让人工智能成为辟谣新工具

日前，阿里巴巴发布了一项旨在粉碎网络谣言和假新闻的AI（人工智能）技术——“AI谣言粉碎机”。据称，这款谣言粉碎机目前在特定场景中的准确率已经达到81%。对此，很多网友打趣地说，以后再也不用担心爸妈会给自己推送诸如“这十种食物千万不要在早上吃”“牛奶和番茄在一起吃会致癌”等内容了。
今天，互联网技术的快速发展已经使人们的生活日新月异。但在一定的利益驱动和社会心理机制作用下，一些互联网平台用户试图通过发布虚假信息及低俗内容谋取利益。由于这类虚假信息及低俗内容往往流传甚快甚广，公众对此防不胜防。有调查报告称，网络谣言、虚假广告、网络诈骗、低俗色情是中老年网民群体遭遇占比最高的四类风险。其中66.2%的中老年人遭遇过网络谣言，52.7%遭遇过虚假广告，37.4%遭遇过网络诈骗。从这个角度来说，依靠人工智能技术，对敏感词、标题党和虚假信息进行技术性拦截，很有必要。
今日头条于2016年底上线了辟谣功能，腾讯网在2017年上线较真事实查证平台，微信也于2017年推出辟谣助手小程序，用户可以主动搜索查证，阅读或分享过的文章一旦被鉴定为谣言，能及时收到提醒。实践表明，经过一段时间的积极推进后，这些新应用确实对互联网空间的清朗化、信息筛选的高效化产生了积极作用。
但有一些网友担心，人工智能毕竟不是人脑，其计算方法不包含人类的价值判断，使用可能带来安全风险挑战；现在大力发展人工智能，将来会不会被其取而代之。对此，专家表示，应该进一步完善人工智能法律法规、伦理规范和政策体系。坚持以人为本，调动全社会支持人工智能发展的积极性，才能最大限度降低风险，确保人工智能安全、可靠、可控发展。特别是对人工智能产品研发设计人员而言，需要明晰道德规范和行为守则，设置好防火墙，应对人工智能的潜在危害。
更重要的是，我们应该着重提高公众传播素养，完善相关法律法规和政策体系，加大对虚假信息及低俗内容发布者的处罚力度。相信未来会有更多像“AI谣言粉碎机”一样的技术，让互联网空间越来越风清气正。
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