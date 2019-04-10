人民网>>财经

代写刷量屡禁不止 电商平台“黑灰产业链”泛滥

2019年04月10日08:15  来源：工人日报
 
原标题：代写刷量屡禁不止 电商平台“黑灰产业链”泛滥

　　代写刷量屡禁不止，电商平台“黑灰产业链”泛滥

　　如何遏制“刷量”“刷好评”现象？

　　让你“种草”的购物分享笔记可能并非来自真实用户的亲身体验，而是由专业写手按照商家需求“编造”的。近日，有报道称，小红书平台上的购物分享笔记存在代写代发、刷量、提升搜索排名的现象，其背后的灰色产业链也浮出水面。

　　“种草”一词最早流行于美妆论坛与社区，之后风靡各大社交平台，许多明星、网红都热衷于用“种草笔记”分享产品使用感受。而伴随而来的是各类营销推广笔记和刷量点赞，干扰消费者的正常消费决策。对此，消费者要如何防范？平台又该如何对待？

　　代写刷量屡禁不止

　　此前，包括天猫、淘宝、京东、马蜂窝、美团、人人车、当当网、拼多多、苏宁易购、1号店、大众点评等各大知名电商平台均被曝出过其商家存在“刷单”现象。

　　电子商务研究中心主任曹磊认为，作为互联网“黑灰产业链”的一部分，代写刷量产业一直存在，许多电商平台都面临这个问题。一直到现在，刷单刷量就像行业毒瘤一样，仍然屡禁不止。

　　据了解，对于网购来说，评价是引导销量的重要因素。刷单制造虚假销量和好评，商品却以次充优，让消费者防不胜防。几元钱能买一条好评，一两千元能升一颗钻，一些网络平台通过组织虚假交易等方式，刷单几乎成为一条暴利产业链。

　　电子商务研究中心法律权益部助理分析师蒙慧欣指出，刷量、删差评、虚假评价等行为不仅扰乱了电商行业正常的交易秩序，损害了消费者的知情权，也破坏了正常的交易秩序，构成了不正当竞争。

　　北京盈科(杭州)律师事务所律师方超强表示，虚假刷量行为，实际上是对小红书商业模式的侵权损害行为。名为分享，实为推广软文的信息，根据《互联网广告管理暂行办法》相关规定，可以认定为互联网广告。根据规定需要对广告真实性负责，同时还应标注软文的广告身份，使得消费者能够明辨其为广告。

　　信誉评价机制是主因

　　此类刷量“一条龙服务”产业链是如何产生的？电子商务研究中心法律权益部分析师姚建芳表示，电商平台信誉评价机制是电商卖家刷量的主要原因。对于电商卖家来说，刷量能快速形成商品销量高的假象，提高店铺的成交量和好评率，且相比正常的市场推广，刷量的成本低，效果显著。目前对于刷量的举证难，处罚轻，尤其是对刷量者个人的处罚轻，因此面对利益的诱惑，刷量从业者愿意冒险。

　　蒙慧欣认为，刷量产生的泡沫数据不仅会让一些劣质产品得逞，而且对行业大数据、平台大数据和广告效应也会产生误导，甚至还会影响相关部门的决策。

　　蒙慧欣表示，电商平台应优化排名制度，不再把好评、销量等作为排名的主要依据，而是把诚信度、资质等作为更重要的参考指标。电商卖家不能盲目刷量，不能不进行真实的评测就认定商品好坏与否，而是应该多在商品品质和售后服务等良好的购物体验上下功夫，重视与消费者之间的关系，逐步形成品牌和行业影响力，这样才能赢得消费者的青睐。

　　需多方联动净化交易环境

　　如何遏制“刷量”“刷好评”现象？曹磊认为，“刷单”行为在国内根深蒂固、利益盘根错节。要想抑制“刷单”现象，需要从多个层面联动来解决。

　　首先，加强政府监管。新《电子商务法》规定，电子商务经营者不得以虚假宣传、虚构交易、编造用户评价等方式侵害消费者知情权。这意味着，电子商务经营者“刷量”“刷单”“刷信誉”等行为或被禁止。只有监管、立法、司法等各部门重视了，商家、平台才会更加积极配合，协同治理。

　　其次，平台严格防范。要想解决“刷量”“刷好评”问题，平台层面首先要表明态度，坚决反对。对于商家出现的“刷量”行为进行严厉的惩罚，久而久之此类现象才能逐渐减少。

　　再次，外部力量监督。包括消协、社会组织、专业机构、广大用户，在抑制电商平台“刷量”现象中也起着至关重要的作用。通过各类社会机构的力量，与平台之间相互配合，可以更全面地对“刷量”行为进行监督治理。

　　姚建芳认为，导致电商平台刷量屡禁不止的重要原因是电商平台的排名机制，以及消费者的购买参考，商家可以通过刷量这条途径获得更多消费者的关注和访问量。刷量现象纳入法律监管范围将净化电商交易环境，虚假交易、虚假信誉评价或将有所改善。

　　在姚建芳看来，监管刷量行为需要电商、消费者、监管部门的共同努力。对于电商平台，完善搜索排名机制，不能仅通过销量和评价来评价卖家信誉形象。对于刷量的卖家要坚决予以处罚，严重者关店处理；消费者一旦发现卖家有刷量行为应向平台和监管部门举报；监管部门需要完善立法，严格执法。（子烨）

(责编：李楠桦、蒋琪)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved