国企领导干部上讲台活动启动
本报电 近日，由国资委党委和教育部联合开展的“领导干部上讲台”——国企公开课100讲、国企骨干担任校外辅导员活动在清华大学启动，此项活动首批选择50家中央企业和50所高校结对。国资委党委书记郝鹏表示，此次活动将把国资国企最新发展成果、中国特色现代国有企业制度鲜活的实践案例带进课堂，为深化政治经济学理论研究、丰富高校课堂实践教学、推动校内小课堂与社会大课堂结合提供源头活水。
（刘志强）
成都龙泉山隧道贯通
本报电 日前，全国目前最长的地铁山岭高瓦斯隧道——成都轨道交通18号线龙泉山隧道正式贯通。龙泉山隧道为双线隧道，长约10公里。这条穿山隧道沿途地质条件多变、瓦斯富集，施工方法受限、洞内交通组织难。自2016年8月开工以来，中国电建成都地铁的建设者们相继探索采用了地质雷达探测、超前地质预报以及施工设备全防爆等科技手段保证建设安全，并研发了可升降式隧道开挖台架、多功能隧道衬砌养护台架等多项先进工法，保证了工程顺利完成。
（李 慧）
《 人民日报 》（ 2019年04月10日 18 版）
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】