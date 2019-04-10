原标题：被骚扰想回拨却"呼叫失败" 你斗得过骚扰电话吗？

【原标题】调戏不成反被耍：你斗得过骚扰电话吗？

“你需要买房吗？”“无抵押贷款了解一下？”“最近股票投资咋样？”

今年央视3.15晚会曝光了骚扰电话的猖狂，现在骚扰电话情况有好转吗？记者调查发现，依然有人在顶风“作案”，有用户反映最近骚扰电话明显多了。

“我电话号码烂大街了”

高宁(化名)2016年在秦皇岛某楼盘留下了电话号码等个人信息，以后每隔一段时间，就会收到电话询问是否要买房，一直持续到现在。

“关键还不光是这一个楼盘，好几个楼盘都给我打过，我怀疑我电话号码在秦皇岛地产中介圈已经烂大街了。”高宁称。

和高宁一样的人还有很多。近日，有用户向记者反映，虽然3.15晚会曝光了骚扰电话猖狂情况，但近来，接到骚扰电话的频次依然没明显下降。他数了一下近一个月接到的骚扰电话，大概有6个，平均每5天就接到一个。

关键是，人家骚扰你一点都不费力气和时间。“我经常接到骚扰电话，气得不行，有一次就想调戏下打骚扰电话的，跟它胡言乱语了5分钟。可最近知道了骚扰电话原来可以机器人聊天，我想起这事又好气又好笑。”上述用户称。

因为软件和人工不同，效率特高，即便不针对固定用户群体拨打，成本也并不高。有家公司人员表示，他们一年拨打了40多亿个骚扰电话。

某软件营销商表示，以打2000个电话为例，他们软件的效率是正常人工的6-8倍。

工信部2019年第一期电信服务质量通告显示，2018年四季度，12321举报受理中心受理用户关于骚扰电话的投诉举报230694件次，环比下降5.1%，投诉举报量虽有所下降，但仍处于历史高位。

被骚扰后想回拨骂一顿？ “呼叫失败”

记者注意到，目前骚扰电话技术上升级很快。例如，大家印象中都是400、800骚扰电话较多，现在很多都是95、96开头的。

记者试验，95开头的骚扰电话，用户只能被动接受，连回拨都不行，回拨显示“呼叫失败”。

有些骚扰电话更具有迷惑性，看起来和普通号码无异。据了解，这有可能是骚扰电话用了虚拟主叫的技术，改变了主叫号码，目的就是为了博取用户信任。

3月份，工信部发布消息，严查利用透传技术虚拟主叫号码的违规行为，对未通过鉴权的呼叫一律拦截。

谁在“助推”骚扰电话？

和“没有买卖就没有伤害”一样，骚扰电话的猖狂离不开一些企业的“助攻”。

日前，北京市通信管理局针对互联网上发现的骚扰电话软件销售推广信息的问题，集中约谈了百度、奇虎360、搜狗等搜索服务提供商，并要求三家企业整改。三家企业均表示，全面排查问题，立即整改。

事后，中新网记者咨询了上述某家搜索引擎企业公关工作人员，对方一脸“懵”，“嗯？我们被约谈了吗？”企业对该事的不重视程度可想而知。

近日，记者搜索“电话软件”、“电话营销”等关键词，依然有相关软件在做搜索推广。其中不乏支持机器人营销，支持自主话术配置，人机互动的软件。

而工信部曾明确规定，各互联网企业要全面清理网上“呼死你”等骚扰软件和设备信息，切断相关软硬件推广、销售和使用渠道。

电商上有的营销机器人一年仅卖400元

更严重的是，不只是搜索引擎。骚扰电话软件影响已渗透电商、社交等多个领域。

记者潜伏在多个电话软件销售QQ群发现，不断有人发出做外呼系统的广告，而且据描述，该软件很厉害，智能机器人，霸屏短信，还可以自动过滤掉关机、空号等一切无效号码。

在二手交易平台闲鱼上，也有营销机器人在卖，可批量外呼，机器人仿真人客服。而且价格很便宜，400元每年。

今年的3.15晚会还曝光了有企业在销售探针盒子，这种盒子放在商超等人流密集处，就可收集用户的电话号码等个人信息。这些企业中，背后不乏上市公司，技术和资金实力雄厚。

为何难杜绝？

有业内人士告诉中新网记者，现在骚扰电话难杜绝的原因很复杂，既有执行上的难处，也有信息泄露严重的原因。

“以被骚扰的电话号码来源为例，原来经常有互联网企业被曝信息泄露，互联网企业一句‘被撞库，已报案’就完事了，但埋下的是无穷无尽的雷：这些号码会被重复买卖，甚至归类卖给不同的营销企业。”

即便没有号码资源，骚扰电话依然可以拨打。记者也注意到，某些电话营销软件声称，“没客户资源了，系统还会自动生成。”

骚扰电话多，运营商或也有一定的责任。2018年11月，工信部办公厅印发的《关于推进综合整治骚扰电话专项行动的工作方案》的通知中显示，各基础电信企业、移动转售企业要为国内手机用户提供涉嫌骚扰电话来电号码标注提醒和风险防控警示能力。并标注2019年3月底前完成。

工信部等13个部门还曾求各基础电信企业要按照“谁接入谁负责”的原则，严格语音线路和95、96、400等码号资源的用户资质审查，规范资源使用。

但有用户反映，目前接到的骚扰电话很少有标注，虽然看到是陌生号码，但怕错过重要电话，还是会接听。“有些95开头的号码还会变换尾号给你打，实际推广的是一件事，防不胜防。”

有运营商内部人士对中新网记者称，“关键在于无法判断什么算是骚扰电话，例如一个销售房子的电话，对没有买房需求的人来说是骚扰，但对急需买房的人来说就是刚需。”

从这方面看，整治骚扰电话依然任重道远。（记者 吴涛）

(责编：李楠桦、蒋琪)