代写刷量屡禁不止，电商平台“黑灰产业链”泛滥
如何遏制“刷量”“刷好评”现象？
让你“种草”的购物分享笔记可能并非来自真实用户的亲身体验，而是由专业写手按照商家需求“编造”的。近日，有报道称，小红书平台上的购物分享笔记存在代写代发、刷量、提升搜索排名的现象，其背后的灰色产业链也浮出水面。
“种草”一词最早流行于美妆论坛与社区，之后风靡各大社交平台，许多明星、网红都热衷于用“种草笔记”分享产品使用感受。而伴随而来的是各类营销推广笔记和刷量点赞，干扰消费者的正常消费决策。对此，消费者要如何防范？平台又该如何对待？
代写刷量屡禁不止
此前，包括天猫、淘宝、京东、马蜂窝、美团、人人车、当当网、拼多多、苏宁易购、1号店、大众点评等各大知名电商平台均被曝出过其商家存在“刷单”现象。
电子商务研究中心主任曹磊认为，作为互联网“黑灰产业链”的一部分，代写刷量产业一直存在，许多电商平台都面临这个问题。一直到现在，刷单刷量就像行业毒瘤一样，仍然屡禁不止。
据了解，对于网购来说，评价是引导销量的重要因素。刷单制造虚假销量和好评，商品却以次充优，让消费者防不胜防。几元钱能买一条好评，一两千元能升一颗钻，一些网络平台通过组织虚假交易等方式，刷单几乎成为一条暴利产业链。
电子商务研究中心法律权益部助理分析师蒙慧欣指出，刷量、删差评、虚假评价等行为不仅扰乱了电商行业正常的交易秩序，损害了消费者的知情权，也破坏了正常的交易秩序，构成了不正当竞争。
北京盈科(杭州)律师事务所律师方超强表示，虚假刷量行为，实际上是对小红书商业模式的侵权损害行为。名为分享，实为推广软文的信息，根据《互联网广告管理暂行办法》相关规定，可以认定为互联网广告。根据规定需要对广告真实性负责，同时还应标注软文的广告身份，使得消费者能够明辨其为广告。
信誉评价机制是主因
此类刷量“一条龙服务”产业链是如何产生的？电子商务研究中心法律权益部分析师姚建芳表示，电商平台信誉评价机制是电商卖家刷量的主要原因。对于电商卖家来说，刷量能快速形成商品销量高的假象，提高店铺的成交量和好评率，且相比正常的市场推广，刷量的成本低，效果显著。目前对于刷量的举证难，处罚轻，尤其是对刷量者个人的处罚轻，因此面对利益的诱惑，刷量从业者愿意冒险。
蒙慧欣认为，刷量产生的泡沫数据不仅会让一些劣质产品得逞，而且对行业大数据、平台大数据和广告效应也会产生误导，甚至还会影响相关部门的决策。
蒙慧欣表示，电商平台应优化排名制度，不再把好评、销量等作为排名的主要依据，而是把诚信度、资质等作为更重要的参考指标。电商卖家不能盲目刷量，不能不进行真实的评测就认定商品好坏与否，而是应该多在商品品质和售后服务等良好的购物体验上下功夫，重视与消费者之间的关系，逐步形成品牌和行业影响力，这样才能赢得消费者的青睐。
需多方联动净化交易环境
如何遏制“刷量”“刷好评”现象？曹磊认为，“刷单”行为在国内根深蒂固、利益盘根错节。要想抑制“刷单”现象，需要从多个层面联动来解决。
首先，加强政府监管。新《电子商务法》规定，电子商务经营者不得以虚假宣传、虚构交易、编造用户评价等方式侵害消费者知情权。这意味着，电子商务经营者“刷量”“刷单”“刷信誉”等行为或被禁止。只有监管、立法、司法等各部门重视了，商家、平台才会更加积极配合，协同治理。
其次，平台严格防范。要想解决“刷量”“刷好评”问题，平台层面首先要表明态度，坚决反对。对于商家出现的“刷量”行为进行严厉的惩罚，久而久之此类现象才能逐渐减少。
再次，外部力量监督。包括消协、社会组织、专业机构、广大用户，在抑制电商平台“刷量”现象中也起着至关重要的作用。通过各类社会机构的力量，与平台之间相互配合，可以更全面地对“刷量”行为进行监督治理。
姚建芳认为，导致电商平台刷量屡禁不止的重要原因是电商平台的排名机制，以及消费者的购买参考，商家可以通过刷量这条途径获得更多消费者的关注和访问量。刷量现象纳入法律监管范围将净化电商交易环境，虚假交易、虚假信誉评价或将有所改善。
在姚建芳看来，监管刷量行为需要电商、消费者、监管部门的共同努力。对于电商平台，完善搜索排名机制，不能仅通过销量和评价来评价卖家信誉形象。对于刷量的卖家要坚决予以处罚，严重者关店处理；消费者一旦发现卖家有刷量行为应向平台和监管部门举报；监管部门需要完善立法，严格执法。（子烨）
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