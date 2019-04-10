人民网>>财经

全国铁路今日实行新列车运行图 多条线路运行时间缩短

张猛

2019年04月10日08:35  来源：中新经纬
 
原标题：全国铁路今日实行新列车运行图 多条线路运行时间缩短

　　今日(10日)起，全国铁路实行新的列车运行图，高铁列车开行方案得到优化，乘坐火车出行变得更快捷。

　　资料图 中新经纬摄

　　这些线路运行时间将缩短

　　北京-青岛3小时直达。调图后开行北京南至青岛北一站直达复兴号动车组列车往返各1列，北京南至青岛北将实现3小时以内到达，较调图前压缩49分钟，旅客往返北京和青岛将更加方便快捷。

　　北京-兰州8小时内到达。调图后，北京西至兰州西间G427/8次仅在西安北、郑州东、石家庄等省会车站办理客运业务，北京西至兰州西方向列车运行时间由8小时04分钟压缩至7小时23分钟，兰州西至北京西方向列车运行时间由8小时32分钟压缩至7小时22分钟。

　　兰州-成都动车组列车首次开行。安排开行兰州至成都D762/3和D764/1次复兴号动车组，一等座票价为366元，二等座票价为230元。兰州至成都间往返分别历时6小时50分钟和6小时52分钟，较既有线列车运行时间压缩约5小时。

　　助力雄安新区建设和京津冀协同发展

　　4月10日调图后，津保铁路新增高峰线列车4列，总数由现在的88列增加至92列。其中，地处雄安新区的白洋淀站增加10趟列车停靠，此外还新增高峰线3趟列车停靠。届时，白洋淀站停靠列车将达到52趟，为助力雄安新区建设进一步提供运力保障。

　　在此基础上，北京铁路局持续对管内列车和运行线路进行优化，助力京津冀协同发展。其中，新增高铁、客运专线高峰线5.5对：分别为：北京西—邯郸东G9061/G9062次列车1对；北京西—石家庄G9063/G9064次列车1对；天津西—石家庄G9071/G9074次列车1对；石家庄—唐山G9072/3 G9074/5次列车1对；天津西—德州东G9077次列车1趟； 德州东—唐山G9078/9次列车1趟；唐山—天津西G9080次列车1趟。

　　2019年中国北京世界园艺博览会将于4月29日至10月7日在北京延庆举行。为满足延庆2019年园博会交通出行需求，重新调整S2线列车运行图，周二至周四增加列车1.5对，由现在的8对增加至9.5对；周五至周一，由现在的12对增加至12.5对，进一步方便区域内人民群众出行需求。

　　买票 中新经纬摄

　　五一小长假期间增开动车组539对、普速列车156.5对

　　在4月10日运行图调整、增加102.5对旅客列车的基础上，五一小长假期间，全国铁路进一步增开动车组539对、普速列车156.5对。

　　铁路部门将充分发挥去年底新开通的京哈高铁承德至沈阳段、杭黄高铁、济青高铁、怀衡铁路等新线作用，增开动车组列车；在重点区间和热门方向加大动车组重联比例，增开夜间高铁列车。各地铁路部门还在部分大中城市和张家界、武夷山、井冈山、桂林、银川、敦煌等旅游城市间安排开行34对直通旅游列车，精心设计了各具特色的旅行线路，助力旅客便捷出游。

(责编：杨曦、朱一梵)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved