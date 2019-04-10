原标题：新型城镇化建设不是单纯房地产开发

提起新型城镇化，往往被单纯地认为是房地产开发，其实不然。

新型城镇化，是与传统城镇化发展模式相对而言的。就发展模式来说，过去传统城镇化是以政府经营为主导，以追求GDP政绩短期利益为目的，对土地财政高度依赖，“圈地建房、坐地升值”，走外延式扩张模式。其后果是土地和空间发展受限、污染严重、劳动力结构失衡、资金投入与就业难持续、公共服务与社会保障不足等诸多结构性问题显现。

针对传统模式的弊端，新型城镇化以人的城镇化为核心，以城市综合承载力为支撑，以政府职能转变的体制创新为保障，实现产业、城市、人有机融合，不以牺牲环境为代价，走可持续的智慧城市发展道路。这其中必然涉及基础设施建设、房地产开发，但又不是一般通俗意义上的房地产开发。

新型城镇化建设与房地产开发紧密相连，并为房地产行业健康发展提供新的契机。

事实上，城市与乡村划分的最显性标识即是建筑，尤其是大面积的居住型建筑。今年政府工作报告明确提出，深入推进新型城镇化。其中，相当部分内容关系到房子，特别是民居。针对推进新型城镇化建设中的改善基本居住需求，政府工作报告用大幅笔墨做了详尽描述：继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。继续推进地下综合管廊建设。城镇老旧小区量大面广，要大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯和无障碍环境建设，健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。可以看到，从城市地下管网改造，住房本身品质提升，再到生活周边设施完善，这一系列表述既是“以人为核心”的新型城镇化建设理念的体现，同时，也为房地产行业的发展提供了方向。

政府工作报告还提到，“促进区域协调发展，提高新型城镇化质量”。这为新型城镇化提出了更高的要求，新型城镇化建设不再是单体的，孤立的，而是相互关联和互补的，共同组成协调发展的“全国一盘棋”。政府工作报告提出，围绕解决发展不平衡不充分问题，改革完善相关机制和政策，促进基本公共服务均等化，推动区域优势互补、城乡融合发展。

正是在这个意义上，高标准建设雄安新区、京津冀协同发展、落实粤港澳大湾区建设规划、“长三角”区域一体化发展……都将以道路交通等基础设施建设和民居建设为先锋，通过新型城镇化与区域协调发展有机结合，与其他战略部署相协调，全方位服务经济高质量发展。而地产行业作为参与其中的重要力量，必须告别之前的圈地扩张模式，转换思路，坚持五大发展理念，兼顾环境与发展，为保持经济持续健康发展发挥更大的作用。

(责编：蒋琪、朱一梵)