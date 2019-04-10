原标题：香港成世界天价豪宅“亚军”100万美元仅能买22平方米

3月的香港，是在港上市内地房企发布全年业绩的集中期，港交所也有着中国内地最大规模的上市房企。但与此同时，更为让人惊诧的是，香港这个城市也是世界豪宅价格排行榜的“亚军”。

据莱坊发布的《2019财富报告》显示，2018年，在全球100个城市豪宅市场排行榜中，100万美元在香港可以买到22平方米(位列第2位)、在上海可以买到57平方米(位列第10位)、在北京可以买到67平方米(位列第11位)。

或许，这得益于亚洲超高净值人群近年来的快速增长。

莱坊表示，亚洲是亿万(美元)富翁的最大聚集地，到2023年亿万(美元)富翁的数量将超过1000人，在全球2696位亿万(美元)富翁中的占比超过三分之一。过去五年，中国的亿万(美元)富翁人数急剧上升，但从中期来看，增长速度将趋于温和。而2018年，在香港，超过3000万美元的超高净值人士数量已达3010位。

在2018年至2023年的未来五年，亚洲超级富豪人数增长幅度预计全球第三，当中印度在增幅排名榜的首位，预计有39%的增幅，菲律宾(38%)及中国内地(35%)紧随其后。在莱坊预测的59个市场里，涨幅最大的前十榜单中，亚洲国家占据了八席，其余两席则被罗马尼亚和乌克兰占据。

值得关注的是，2018年，莱坊的态度调查结果显示，24%的印度超高净值人士在除了第一和第二居所之外额外持有房地产投资，这一比例高于前一年的21%。对于印度买家而言，吸引他们的通常是子女的一流教育机会、商业新项目和稳定的投资回报。而在中国，对房地产资产的渴求似乎并不低于印度，买房几乎是中国家庭购买资产的第一选择。

“在房地产投资方面，超级富豪的投资足迹越来越广。追溯到10年至15年前，超高净值人士的住宅房地产投资主要取决于其子女在哪里接受教育。”莱坊全球住宅主管 Andrew Hay表示，“教育仍然是一个重要的考量因素，但为应对全球不确定性和政治动荡不安，超高净值人士也越来越有战略性。因此，他们选择在稳定性更高的城市和国家投资更多房产。”

对此，莱坊中国国际投资部董事程怿表示：“由于财富在全球范围内的移动速度更快了，投资者在投资战略上将更加主动。利率上涨和量化宽松政策的结束意味着‘万物皆泡沫’的时期即将结束。过去十年来，购买古董车、艺术品或房产就足够了，慷慨大方的中央银行会提供超高收益。随着这一时期的结束，房产投资者将愈发关注收入、资产管理和发展机会。”

此外，莱坊方面还表示，2019年，投资者将增加对教育设施、学生住 房和“最后一英里”物流地产的投资，且同时瞄准关键技术和创新市场的写字楼投资，主要豪宅市场的价格增长预计将有所放缓，今年将有更多市场的房价出现下跌。

(责编：杨曦、蒋琪)