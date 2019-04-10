原标题：企业造假投标冬奥工程被通报
本报讯（记者 曹政）近日，北京市住建委发布《关于对深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司弄虚作假行为的通报》。记者注意到，在“冬季运动管理中心综合训练馆——幕墙工程”招投标过程中，深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司被发现弄虚作假。
冬季运动管理中心综合训练馆，又被称为“冰坛”。该工程就位于中关村南大街的首都滑冰馆旁。“冰坛”建成后，将承担我国2022年冬奥会冰壶、花样滑冰、短道速滑、冰球等多个项目的训练、竞赛任务。今年1月，国家体育总局冬季运动管理中心特意向北京市住建委递交了关于“冬季运动管理中心综合训练馆——幕墙工程”的投诉书。投诉反映了在该项目资格预审过程中，深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司存在弄虚作假行为。
早在去年底，“冰坛”已经实现封顶。按照此前披露的施工计划，封顶后进入内部砌筑、装修施工以及设施设备安装等阶段，其中备受期待的外立面幕墙，预计在今年6月底初步完成。针对该工程的招标小组由工程业主、施工方、专家等组成。深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司前来投标，但在评标过程中就被发现弄虚作假，最终相关单位并未与其签订合同。
经调查核实后，市住建委依法对深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司的资格预审申请文件作不通过资格审查处理的处理决定。
市住建委的通报中还披露，鉴于冬奥会工程的重要性，深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司的行为虽未造成严重后果，但存在弄虚作假行为。为确保廉洁办奥，营造诚信守法的市场环境，促进招投标行业健康发展，将深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司弄虚作假的行为向社会通报。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】