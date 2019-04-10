原标题：企业造假投标冬奥工程被通报

原标题：企业造假投标冬奥工程被通报

本报讯（记者 曹政）近日，北京市住建委发布《关于对深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司弄虚作假行为的通报》。记者注意到，在“冬季运动管理中心综合训练馆——幕墙工程”招投标过程中，深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司被发现弄虚作假。

冬季运动管理中心综合训练馆，又被称为“冰坛”。该工程就位于中关村南大街的首都滑冰馆旁。“冰坛”建成后，将承担我国2022年冬奥会冰壶、花样滑冰、短道速滑、冰球等多个项目的训练、竞赛任务。今年1月，国家体育总局冬季运动管理中心特意向北京市住建委递交了关于“冬季运动管理中心综合训练馆——幕墙工程”的投诉书。投诉反映了在该项目资格预审过程中，深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司存在弄虚作假行为。

早在去年底，“冰坛”已经实现封顶。按照此前披露的施工计划，封顶后进入内部砌筑、装修施工以及设施设备安装等阶段，其中备受期待的外立面幕墙，预计在今年6月底初步完成。针对该工程的招标小组由工程业主、施工方、专家等组成。深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司前来投标，但在评标过程中就被发现弄虚作假，最终相关单位并未与其签订合同。

经调查核实后，市住建委依法对深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司的资格预审申请文件作不通过资格审查处理的处理决定。

市住建委的通报中还披露，鉴于冬奥会工程的重要性，深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司的行为虽未造成严重后果，但存在弄虚作假行为。为确保廉洁办奥，营造诚信守法的市场环境，促进招投标行业健康发展，将深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司弄虚作假的行为向社会通报。

(责编：赵爽、杨曦)