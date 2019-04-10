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国际油价创10年来单季最大涨幅！国内油价迎年内第6次上调

王婉莹

2019年04月10日08:26  来源：中国经济网
 
原标题：国际油价创10年来单季最大涨幅！国内油价迎年内第6次上调

　　进入四月，国际原油价格持续上涨，于上周五收盘突破70美元关口。4月12日24时（本周六0点），国内成品油调价窗口再度开启，或将迎来2019年成品油价第六次上调。

　　刚刚过去的第一季度，国际油价刷新了近10年来的单季最大涨幅。数据显示，纽约、伦敦两地基准油价中，涨幅最大的纽约市场油价连续3个月上涨，带动一季度累计上涨超过31%，刷新了2009年二季度以来的单季最大涨幅；英国布伦特油价同期上涨25%，创下近10年来的单季最大涨幅。

　　截至4月8日收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨1.32美元，收于每桶64.4美元，涨幅为2.09%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.76美元，收于每桶71.1美元，涨幅为1.08%。

　　隆众资讯油品分析师李彦认为，欧佩克减产依然是油价上涨的主要动能，并有报道称，美国或进一步加强对伊朗的制裁，目前制裁已使伊朗的原油出口量腰斩。“加之利比亚局势紧张等因素，供应预期将会持续趋紧。”

　　据中国经济网记者统计，含3月31日因增值税税率调整而进行的下调，目前2019年国内成品油调价共进行了7次，具体为上调5次、下调1次，搁浅1次，汽油总计上调了525元/吨，柴油总计上调了525元/吨。

　　据隆众资讯测算，12日当天国内成品油调价对应上调幅度约为190元/吨，对应零售价上调约0.14元/升左右。

　　本次调价过后，2019年的调价格局将变为“六涨一跌一搁浅”。

　　下一轮调价窗口将于2019年4月26日24时开启，目前国际原油市场价格表现稳健，预计下一轮成品油调价仍存小涨的可能性。

(责编：杨曦、蒋琪)
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