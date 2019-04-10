国企领导干部上讲台活动启动

本报电 近日，由国资委党委和教育部联合开展的“领导干部上讲台”——国企公开课100讲、国企骨干担任校外辅导员活动在清华大学启动，此项活动首批选择50家中央企业和50所高校结对。国资委党委书记郝鹏表示，此次活动将把国资国企最新发展成果、中国特色现代国有企业制度鲜活的实践案例带进课堂，为深化政治经济学理论研究、丰富高校课堂实践教学、推动校内小课堂与社会大课堂结合提供源头活水。

（刘志强）

成都龙泉山隧道贯通

本报电 日前，全国目前最长的地铁山岭高瓦斯隧道——成都轨道交通18号线龙泉山隧道正式贯通。龙泉山隧道为双线隧道，长约10公里。这条穿山隧道沿途地质条件多变、瓦斯富集，施工方法受限、洞内交通组织难。自2016年8月开工以来，中国电建成都地铁的建设者们相继探索采用了地质雷达探测、超前地质预报以及施工设备全防爆等科技手段保证建设安全，并研发了可升降式隧道开挖台架、多功能隧道衬砌养护台架等多项先进工法，保证了工程顺利完成。

（李 慧）

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 18 版）

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