原标题：央行新版征信报告将上线 九大变化堵投机取巧漏洞

九大变化 多方面堵住投机取巧漏洞

新版征信报告 假离婚不能享“优贷”

“假离婚”骗首套房资格、同时申请多家银行贷款打时间差、水费欠缴几个月也不当回事……如果你曾经有这样的行为或打算，今后一定要当心了，新版个人征信报告会让你无空可钻。

近日多渠道消息显示，央行征信中心已从去年年末开始试运行新版个人征信报告，很可能于5月正式上线。

据了解，新版个人征信报告，可以查看配偶信息，将还款记录延长至5年；还将纳入电信业务、自来水业务缴费情况、欠税、民事裁决、强制执行、行政处罚、低保救助、执业资格和行政奖励等信息，从多方面堵住了投机取巧的漏洞。

苏宁金融研究院特约研究员何南野透露，新版个人征信报告与旧版相比，更细化、更全面、更精准。从目前看，新版征信报告试运行较为理想，未出现较大问题。整体内容和栏目在试运行阶段应该变动不大，至多在一些小问题上根据试运行的情况进行相应修订。

变化一

夫妻双方名下均会体现房贷信息

上午离婚下午买房不可能了

旧版征信报告里，夫妻双方共同还款，会有一方是主贷款人，而另一方的征信报告则不会显示这笔房贷的信息。现在，不少城市在二套房认定时都实施“认房又认贷”政策。一旦双方离婚，房屋产权也判给主贷款人，另一方再买房时，因名下无房无贷，还可被视为首次购房，享受首付和利率上的诱人优惠。此前，有的夫妻为了首套房的“甜头”，不惜“假离婚”，“净身出户”的一方买房后再复婚，甚至有人上午离婚下午就去买房。

而新版征信报告会如实在主贷款人的配偶名下记录贷款情况。离婚后，非主贷人再次买房也属于有房有贷，无法享受首套房的各种优惠。为了买房打算“假离婚”的夫妻现在可以省省心，打消这个投机取巧、破坏诚信的念头了。

变化二

银行及时更新上报数据

利用“时间差”申请贷款行不通了

征信报告中的很多信息都是各家金融机构报送的。以前，可能需要一个月甚至更久才能更新征信数据。于是，一些自认为聪明的人就利用这个“时间差”钻起空子。比如，他们会同时向多家银行申请信用卡或贷款，因为信息没有及时更新，这几家银行都不知道其他银行申请的情况，很可能会向不符合条件的人发放贷款，造成严重的风险隐患。

而新版征信系统要求各机构在采集时点T+1向征信中心报送数据。想利用银行征信更新缓慢的时间差，去并发申请贷款越来越行不通了。

变化三

分期贷款金额明确体现

负债比必须控制好了

有些以信用卡形式发放的大额分期贷款，比如车位贷、装修贷等在旧版征信报告中无法被识别出来的，仅体现信用卡的名目，不体现分期贷款的具体金额。

新版征信对此进行了改进，会在大额专项分期信息中详细标明分期时间和分期金额，更加细化。

这有助于贷款审批机构准确掌握申请人的负债情况。对于想继续申请贷款的人来说，如果已经有了大额分期，就需要出具足够覆盖这些债务的收入证明才能申请成功。所以大家得控制好自己的负债比，如果家庭负债比超过50%，就得想想这么多负债是否都有必要了。

变化四

个人信息越来越全面详实

最近5次手机号码更新也有记录

旧版征信报告只记录基本的个人信息记录，并不全面详实。而新版征信报告会完整展示学历信息、就业情况、电子邮箱信息、通讯地址、户籍地址、所有个人手机号。配偶信息也会完整体现，如：姓名、证件类型、证件号码、工作单位和联系电话。

值得注意的是，新版报告增加展示“最近5次手机号码更新信息”。只要你在银行或其他金融机构申请贷款、信用卡，该机构就会上报到征信中心，你申请时使用的手机号都会被记录在报告里。个人最近几年的居住地址和更新时间也都记录在册，一眼就能看出你搬了几次家。

通常，大家都会认为使用同一个手机号越久的人越靠谱，银行也会这样判断。所以不论出于什么原因喜欢换手机号的人，千万要注意了，手机号码的稳定性也是个人信用评价的重要判断依据。

变化五

还款记录保留5年

即使销户也无法“洗白”

旧版征信报告主要记录近二年的还款情况，只有逾期、呆账等不良信息才会自中止之日起保留5年。新版征信报告将还款记录延长至5年，与逾期信息的时限保持一致，同时增加展示“已销户贷记卡近五年还款记录”。

以往，银行历史还款记录都会伴随着信用卡销户“一笔勾销”。一些信用卡用户在严重违约后，最终采取结清销户的方式来“洗白”征信报告，新版征信报告会让这些黑历史无处遁形。

苏宁金融研究院大数据风控实验室研究员鲁岑指出，旧版征信报告的年代，如果有了严重逾期行为或许可以用拆东墙补西墙的方法，只要能够凑到钱将账户欠款还清再将账户注销掉，就可以得到一份“干净”的征信报告，但新版出来后很可能5年内都找不到东墙了。所以，大家要像爱惜生命一样爱惜自己的信用，不要产生严重逾期行为。

变化六

月还款金额明确标注

高额消费隐瞒不了

旧版时代，借贷机构看到的征信记录只会显示客户每个月还款是否正常，但是并不知道每个月究竟要还多少钱。新版征信报告新增了还款金额信息，逾期或透支额也会标注出来。

所以那些常年使用高额消费养卡或套现的人再也隐瞒不下去了，如果金融机构认为你的用卡行为存疑，贷款审批的时候会被减分。

此外，新版报告对“最近半年月均应还金额”增加账户种类区分后的展示维度。一些持卡人手持多家银行的信用卡，利用还款日不同“拆东墙补西墙”。今后信贷机构会掌握客户更加全面的资产负债情况，更加精准地评估客户的还款能力。

变化七

纳入更多公共机构信息

水电话费缴费记录全记录在册

旧版征信系统记录的多是房贷、银行卡等金融机构提供的信息，新版征信报告除借贷信息之外将其他公共机构的更多信息纳入其中。比如电信业务、自来水业务缴费情况、欠税、民事裁决、强制执行、行政处罚、低保救助、执业资格和行政奖励等。

业内人士提醒大家最好给话费、水费等开通代扣代缴功能，不要让这些看起来是小事的日常缴费影响自己的信用记录。

苏宁金融研究院特约研究员何南野提醒说，个人在日常生活中要非常注意个人的信用情况。从社会管理的角度来看，构建“一处失信、处处受限”的信用惩戒机制，让失信者寸步难行，需要在个人征信报告中加入更多与日常生活息息相关的内容。“只有让征信报告维度更全面，方能更好地促进个人提升信用意识，从而促进整体信用社会建设。”何南野说。

变化八

为他人提供担保

也会上征信报告

旧版征信报告记录的多是本人借贷的情况，但为他人或企业提供担保其实也属于自己的负债责任。一旦被担保方出现风险，也会考验本人的偿债能力。

新版报告中对此进行了完善，全面反映了被征信人信用卡、贷款两类业务和为他人贷款担保的总体和明细情况，分类更清晰合理，使得业务更丰富。

变化九

个人信息被盗

用户可主动上报反欺诈警示

身份信息被盗用现在已经非常普遍。如果自己的身份信息已被盗用，难道只能坐等不法分子利用我们的个人信息申请贷款、莫名其妙地背上欠款吗？新版征信报告给广大用户一个“伸冤”的窗口。如果发现自己的个人信息被盗用，可以主动申请在征信报告上添加“反欺诈警示”，并留有联系电话。信贷机构在审批信贷时会使用这一警示进行判断。（记者 程婕）

(责编：蒋琪、杨曦)