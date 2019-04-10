原标题：中国需要怎样的人工智能创新生态？

人工智能产业投资如火如荼、国家级战略和规划紧锣密鼓……2019年第一季度刚刚过去，新一代人工智能发展迎来新的“大航海时代”。中国有哪些优势？需要怎样的人工智能创新生态？随着近期国家层面谋划出台一系列人工智能发展规划和举措，我国人工智能发展脉络更加清晰、生态更加优化。

“大航海时代”：

人工智能发展涌现“机遇之泉”

不管是“停车难”还是“雾霾天”，无论是“航班预测”还是“癌症诊断”……人工智能正走进千家万户，应用场景和手段不断丰富，是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，有溢出带动性很强的“头雁”效应。

“我们现在就如同处在人工智能的‘大航海时代’。”北京大学教授、中国工程院院士高文指出：“大航海”对一些方面有一定的灾难性影响，但让当时整个社会和文明迈进了一大步，带动了很多方面的大发展。

“与其现在去讨论乐观还是悲观，不如抓住机遇先干起来。”高文说。

积极的政策、海量的数据、丰富的应用场景、大量的青年人才储备……在高文看来，这是中国在人工智能的“大航海时代”所具备的“四大优势”。在移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术的驱动下，人工智能加速发展。

围绕人工智能芯片和新一代存储器技术，中国电子信息产业集团积极布局相关领域。在第二届中国电子科技委大会上，院士专家齐聚，共议掌握核心技术、攻克“卡脖子”短板良策，筑牢人工智能发展的安全基石。

中国电子信息产业集团董事长芮晓武表示，作为网信产业的“国家队”，中国电子将坚定推进“本质安全、过程安全、产业安全”三大战略，加快人工智能芯片等核心技术研发。

芮晓武认为，中国接下来如何建设适合人工智能创新的良好生态至关重要，只有下好“先手棋”，才能做好保障和改善民生、为经济发展“添薪续力”这两篇“大文章”。

养好“头雁”：

精耕人工智能创新“试验田”

一段时期以来，人工智能“热度”持续不减。产业界、学界、投资界纷纷热衷追捧人工智能相关概念，但导致的另一结果便是：人工智能的概念和边界更加泛化，“炒概念”的现象时有发生。

日前，科技部新一代人工智能发展规划推进办公室便着手召开年度工作会议，为人工智能的发展“划重点”。值得注意的是，这次会上正式宣布：新一代人工智能治理专业委员会成立。

北京市成为全国首个“国家新一代人工智能创新发展试验区”，将充分发挥人才和技术优势，突出“头雁”作用先行先试，为持续优化人工智能发展的创新生态做出探索。

科技部部长王志刚指出，科技部将系统加强人工智能科技创新体系能力建设，加快实施重大科技项目，重视模型、算法、数学和认知科学研究，要强化需求牵引、应用驱动、目标导向，围绕可持续发展、经济民生等重大需求，扩大应用示范。

“我们希望为更多创新者‘做减法’，降低门槛，打通壁垒，形成合力。”百度公司创始人李彦宏表示，人工智能发展至今，开放是走下去的必要条件。只有把更多的数据、运算力、技术汇集在一起，才能够展现出更大的影响力。

收获“成果”：

壮大人工智能“融”字当头

阿里的城市大脑、百度的无人驾驶、科大讯飞的语音识别……随着当前人工智能技术的应用愈发丰富，融合任务也更加紧迫。

路边的包子铺、菜场的小摊主……一块小小二维码，把最基层的他们和最高大上的技术连在了一起。如何扩大经营？如何解决小微企业主融资贵、贷款难？轻轻一扫，答案马上就有。

蚂蚁金服网商银行通过对信息收集、数据处理的智能化加工和深度学习，创新设计出“微贷技术”，实现了3分钟申贷、1秒钟放款、全程0人工介入的“310模式”，让越来越多微观市场主体的活力都能够进一步迸发涌流。

“融”字当头，“创”随其后。身处人工智能的“大航海时代”，作为知名家电品牌的海尔，把自己再一次逼上了“创新的梁山”。

海尔家电产业集团副总裁陈录城说：“这种挑战就像是把每天当作最后一天，今天要不转型，今天就死亡。必须把人工智能用起来。”

广大消费者所熟悉的海尔冰箱、海尔空调，正在不知不觉中完成“智能化升级”，围绕人这个中心，海尔充分创造“人工”和“智能”结合的价值。

“人工智能要有看得见、摸得着的真实应用案例，能够基于典型应用场景自我进化。”科大讯飞董事长刘庆峰表示，通过加快人工智能基础设施建设，必将推动我国教育医疗等社会事业实现跨越式发展，带来更多意想不到的惊喜。

（据新华社电）

(责编：蒋琪、朱一梵)