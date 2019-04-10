去年22个省份受益养老金调剂

本报北京4月9日电 （记者李丹青）记者今天从人社部获悉，自去年7月建立实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度后，去年调剂比例为3%，半年中央调剂基金总规模2400多亿元，7个东部省份净上解资金610亿元，22个中西部和老工业基地省份受益，对均衡地区之间养老保险基金负担发挥积极作用。
根据国务院办公厅日前印发的《降低社会保险费率综合方案的通知》，将加大企业职工基本养老保险基金中央调剂力度，今年基金中央调剂比例提高至3.5%。
人社部有关负责人介绍，预计全年基金调剂规模约为6000多亿元，受益省份受益额将达到1600亿元左右，调剂力度比2018年明显加大，今后调剂比例还将逐步提高，这将进一步均衡各省之间养老保险基金负担，缓解中西部地区和老工业基地省份养老金支付压力，确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放。
“企业职工基本养老保险基金中央调剂制度是养老保险全国统筹的第一步。”这位负责人告诉记者，社会保险基金的集中统筹调剂使用是发挥社会保险制度保障功能的核心，提高社会保险统筹层次是社会保险制度的内在要求，基金统筹层次越高，越有利于分散风险，增强基金保障能力。
记者了解到，目前，各省份（含新疆生产建设兵团）已初步建立了企业职工基本养老保险省级统筹制度，但各地进展不平衡，部分省份已实现养老保险基金省级统收统支，大部分省份实行的是养老保险基金省级调剂制度，基金统筹共济作用发挥还不充分。另外，个别省份还存在省内养老保险政策不统一等问题，需要逐步统一规范。
对此，去年底召开的中央经济工作会议和今年的《政府工作报告》都对加快推进养老保险省级统筹提出要求。加快推进省级统筹是完善养老保险制度的必然要求，也是实现养老保险全国统筹的基础。《降低社会保险费率综合方案的通知》要求各省份要加快推进省级统筹，逐步统一养老保险政策，2020年底前实现基金省级统收统支，为养老保险全国统筹打好坚实基础。
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