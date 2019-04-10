原标题：共享单车陷无钱可烧 集体涨价或只是开始

无钱可烧，共享单车集体涨价！这或许还只是个开始……

继小蓝、摩拜之后，哈啰单车也调整计费规则了。

日前，哈啰单车方面宣布，4月15日起，将在北京地区施行新的计费规则，调整为每15分钟1元。

没有了共享单车烧钱大战时的补贴，相比之前的免费骑车或1元/小时的收费标准，调整计费规则后，用户单次超过15分钟的骑行支出将普遍有所上涨。

有业内人士分析，之前的“价格战”有悖于市场规律，调整计费规则能够帮助企业获得现金流，也有利于形成良性的市场机制。

涨价已成趋势

北京的杨女士是共享单车忠实用户，通勤途中经常会骑摩拜或者小蓝单车，但近日，杨女士明显感受到骑车涨价了，她向记者表示，“骑车单程可以控制在15分钟以内，不会有太大影响，但如果继续涨价的话，我只能买月卡了。”

前段时间，小蓝单车与摩拜单车相继宣布调整计费规则。

自2019年3月21日起，小蓝单车执行新计费规则：起步价调整为1元/15分钟；时长费调整为0.5元/15分钟。

从4月8日起，摩拜单车(非助力车)的全部车型执行新版计费规则，骑行15分钟以内收费1元，骑行超出15分钟，每15分钟收费0.5元。

在小蓝和摩拜调整计费规则后，哈啰出行方面曾向记者表示，哈啰单车价格相对稳定，但不排除会有涨价的可能。几天之后，哈啰单车便公布了新的计费规则。

对此，哈啰出行方面今日在接受《国际金融报》记者采访时表示，为了给用户提供更优质的出行服务，哈啰对单车实行了差异化定价的策略，比如，哈啰的校园车会给予学生群体补贴。另外，哈啰单车还会给用户提供增值服务，例如未来的哈啰商城等。

目前，小蓝单车、摩拜单车和哈啰单车都仅针对北京地区施行新的计费规则，但艾媒咨询首席分析师张毅在接受《国际金融报》记者采访时表示，新的计费规则未来一定会拓展到更多城市乃至在全国范围内推行，而且不排除继续涨价的可能。

张毅认为，调价短期来看会对用户造成压力，但长期会有助于企业获得现金流，更好地服务用户。

企业需要涨价

不过，共享单车企业以调整计费规则为名，来行涨价之实，已经引起了部分消费者的不满。

但在张毅看来，共享单车企业要想获得现金流，打价格战不是最好的选择，现在涨价只是回归市场本性，否则不可能有持续性。

在共享单车遭遇资本寒冬以及各大城市禁止投放单车之后，共享单车企业的营销费用和投放新车的费用已有所降低，但单车折旧和运营维护仍需要大量资金。

虽然行业内的几家头部企业未曾对外公布过具体的运维成本，但从一些公开资料中可一探究竟。据美团点评的IPO文件披露，2018年4月4日至2018年4月30日，摩拜实现营收1.47亿元，经营成本为1.58亿元，单车和骑车折旧高达3.96亿元，虽然当月骑乘次数达2.6亿次，但每次骑乘收入仅为0.56元。

近日，由于ofo与多家公司存在合同纠纷，一些民事判决书也披露了ofo的运维相关数据。企查查官网上一份天津中铁飞豹物流有限公司与ofo运营主体东峡大通(北京)管理咨询有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书显示，天津中铁飞豹物流有限公司为ofo提供维修和投放自行车服务，其中，维修费用(含税价格)为8元/辆，运输及投放费用(含税价格)为6元/辆，后经双方补充协议更改为运输及投放费用(含税价格)为5元/辆。

根据哈啰出行此前公布的行业数据，大部分用户的骑行时间在15分钟以内，人均每周使用频次为3.19次。

由此可见，用户单次骑行给共享单车企业带来的营收并不高，但单车的运维成本却居高不下。

张毅对记者表示，从ofo和摩拜过往的经验来看，打“价格战”明显违背市场规律，而且目前行业的融资情况并不理想，要解决现金流的问题，注定要回归市场本身，涨价便是一个直接的选择。

目前来看，虽然部分企业已经通过调整计费规则对单次骑行进行涨价，但各家的月卡仍维持原来的价格，目前哈啰、ofo和摩拜的单车月卡均为20元，季卡和年卡还有一定的折扣优惠。哈啰出行方面向记者表示，呼吁热爱骑行的用户，可以根据自己的骑行需求，选择月卡、季卡、年卡等方式，来规避行业的涨价问题。

(责编：杨曦、朱一梵)