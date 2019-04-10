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四部门：四类行为被纳入“冷暴力”违法犯罪手段

何强

2019年04月10日08:13  来源：新京报
 
原标题：四部门：四类行为被纳入“冷暴力”违法犯罪手段

　　四部门印发意见：单纯为牟取不法经济利益实施“黄赌毒盗抢骗”不应定为恶势力

　　扫黑除恶明确“软暴力”标准

　　昨日上午，全国扫黑办首次举行新闻发布会，发布最高法、最高检、公安部、司法部联合印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》等四个意见。

　　中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新在发布会上表示，随着专项斗争全面深入推进，大批涉黑涉恶案件陆续进入起诉、审判环节。“针对执法司法办案实践中遇到的法律政策适用等突出问题，四个意见的出台，完善了涉黑涉恶案件证据、程序等方面的规定，有利于依法、准确、及时地打击黑恶势力违法犯罪，做到对涉黑涉恶案件既不‘拔高’，也不‘降格’，推动办案难点突破，防止案件久拖不决。”陈一新说。

　　恶势力

　　是否“为非作恶、欺压百姓”为判断标准

　　记者注意到，《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》将有无“为非作恶、欺压百姓”特征作为审查判断恶势力的主要标准。同时明确规定，单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪，或者因民间纠纷而引发，以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。

　　“这些规定标示出了恶势力案件与普通共同犯罪案件的界限。”全国扫黑办副主任、最高法副院长姜伟表示，该《意见》还界定了恶势力成员，确保不枉不纵。认定恶势力，要求“一般为三人以上”。

　　实践中，有的办案人员存在“简单处理、沾边就算”的错误做法。姜伟称，针对这一问题，该《意见》遵循主客观相一致原则，将主观明知恶势力危害性与客观参与违法犯罪活动相结合，准确划定恶势力成员范围，为实现精准打击提供了有力支撑。

　　记者注意到，实践中对于恶势力团伙的一些特征存在着认识分歧，诸如“经常纠集在一起”应当如何把握、“多次违法犯罪活动”应当如何计算、“造成较为恶劣的社会影响”应当如何认定等，该《意见》对以上问题也逐一释明。

　　此外，该《意见》明确打击重点是恶势力的纠集者，恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员以及共同犯罪中罪责严重的主犯。对于恶势力、恶势力犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中罪责相对较少，人身危险性、主观恶性相对不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定从宽处罚情节，可依法从轻、减轻或免除处罚。

　　套路贷

　　实施对象涉老年人未成年人将从重处罚

　　此次发布的《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》特别指出，以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对象实施“套路贷”，或者因实施“套路贷”造成被害人或其特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还“债务”而实施犯罪活动的，除刑法、司法解释另有规定的外，应当酌情从重处罚。

　　在坚持依法从严惩处的同时，对于认罪认罚、积极退赃、真诚悔罪或者具有其他法定、酌定从轻处罚情节的被告人，可以依法从宽处罚。

　　该《意见》还指出，三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚。符合黑恶势力认定标准的，应当按照黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。

　　在案件管辖上，该《意见》要求其他地方公安机关对公民扭送、举报的“套路贷”犯罪案件，应立即受理并移送。

　　姜伟表示，在“套路贷”案件中，行为人假借民间借贷之名，具有非常强的隐蔽性和迷惑性。“套路贷”与普通的民间借贷有着本质区别，民间借贷的本金和合法利息均受法律保护，而“套路贷”本质上属于违法犯罪行为。“套路贷”的实质就是披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局，应受法律惩处。

　　“需要注意的是，区分‘套路贷’和民间借贷，要根据案件的事实和证据综合评判，不能只关注某个因素、某个情节。”姜伟强调。

　　软暴力

　　四类行为被纳入“冷暴力”违法犯罪手段

　　在他人家门口燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈，对此类行为应该如何处理？记者注意到，此次两高两部联合印发的《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》对此有了明确规定，将这些行为纳入“软暴力”违法犯罪手段之中。

　　全国扫黑办副主任、公安部副部长杜航伟表示，黑恶势力为了逃避打击，不断变换犯罪手法，逐渐摒弃了原来明火执仗、打打杀杀的明显暴力手段，转而采取易对他人形成心理强制的“软暴力”。犯罪分子，特别是一些黑恶势力犯罪分子用这种手法越来越多，比如跟踪滋扰他人、恶意举报诬陷、播哀乐摆花圈、喷油漆堵锁眼、摆场架势示威等。该《意见》解决了前段时间在扫黑除恶斗争当中，包括打击其他一些刑事犯罪当中，“软暴力”长期困扰基层执法工作的难题。

　　杜航伟表示，从表现形式上看，“软暴力”与暴力明显不同，但其危害却与传统暴力犯罪相同，甚至有些造成的后果超过了传统的暴力手法犯罪。该《意见》将“软暴力”界定为一种与暴力、威胁手段并列的犯罪手段，对“软暴力”犯罪表现形式作了具体的列举，包括侵犯人身权利、民主权利、财产权利的手段，扰乱正常生活、工作、生产、经营秩序的手段，扰乱社会秩序的手段以及符合“软暴力”定义的其他违法犯罪手段。

　　杜航伟强调，“软暴力”作为一种违法犯罪手段，能否构成犯罪，要看是否符合具体罪名的构成要件；能否构成黑恶势力，还要看是否符合黑恶势力的特征和黑恶势力的认定标准。

　　财产处置

　　涉案财产无法找到 可追缴其他等值财产

　　在扫黑除恶专项斗争中，如何准确处置涉黑涉恶财产？两高两部印发的《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》明确，要彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础，防止其死灰复燃。对于组织者、领导者一般应当并处没收个人全部财产。对于确属骨干成员或者为该组织转移、隐匿资产的积极参加者，可以并处没收个人全部财产。

　　记者注意到，该《意见》还规定，有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。最高检副检察长、全国扫黑办副主任陈国庆表示，该规定符合司法实践的需要，也符合法律的基本原则，包括《联合国打击跨境有组织犯罪公约》也对此作了类似的规定。

　　陈国庆称，为了避免对“无法找到”的理解产生歧义，该《意见》对此进行了说明，“无法找到”就是指有证据证明存在依法应当追缴、没收的财产，但无法查证财产去向、下落。被告人如果有不同的意见，应当出示相关证据。

　　他表示，采取处置等值财产时必须有证据能证明财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割，具备这些情况，才能启动没收等值财产这种处理方式。同时，该《意见》也赋予了被告人可以提出不同意见的权利，但需要被告人举证。财产数额的对等性也是该《意见》特别强调的，没收的财产数额必须是与依法应当追缴、没收的涉案财产对应数额，必须是等值财产，在执行中要注意保护被告人和第三人合法权益。（何强）

(责编：李楠桦、蒋琪)
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