人民网>>财经

从“啥都买”到“都买啥” 洋货国货同台竞争局面正在打开

刘春燕 何媛 耿学鹏

2019年04月10日08:13  来源：半月谈
 
原标题：从“啥都买”到“都买啥” 洋货国货同台竞争局面正在打开

　　短短几年，中国游客海外“爆买”现象趋淡。半月谈记者在英、法、德、日、韩五国走访了解到，近一两年来，受跨境需求变化、跨境电商发展、中国制造业升级等因素影响，中国游客海外购物热情下降，消费渐趋理性。与此同时，“洋货”“国货”同台竞争的局面正在打开。

　　购物清单变了

　　近一两年，全球各地的老“代购”们普遍感到，来自中国的订单变少了，买主对性价比的要求更高了。以往代购提成较多的马桶盖、音响、电视、珠宝、手表等，几乎绝迹了。

　　中国游客的消费力曾令日本人震惊，但购物清单已经发生了颠覆性改变，家电、电子产品渐渐淡出视野，药妆、书籍、文具、婴幼儿用品成为消费主流。现在赴日本的中国游客，特别是办了多次入境签证的游客，更注重在人文、地理、文化、服务等方面的软性体验。

　　中国旅行社（德国）总经理张宇红说，以往中国游客在德国喜欢购买奢侈品、高档箱包和手表，现在更喜欢逛连锁店和平价综合商场，炫耀和攀比性消费少了。

　　据意大利旅游机构统计，前几年赴意中国游客每年超过200万人，其消费占意大利免税零售业营业额的三成。如今人数有所下降，购买珠宝和名表的明显减少。

　　越来越多人将出国重点从打卡、购物转向体验文化，深入当地。英国伦敦不少博物馆、画廊都有自己的特色文创纪念品，深受中国游客喜爱。法国近些年一些“老牌”奢侈品对中国游客销量一路走低，价位居中、设计感强的“轻奢”品牌更受国人追捧。

　　湖北游客王威告诉记者，他到法国旅游避开了打卡景点和购物中心，将目光转向巴黎郊区的“跳蚤市场”，背回了几幅油画和一口铁锅。

　　虽然购物清单发生了改变，但是，中国人对海外产品的信赖尚没有大的改变。大家普遍认为，发达国家产品质量过关，安全可信。北京的吴女士说，她和家人对日本产品的信赖和依赖，似乎到了停不下来的程度。

　　做产品更要做文化

　　近年来，国内商品市场发展迅猛，降低了国民出国购物的冲动。但不可否认的是，质量高、声誉好、优惠多的海外优势产品，仍然是中国游客买买买的目标。

　　春节前夕，记者在距离美国芝加哥市中心约20公里的“时尚奥特莱斯”看到，这个两层楼的购物中心里，徜徉着不少中国游客及海外职业买手。翻看了价签后，记者不禁感叹这里的价格确实很诱人。

　　过高的关税和缺少竞争对手，往往造成同样的商品国内外价格“两重天”。大到珠宝和手表，小到日常用品，国内价格可能贵三至五成，品种还不尽丰富。比如韩国美妆品牌雪花秀，国内标价800元的单品在韩国只需400元不到，使用支付宝等线上支付还可以享受5%的折扣，此外，韩国柜台服务员热情满满，各种试用装、小样等赠品让消费者直呼实惠。

　　相比海外，国内市场还有一个让消费者头痛的问题，就是假货泛滥。虽然年年打假，但仿品仍然络绎不绝，相当挫败国人的消费信心，造成一些人宁可坐飞机去国外买奶粉也不喝国内奶粉等一系列怪象。

　　对于国货而言，消费者境外消费欲降低，释放了积极信号，应牢牢把握契机，借鉴国外经验，不断提升产品品质和美誉度，把消费者的目光更多地吸引回国内。由“制造大国”走向“制造强国”不是纸上谈兵，需要我们拿出“真材实料”和对消费者的诚意。在这一过程中，要学习借鉴海外产品打造产品文化的经验，赢得消费者的喜爱和信赖。

　　比如，韩国化妆品长期塑造“流行文化引领者”“适合亚洲人肤质”等品牌特征，通过不断引入新原料、新概念或者通过韩剧、偶像文化进行宣传，成功圈粉大批中国消费者。在操作层面，韩国采取政府与民间联合确定定位，再由政府、相关社会机构以及企业三个层面对外推广，从政府推广和市场营销两方面入手，打造韩国相关商品的整体形象，取得了不错的效果。

　　法国则将本地产葡萄酒打造为法式生活的符号，并且将这种文化理念渗入电影、电视剧传播出去。

　　国货升级要尽快驶入快车道

　　中国驻日本大使馆经济商务处公使宋耀明说，国货发力，不仅要提升企业经营水平，加强产品质量管控，更要将产品美誉度和企业信誉提升至前所未有的高度。必须完善企业信用体系建设，加大对失信企业的惩处力度，维护中国企业品牌形象。

　　品牌是生存的根基，企业应该转变经营思维，不仅要重生产，还要重服务、重贡献。应积极支持社会公益事业，将部分企业盈利投入到文化艺术、体育等领域，注意维护企业社会形象。

　　要重视人才，培养具有工匠精神的优秀员工。积极参与双元制职业教育实践，将“在学校里学习理论知识”和“在企业获取工作经验”有机结合，重视提高技术工人待遇。

　　日本企业（中国）研究院执行院长陈言说，我们不是制造不出与日本同水平的产品，而是我们的厂商在这方面还没有足够的认识，没有下足功夫。现在，大家的消费能力提高了，想用更精致更安全的产品，厂商要研究这种需求，了解用户体验,不能一味地追求低价。如果在细节上多下些功夫，中国企业一定能开发生产出更好的产品。（记者 刘春燕 何媛 耿学鹏）

(责编：李楠桦、蒋琪)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved