原标题：北京通州北环环隧完工 预计“十一”通车

记者昨日从通州区新城中心区建设管理委员会获悉，作为北京城市副中心运河商务区的地下交通大动脉，通州北环环隧目前已基本建设完工，预计今年10月1日通车。

届时，运河商务区北区将形成深达19米的“地下城”，行车道、停车场、市政管线都在地下，并与地铁线路、地下商业设施交会贯通；地面0.5平方公里范围内都将变为“无车区”，只提供给行人和自行车通行。

亮点1

深挖19米建四层“地下城”

北环环隧整体结构分为三层，分别为行车层、设备夹层和综合管廊层。

车行隧道为逆时针单向行驶，限高2.8米，宽度约16米，设有单向双车道和一条应急车道，全长1.5公里，驱车绕行一圈大概5分钟。在环隧内部行驶，每隔一段距离就能看到一对对卷帘门。隧道设置22处进出口，通向周边商业建筑、写字楼和配套公寓的地下停车场。此外，还有4个出入口，接驳周边地面市政道路。

在行车层上方还有与隧道十字相交的人行通道层，与周边写字楼相通，行人无需走到地面穿过马路，就可以在不同楼宇间穿梭。环隧三层主体结构加上人行通道层，深度共计达19米。

地下二层为通风、出线、投料和设备夹层，布置有部分通风和电气设备的安装空间等，主要为综合管廊层服务。

地下三层是市政综合管廊层，2.8米净高，包含水、电、电信、有线电视、热力和气力垃圾输送等管线。

亮点2

垃圾真空运输告别垃圾桶

北环环隧的设计、施工、管理“一体化”。地下综合管廊一改过去铺设市政管线的方式，维修时不用再反复开挖路面，在后期运营维护上更规范和方便。在综合管廊层下方，还为地铁线路预埋了管道，未来修建地铁时不用再“掘地三尺”。包括轨道交通在内的多个部门统一规划和建设，告别了反复施工铺设，减少设计偏差和施工浪费。

综合管廊层的气力垃圾输送管，也是一项“黑科技”。北投集团通城公司规划技术部副部长方君介绍说，商业楼宇内每天产生的垃圾放入专门的垃圾投放口，进入垂直的垃圾管道。当垃圾达到一定重量之后，垃圾站内的抽气装置会自动启动，以每小时70至80公里的速度吸入垃圾并输送至管网。

这个过程完全自动化操作，未来环隧所服务的区域将不会出现垃圾桶、垃圾车，垃圾收集分离过程中可能产生的废气，也会统一经过除尘除臭处理才会排放到大气中。

亮点3

智慧交通自动处置紧急事件

北环环隧配有智慧交通系统，通过流量检测、智能交通指示信号等措施，优化隧道车辆通行，减少拥堵。

系统不仅可以通过红外线、视频监控等实时检测车辆流量，还可以判断、处置紧急事件。系统通过数据分析和处理，在监控管理人员辅助下，针对交通事故、火灾、堵车等不同情况，启动不同级别的应急预案。

例如隧道内发生火灾时，系统将向综合信息中心的监控人员报警，由监控人员确定紧急事件级别后，系统启动相应级别应急预案，自动调整隧道内风机方向，减弱起火点风力，并通过交通流控制功能，尽快疏散隧道内车辆。

为达到绿色建造标准，系统还设计利用电磁吸附装置，对隧道排出的汽车尾气进行PM2.5降尘吸附。

隧道有4个出入口与市政道路接驳，为避免出入口发生车辆拥堵，未来将考虑根据地面、地下实时车流情况，通过隧道内闸机抬降、路面红绿灯变灯等措施配合，缓解交通压力。（记者 侯少卿）

(责编：蒋琪、杨曦)