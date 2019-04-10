原标题：优化营商环境今年力度更大 将在四十个城市展开评估

■ 截至2月底，全国共清理82万份已经出台的文件，废止或修订涉及地方保护、指定交易、市场壁垒的文件2万多份，维护了市场公平竞争

■ 只要是进口环节增值税按3%征收的药品，行邮税就按照较低的货物税率征税；今年4月开始，逐步建立增值税期末留抵税额退税制度

国新办9日举行政策例行吹风会，就推进“放管服”改革优化营商环境、调整进境物品进口税有关情况，财政部、市场监管总局、发改委有关负责人作了介绍，并回答了记者提问。

办理建筑许可等领域将推更多实招

“财政部会同北京、上海两个样本城市以及有关部门，主动对标国际先进水平，在获得电力、开办企业等7项指标领域推出很多改革措施，成效良好。”财政部副部长邹加怡说，今年优化营商环境改革力度更大，推出的措施也更有针对性。

办理建筑许可方面，正全面开展工程建设项目审批制度改革，进一步精简审批流程，完善监管方式；纳税方面，自今年4月开始，逐步建立增值税期末留抵税额退税制度；跨境贸易方面，将持续推出优化口岸营商环境举措，提升通关便利度，降低口岸涉及费用，压缩通关时间。

“目前，中国特色营商环境评价指标体系初步构建，已在22个城市开展了试评价。”国家发改委副秘书长周晓飞说，北京上海等市先后出台了一批针对性改革举措，各地区积极对标先进。今年将在40个城市开展营商环境评价，以评促改、以评促优。

“将重点围绕与市场主体密切相关的开办企业、办理建筑许可、获得信贷、纳税、办理破产等方面和知识产权保护等，推动出台更多优化营商环境的实在举措，让企业有切身感受，使中国继续成为中外投资发展的热土。”周晓飞说。

公平竞争审查制度基本建立

“不到3年，我国公平竞争审查制度已经基本建立。截至今年2月底，国务院各部门、各省级政府、98%市级政府、92%县级政府，都已经开展了审查工作。”国家市场监管总局副局长甘霖介绍。

全国共审查了新出台的文件43万份，对其中2300多份文件进行了修改和完善；清理了82万份已经出台的文件，废止或修订涉及地方保护、指定交易、市场壁垒的文件2万多份，维护了市场公平竞争。

“公平竞争审查制定了多项标准，直接体现了竞争中性原则。”甘霖说，审查标准当中，包括“不得对不同所有制的经营者设置不平等的市场准入和退出条件”“不得对进口商品、服务实行歧视性价格和补贴政策”“不得限制进口商品、服务进入本地市场”等。

“我们将借鉴国外先进经验，对接国际通行规则，更加有效地保障公平竞争。”甘霖表示，继续推进公平竞争审查工作，部署清理妨碍公平竞争、束缚民营企业发展、有违内外资一视同仁的政策措施。同时，严格做好新出台文件的审查。今年底之前，要实现国家、省、市、县四级政府全覆盖，确保涉企政策措施都要进行审查，严审增量。

下调行邮税税率，促进口扩消费

邹加怡介绍，为使增值税改革红利直接惠及更多群众，此次重点下调了日用消费品的行邮税税率。食品、饮料、药品、纺织品、电器等与群众生活密切相关的商品，主要是涵盖在行邮税税目的税目一和税目二中。税目一对应的原来是15%的税率，现在调到13%；税目二对应的原来是25%的税率，现在调到20%。

同时，为确保患者能够实实在在享受减税红利，与进口药品增值税政策保持一致，行邮税扩大了按较低税率（货物税率）征税的药品范围。对国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品，按照货物税率征税。只要是进口环节增值税按3%征收的药品，行邮税就按照较低的货物税率征税。

不少人关心，此次行邮税调整仅调降了税目一和税目二的税率，税目三的税率则维持50%不变，这是出于什么考虑？

对此，邹加怡解释说，行邮税是对个人携带进境的行李物品征收综合税率，对于我国居民旅客个人携带进境的行李物品免税额度为5000元。为征税简便，行邮税将通过行邮渠道入境的物品分为三个税目。税目一和税目二主要涉及的是和我们日常生活关联度较大的日常消费品。税目三涵盖的是一些烟酒，还有贵重首饰和珠宝玉石，高尔夫球及球具等奢侈品。

“在税目三行邮税构成中，消费税占比较高。这次制造业增值税税率从16%减到13%，减3个百分点，对第三类物品行邮税影响相对比较小。同时，这个类别的商品，不属于鼓励消费的商品，所以对税目三的物品没有采取减税措施。”邹加怡说。

(责编：杨曦、蒋琪)