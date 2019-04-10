原标题：防不胜防！除了默认搭售，抢票软件还有哪些“坑”

最近有消费者在使用智行火车票APP时发现，用抢票平台抢购热门线路火车票时，最后支付的价格超出了车票价格，自己也没有勾选其他服务选项，为什么会多出几十块钱呢？

记者发现，一些抢票平台、旅游平台默认搭售加速包、保险以及其他收费项目的现象一直存在，此前也被多次曝光。如今，一些平台用更加技巧性却不违规的方式，让不少粗心的消费者在不知情的情况下，同意使用平台的付费服务。

未购加速包，却被收了抢票服务费？

近日，江西的尹先生想要购买一张从江西到北京的卧铺火车票，由于卧铺票已经卖完，尹先生使用了智行火车票APP进行抢票。

不久，尹先生收到智行发来的短信显示抢票成功，但是当他核对车票金额的时候，却发现支付的实际金额比车票钱多了40元。

这多出来的40元是哪来的？抢票信息显示，这40元是因为尹先生在抢票时选择了智行提供的高速抢票的服务。但在尹先生的印象中，自己当时并没有勾选这一服务内容，也未看到默认搭售加速包的页面。

带着疑惑，尹先生重新操作了一遍抢票的过程发现，在他随机选择了车次之后，页面出现了一个显眼的按钮“开始光速抢票”，如果此时点击该按钮，就会被默认购买30元/张（不同的车次，光速抢票服务的价格也不相同）的光速抢票服务。在“开始光速抢票”按钮的上方，有一排不显眼的小字，写着“低速抢票，成功率22.5%”，这排小字看起来像标注，但实际上是可以正常购票的按钮。

“当时抢票的时候没注意到这行小字，从理论上讲，确实是使用了它的加速服务，白白支付了40元的抢票费，吃了个闷亏”。尹先生对记者说道。

抢票界面设计存在误导嫌疑？

事实上，与尹先生有一样经历的人不在少数。记者查询某投诉平台后发现，对于智行火车票软件未清楚标明抢票规则以及收费方式一事，不少消费者表示不满。对于该平台消费者的投诉，智行火车票多数会选择退款处理。

有消费者表示：“在智行APP上使用预约购票，在抢到票后发现扣款费用比实际票价高，随后百度才得知智行默认了抢票使用加速包，随后仔细查看才知道在很隐蔽的地方有个加速服务，然而在此之前并未通知用户。”

还有消费者表示：“在我不知情的情况下，智行私自扣除了我两笔订单的加速包，我去找客服，客服态度恶劣，被隐藏消费，并且在不知情的情况下，还被客服这个态度对待，我非常生气，希望智行退还我加速包的费用，并且改进他们APP的用户体验。”

记者打开智行火车票软件选择车次后发现，出现的界面确实与尹先生遇到的情况一样：点击“开始光速抢票”按钮之后，系统就直接开始抢票；点击“低速抢票”的按钮后，系统却提示是否需要“光速抢票”的服务，需要再次确认点击“低速抢票”才能开始抢票。

浙江垦丁律师事务所联合创始人、律师麻策对记者表示，平台中抢票功能处已提醒消费者注意需要支付40元抢票款，该价格标注能够和跳转页面前的车票款区别清楚，因此平台并不存在默认搭售的情况。低速抢票的按钮总体上仍然和收费抢票按扭置放在相近的位置，也不存在显著的误导。

北京志霖律师事务所事务所律师赵占领则向中新经纬客户端表示，智行火车票对两个按钮的显示存在着显著的区别，低速抢票的位置标示不够明显，会误导部分消费者以为这一行小字是提示而非按钮，因此有一定的误导嫌疑。但是否真的存在误导，还需要相关部门进行认定。

默认搭售等为何屡禁不止？

事实上，抢票平台收费规则不透明、默认搭售等一直饱受市场诟病。在北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦峰看来，不少抢票平台之所以热衷于在抢票服务费上做文章，主要还是因为抢票平台盈利模式单一，从抢票业务本身难盈利。

“目前火车票市场的票务量大，因此抢购火车票成为不少平台用来吸引流量的重要渠道，但由于这些平台不具有火车票的定价权，难以从抢票业务本身获得收益，因此不少平台通过搭售加速包、保险或者站内服务等来进行二次收费。”杨彦峰对中新经纬客户端说道。

杨彦峰指出，在上述背景下，如今不少平台软件都会研究消费者的行为和心理，技巧性地引导消费者选择付费服务。除了默认搭售外，有的抢票软件还会在消费者选择不付费的按钮时，故意延阻或跳转界面让消费者再次确认，从而影响消费者的选择。

“从智行火车票APP的情况来看，尽管确实存在着误导的嫌疑，但很难说这违反了相关规定。事实上除了智行外，不少软件都存在着类似的情况，作为消费者，在使用抢票软件的过程中，需要格外小心抢票界面的‘陷阱’。”杨彦峰说。（吴亦涵）

(责编：李楠桦、蒋琪)