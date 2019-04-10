人民网>>财经

防不胜防！除了默认搭售，抢票软件还有哪些“坑”

吴亦涵

2019年04月10日08:15  来源：中国新闻网
 
原标题：防不胜防！除了默认搭售，抢票软件还有哪些“坑”

　　最近有消费者在使用智行火车票APP时发现，用抢票平台抢购热门线路火车票时，最后支付的价格超出了车票价格，自己也没有勾选其他服务选项，为什么会多出几十块钱呢？

　　记者发现，一些抢票平台、旅游平台默认搭售加速包、保险以及其他收费项目的现象一直存在，此前也被多次曝光。如今，一些平台用更加技巧性却不违规的方式，让不少粗心的消费者在不知情的情况下，同意使用平台的付费服务。

　　未购加速包，却被收了抢票服务费？

　　近日，江西的尹先生想要购买一张从江西到北京的卧铺火车票，由于卧铺票已经卖完，尹先生使用了智行火车票APP进行抢票。

　　不久，尹先生收到智行发来的短信显示抢票成功，但是当他核对车票金额的时候，却发现支付的实际金额比车票钱多了40元。

　　这多出来的40元是哪来的？抢票信息显示，这40元是因为尹先生在抢票时选择了智行提供的高速抢票的服务。但在尹先生的印象中，自己当时并没有勾选这一服务内容，也未看到默认搭售加速包的页面。

　　带着疑惑，尹先生重新操作了一遍抢票的过程发现，在他随机选择了车次之后，页面出现了一个显眼的按钮“开始光速抢票”，如果此时点击该按钮，就会被默认购买30元/张（不同的车次，光速抢票服务的价格也不相同）的光速抢票服务。在“开始光速抢票”按钮的上方，有一排不显眼的小字，写着“低速抢票，成功率22.5%”，这排小字看起来像标注，但实际上是可以正常购票的按钮。

　　“当时抢票的时候没注意到这行小字，从理论上讲，确实是使用了它的加速服务，白白支付了40元的抢票费，吃了个闷亏”。尹先生对记者说道。

　　抢票界面设计存在误导嫌疑？

　　事实上，与尹先生有一样经历的人不在少数。记者查询某投诉平台后发现，对于智行火车票软件未清楚标明抢票规则以及收费方式一事，不少消费者表示不满。对于该平台消费者的投诉，智行火车票多数会选择退款处理。

　　有消费者表示：“在智行APP上使用预约购票，在抢到票后发现扣款费用比实际票价高，随后百度才得知智行默认了抢票使用加速包，随后仔细查看才知道在很隐蔽的地方有个加速服务，然而在此之前并未通知用户。”

　　还有消费者表示：“在我不知情的情况下，智行私自扣除了我两笔订单的加速包，我去找客服，客服态度恶劣，被隐藏消费，并且在不知情的情况下，还被客服这个态度对待，我非常生气，希望智行退还我加速包的费用，并且改进他们APP的用户体验。”

　　记者打开智行火车票软件选择车次后发现，出现的界面确实与尹先生遇到的情况一样：点击“开始光速抢票”按钮之后，系统就直接开始抢票；点击“低速抢票”的按钮后，系统却提示是否需要“光速抢票”的服务，需要再次确认点击“低速抢票”才能开始抢票。

　　浙江垦丁律师事务所联合创始人、律师麻策对记者表示，平台中抢票功能处已提醒消费者注意需要支付40元抢票款，该价格标注能够和跳转页面前的车票款区别清楚，因此平台并不存在默认搭售的情况。低速抢票的按钮总体上仍然和收费抢票按扭置放在相近的位置，也不存在显著的误导。

　　北京志霖律师事务所事务所律师赵占领则向中新经纬客户端表示，智行火车票对两个按钮的显示存在着显著的区别，低速抢票的位置标示不够明显，会误导部分消费者以为这一行小字是提示而非按钮，因此有一定的误导嫌疑。但是否真的存在误导，还需要相关部门进行认定。

　　默认搭售等为何屡禁不止？

　　事实上，抢票平台收费规则不透明、默认搭售等一直饱受市场诟病。在北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦峰看来，不少抢票平台之所以热衷于在抢票服务费上做文章，主要还是因为抢票平台盈利模式单一，从抢票业务本身难盈利。

　　“目前火车票市场的票务量大，因此抢购火车票成为不少平台用来吸引流量的重要渠道，但由于这些平台不具有火车票的定价权，难以从抢票业务本身获得收益，因此不少平台通过搭售加速包、保险或者站内服务等来进行二次收费。”杨彦峰对中新经纬客户端说道。

　　杨彦峰指出，在上述背景下，如今不少平台软件都会研究消费者的行为和心理，技巧性地引导消费者选择付费服务。除了默认搭售外，有的抢票软件还会在消费者选择不付费的按钮时，故意延阻或跳转界面让消费者再次确认，从而影响消费者的选择。

　　“从智行火车票APP的情况来看，尽管确实存在着误导的嫌疑，但很难说这违反了相关规定。事实上除了智行外，不少软件都存在着类似的情况，作为消费者，在使用抢票软件的过程中，需要格外小心抢票界面的‘陷阱’。”杨彦峰说。（吴亦涵）

(责编：李楠桦、蒋琪)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved