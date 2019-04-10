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五一出行注意了！今日起多条铁路线调整 景区门票又迎降价

畅帅帅

2019年04月10日08:35  来源：中国网
 
原标题：五一出行注意了！今日起多条铁路线调整 景区门票又迎降价

　　中国网财经4月10日讯(记者 畅帅帅)今日(4月10日)起，全国铁路将实施新的列车运行图，多条线路动车组列车运行时间进一步缩短，给“五一”计划出行的乘客带来福利。此外，今年“五一”还将迎来新一轮景区门票降价，并陆续将有约23家航空公司开始实行退改签“阶梯费率”。

　　火车站 中国网财经畅帅帅 摄

　　一票难求也切莫转向“黄牛”和“抢票软件”

　　经国务院批准，2019年劳动节放假安排调整为5月1日--4日，共4天。据悉，OTA(在线旅行社)平台数据显示，“五一”放假消息发布后一小时内，国际航线机票搜索量上涨达10倍。“五一”客流量的“火爆”程度也由此可见一斑。

　　出行人数的增加提高了抢票难度。中国网财经提醒大家，如果车票开售的第一时间没有抢到票也不要着急，开车前15天，是退票高峰期，开车前48小时和24小时，系统会放出部分剩余车票每天一般22点到23点是退票高峰。每个停靠车站有一定比例的分配票额，如有未售完的票，开车前一天余票将再次出售。此外，订不到直达车票时，不妨考虑一下接续换乘。

　　值得注意的是，很多订不到车票的乘客寄希望于“黄牛”和第三方抢票软件，铁路部门提示，不要通过第三方代购网站和手机客户端购票，避免因代购方冒用他人信息导致无法在网上办理退票、改签，影响出行。在去年12月就曾发生12306平台旅客信息泄露事件，12306总公司回应表示，网传的账号密码等是旅客登录第三方软件时泄露的，并告诫旅客在铁路12306官网和客户端购买车票，避免非正常渠道购票带来的风险。

　　出行计划也要考虑铁路调图

　　12306APP截图

　　据中国铁路总公司消息，4月10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，优化高铁列车开行方案，北京至青岛、北京至兰州、兰州至成都等动车组列车运行时间将进一步缩短。

　　调图后，青岛进入北京3小时交通圈。安排开行北京南至青岛北一站直达复兴号动车组列车往返各1列，北京南至青岛北将实现3小时以内到达，较调图前压缩49分钟；首次开行兰州至成都间动车组列车。安排开行兰州至成都D762/3和D764/1次复兴号动车组，兰州至成都间往返分别历时6小时50分钟和6小时52分钟；服务雄安新区建设，在目前白洋淀站停站列车39列的基础上，新增10列白洋淀站停站列车。

　　迎来两大利好：景区门票降价+飞机退改签“阶梯费率”

　　国家发改委于近日发出通知，要求各地价格主管部门对2018年以来尚未出台降价措施的政府定价管理的景区，全面开展门票定价成本监审或成本调查、价格评估工作，以“五一”、暑期、“十一”等游客集中时间段为重要节点，成熟一批、出台一批，降低景区偏高门票价格水平。

　　对2018年已经降价，但降价不到位、高定价大折扣等问题仍然突出的景区，发改委要求推动进一步降价。并且，发改委特别指出，景区不得通过不合理设置“园中园”门票，提高其他游览服务价格，将门票、相关游览服务项目强制捆绑销售等方式冲减降价实效，搞“明降暗升”。

　　此外，今年“五一”小长假出行还有一大利好，据央视网报道，从3月31日到10月26日，中国民航将执行2019年夏秋航季航班计划，新航季共计210天。新航季国内有23家航空公司将实行退改签“阶梯费率”，占比超过七成。航空公司将退改签时间与登机日的期间长度划分为7天、48小时、4小时等四档时间节点，来确定不同的收费比例。同时，4折以下特价票也可退改签。

(责编：杨曦、朱一梵)
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