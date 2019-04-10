5G时代，将让你的生活更美好

每年三四月份，草长莺飞日，赏花正当时，北京玉渊潭公园都会迎来一年一度的樱花节。今年的樱花节，让游客感到不同的是，购票更方便，游园体验更舒适。北京市公园管理中心携手华为与中国移动，将5G网络技术首次应用到景区，高度低时延的5G网络有效解决了景区客流高峰时段游客网上购票、入园扫码信号拥堵的问题，节省游客入园时间。搭载高清摄像头的“5G+智慧公园”技术在智能安防领域的应用，使人流得到更好地疏导、游客游园更加安全。这只是5G技术给人们生活带来的变化之一，随着5G商用时代来临，每个人都会感受到“科技让生活更美好”。

5G商用指日可待

日前发布的《2019百度两会指数报告》显示，热点话题TOP10中位列第一的就是“5G”，资讯指数达4269万。5G话题热度不断升温的背后，是人们对于美好未来的热切渴望。自动驾驶汽车、8K直播、远程医疗等将离人们的生活不再遥远。在今年的博鳌亚洲论坛年会“5G：物联网的成就者”分论坛上，工信部部长苗圩表示，将根据终端成熟情况，今年适时发放5G牌照。2019年也被业界认为是“5G商用元年”。

在技术研发方面，5G商用目前已经具备一定的条件。作为第5代移动通信技术，美国、欧盟、日本、韩国等全球主要国家和地区都已开始布局5G试验计划和商用时间表。在这方面，中国10年前就开始5G产业相关研究，并在2016年至2018年间完成了技术研发的三阶段测试。目前，5G研发已进入到比较系统的实验阶段，预计在2020年将部署超过1万个5G商用基站。

在产业化进程方面，华为等制造企业5G基站出货量超过几万个，多款5G商用手机发布，5G技术在汽车驾驶方面的成果令人耳目一新，5G技术支持的远程手术成为现实。

目前，中国移动正在17个城市进行5G规模网络试验和应用示范，并已提交了5G商用牌照申请。苗圩表示，今年将在部分城市发放5G临时牌照，在热点地区率先实现大规模组网。

5G应用前景广阔

5G具有高速度、泛在网、低时延等特点，应用前景空前广阔。从理论上讲，5G网络速度将是4G的百倍甚至更多，未来5G网络的峰值甚至可达20Gb/s。这将给AR（增强现实）、VR（虚拟现实）游戏和电影的普及提供可能。目前，用手机在线玩VR游戏、看VR电影还比较困难，这主要是因为现在的4G网络达不到AR、VR技术所需的网速。这一问题将随着5G技术的广泛应用迎刃而解，未来，人们的移动娱乐生活将更加丰富精彩。

在日常生活中，上班族常常会遇到这样的烦恼：乘坐地铁时，刚好客户打来微信电话，还没谈几句便因网络信号不佳而被迫中断。这种情况在电梯、卫生间、地下车库也时有发生。而5G技术的泛在网（广泛存在的网络）特点使网络无处不在，让用户“永不掉线”。正是由于5G基站是一种微基站，身量更小、分布更多，可以发出比4G信号塔更高密度的信号，因此解决了地下空间等区域信号盲点问题。

除了高速度、泛在网的特点之外，5G的低时延更将给人们生活带来不可估量的影响。以远程医疗为例，今年4月3日，全国首例5G远程心脏微创手术在广东高州市人民医院取得成功。该手术由广东省人民医院郭惠明教授团队在广州“隔空”指导，高州医院何勇主任团队主刀实施。相距400公里，手术画面却几乎没有时延，身处广州的医学专家仿佛亲临现场。5G技术为优质医疗资源共享插上了翅膀，给病患带来福音；在无人驾驶方面，低时延的优势更加明显。如果信号传递慢，网络反应迟缓，系统指令下达出现延迟，就会造成不良后果，而5G技术对于时延的最低要求是1毫秒甚至更低，能够满足无人驾驶汽车、无人驾驶飞机的技术需求。

积极破除5G发展障碍

移动通信技术的更新换代不是一蹴而就的，尽管目前5G商用的步伐正在不断加快，但仍有一些发展难题需要国家、企业和行业层面不断努力。从网络基础设施上看，关键网络设施的数字化转型和网络支撑是5G技术商用的前提之一。因此，要继续深入推动互联互通建设，提升网络的整体质量。

此外，5G商用需科学分配频谱资源。在高频、中频、低频等频段上配置足够的频谱资源，对频谱重耕或迁移等问题做全方位的考量，合理化解用户担忧。

5G技术以用户体验为导向，其万物互联的特点决定了不同终端的不同需求，个性化、定制化的应用要求企业转变传统思路，在商业模式上进行创新，更加积极、主动、及时、智能地满足不同行业的多样化需求。

在行业标准与政府配套监管政策方面，应注意规则先行、有序发展。政府要及时出台相关配套政策，5G与各行业深度融合后，会涌现出自动驾驶、工业互联网、智慧医疗等大量新兴业态，因此出台配套的监管政策十分必要。

2018年12月初，工信部向三大基础电信运营企业正式颁发了全国范围内的5G系统中低频段试验频率使用许可，5G试验正在规模化展开。中国迈入5G时代的铿锵步伐正不断激发人们对未来美好生活的无尽想象与充足信心。

(责编：蒋琪、杨曦)