原标题：让减税红利惠民 药品获大力度减税

4月9日，财政部副部长邹加怡在国务院政策例行吹风会上表示，在减增值税的时候，对药品采取了力度更大的减税措施。

邹加怡表示，实施更大规模减税是深化供给侧结构性改革的重要举措，也是积极财政政策加力增效的重要方面。行邮税涉及面较广，这次行邮税的下调主要是考虑了以下两个方面的原则。

首先是便民惠民。今年以来，国家出台了一系列的减税措施，为了让减税红利惠及人民群众，这次行邮税的调整重点降低了和人民群众日常生活密切相关的日用消费品的行邮税税率。

二是税负公平。为了维持进境物品与进口同类货物的税负公平，行邮税税率应该与同类进口货物的综合税税率大体一致。配合这次增值税改革，行邮税税率也作了相应的调整。

“因为行邮税是对关税、进口环节增值税和消费税合并的一个简易的综合税率，这次大规模减税降费，主要是降低了增值税。”邹加怡说，增值税制造业税率从原来的16%降到了13%，相应的进口环节增值税也相应下降。因此，增值税税率的降低也同样要反映到进境物品进口税，主要是为了保持个人携带的行李和邮递物品与同类进口货物综合税率上的公平。这是调降行邮税的基本逻辑。

据邹加怡介绍，这次行邮税调整包括了两个方面：一是对食品、饮料、药品、纺织品、电器等与人民群众生活密切相关的商品，主要是涵盖在行邮税税目的税目1和税目2中，这两个税目的行邮税税率分别由之前的15%调到13%、25%调到20%，税目1对应的原来是15%的税率，现在调到13%，税目2对应的原来25%的税率，调降到20%，两个税目的降幅分别为13%和20%。二是为了确保患者能够享受减税红利，与进口药品税收政策保持一致，扩大按较低税率征税的药品范围，对国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品，按照货物税率征税。简单来说，在减增值税的时候，对药品采取了力度更大的减税措施，不是从16%减到13%，而是对部分药品，目前包括抗癌药和罕见病药按3%征收进口环节增值税，所以这部分药品的税率比其他制造业商品的增值税税率要低得多。

邹加怡表示，只要是进口环节增值税按3%征收的药品，行邮税就按照较低的货物税率征税。降低行邮税有利于扩大进口和消费，同时也让人民群众切实得到减费降税的实惠。下一步，财政部将会同有关部门抓好组织落实，让人民群众有实实在在的获得感。

(责编：蒋琪、朱一梵)