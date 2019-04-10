原标题：波音737MAX停飞 东航提出索赔诉求

本报讯（记者 蔺丽爽）东方航空相关负责人昨天公开表示，目前已向波音提出索赔方面诉求。

东方航空相关负责人在业绩发布会上表示，东航2019年计划新引进的60架飞机里面有11架波音737 MAX飞机。目前，共有14架波音737 MAX飞机停运，其中上海航空11架次、云南航空3架。由于“停飞”事件发生在春运结束之后，此时总体市场上偏淡，因此影响不大。因停飞造成运力不足的部分，主要由原有的空客A320系列进行替换。

针对索赔问题，其还表示，“东航从董事长开始已经跟波音沟通过很多次，我们也在提出这方面的诉求。最终要看停飞下来到底是飞机设计的缺陷，还是本身运营过程中的问题。”此外，还需要根据民航局要求来看，因为受到影响的不只是东航一家。

据报道，波音面临20亿美元赔偿，并且随着停飞的继续，赔偿数额在每天上涨。

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