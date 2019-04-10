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中国将成咖啡消费超级大国 咖啡店如何追上咖啡消费

赵昂

2019年04月10日08:10  来源：工人日报
 
原标题：中国将成咖啡消费超级大国 咖啡店如何追上咖啡消费

　　我国咖啡消费正在高速增长，将成为咖啡消费的超级大国

　　【产经观察】咖啡店如何追上咖啡消费

　　根据国际咖啡组织的数据统计，我国咖啡消费正在以每年15%左右的速度增长，远远高于全球2%的平均增速，预计到2025年，我国将成为万亿级的咖啡消费超级大国。

　　正因如此，为了竞争巨大的咖啡消费市场，跨国咖啡店连锁巨头也加速了在我国的布局，特别是在一线城市之外不断开疆拓土。

　　相比之下，尽管消费者对咖啡的消费需求不断增加，但是本土咖啡店连锁企业在市场竞争中，取得的成效依然有限。事实上，咖啡消费需求增加，并不代表消费者对咖啡店的消费需求同样增加。

　　一方面，迅速崛起的线上咖啡吸引了媒体聚焦，受到投资者青睐，但又被业界忧心，一旦烧钱过快难以维持，能否保持行业的可持续发展，不步共享单车的后尘；另一方面，有的本土线下咖啡连锁店，反而出现了闭店现象。

　　咖啡店为了获取较大客流，往往设置在黄金位置，不断攀升的租金，自然让一些咖啡店难以承受。毕竟，咖啡制作方式较为特殊，即便是线上咖啡店，也需要维持一定的店面成本，加之当下消费者对于咖啡的消费需求升级，对咖啡原材料要求升高，也进一步推涨了咖啡店的成本。

　　其实，消费者对于咖啡和连锁咖啡店的需求，本来就是两种截然不同的需求。咖啡爱好者们会购买咖啡豆自煮自饮，品味咖啡，而匆匆走进连锁咖啡店的都市人，更多的需求只是快速得到一杯饮料，一杯不含糖或者含糖量较低的饮料。

　　另外，咖啡店的社交需求不容忽视，对于更看重时间和身体健康的年轻消费者，社会交际和商业交往，可以不用费时费力去觥筹交错，而是在咖啡香气中完成。

　　正因如此，在都市商业消费中，咖啡店已经成为不可或缺的一环。对于商业综合体而言，咖啡店的获客成本很低，走过路过都可能因为一杯咖啡而步入商圈，也让潜在消费者在商业综合体内的停留时间有所增长，消费意愿上升。从这个角度来说，商业综合体的经营者不妨在租金上有所让利，以引入不同品牌、不同口味的咖啡连锁店，增加整体客流量。

　　另外，相对于一些本土咖啡店只靠卖饮料获利，跨国咖啡店连锁企业不只是卖咖啡，其店面衍生消费能力不容小觑，除了咖啡饮品，还有各类特色的糕点、沙拉、小食等。

　　而在商品销售方面，除却咖啡豆、咖啡器具等销售外，衍生的各类文化创意特色产品也占据了不小的消费份额，比如前一段时期一杯难求的星巴克猫爪杯。一些经营有成效的本土特色咖啡店，往往也加入了书店、沙龙等特色内容，以给消费者提供更多服务和更好的消费体验。

　　这些成功的经营经验，值得其他咖啡店从业者借鉴。

　　赵昂

　　赵昂

(责编：李楠桦、蒋琪)
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