原标题：发改委：拟将虚拟货币“挖矿”列入淘汰类产业

中国网财经4月9日讯 据发改委网站消息，发改委近日发布关于就《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》公开征求意见的公告，记者注意到，虚拟货币“挖矿”活动(比特币等虚拟货币的生产过程)被列入淘汰类产业；烟草制品加工项目、别墅类房地产开发项目、高尔夫球场项目、赛马场项目等列入限制类产业。

据了解，《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。需要说明的是，对不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入目录。

鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业，包括量子通信设备、大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的区块链信息服务等。

限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。其中包括，激光视盘机生产线(VCD系列整机产品)、白酒生产线(白酒优势产区除外)、酒精生产线、烟草制品加工项目、别墅类房地产开发项目、高尔夫球场项目、赛马场项目、排放标准国三及以下的机动车用发动机等。

淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。中国网财经记者注意到，虚拟货币“挖矿”活动(比特币等虚拟货币的生产过程)被列入淘汰类目录。此外，征求意见稿明确，条目后括号内年份为淘汰期限；有淘汰计划的条目，根据计划进行淘汰；未标淘汰期限或淘汰计划的条目为国家产业政策已明令淘汰或立即淘汰。而虚拟货币“挖矿”活动后面并未标淘汰期限或淘汰计划。

发改委表示，本次修订的导向是，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，把发展经济的着力点放在实体经济上，促进农村一二三产业融合发展，推动乡村振兴；顺应新一轮世界科技革命和产业变革，支持传统产业优化升级，加快发展先进制造业和现代服务业，促进制造业数字化、网络化、智能化升级，推动先进制造业和现代服务业深度融合；运用市场化、法治化手段，大力破除无效供给。

此次公开征求意见的时间为2019年4月8日至2019年5月7日。

(责编：杨曦、朱一梵)