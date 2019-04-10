全国铁路今日实行新列车运行图 多条线路运行时间缩短

今日(10日)起，全国铁路实行新的列车运行图，高铁列车开行方案得到优化，乘坐火车出行变得更快捷。
资料图 中新经纬摄
这些线路运行时间将缩短
北京-青岛3小时直达。调图后开行北京南至青岛北一站直达复兴号动车组列车往返各1列，北京南至青岛北将实现3小时以内到达，较调图前压缩49分钟，旅客往返北京和青岛将更加方便快捷。
北京-兰州8小时内到达。调图后，北京西至兰州西间G427/8次仅在西安北、郑州东、石家庄等省会车站办理客运业务，北京西至兰州西方向列车运行时间由8小时04分钟压缩至7小时23分钟，兰州西至北京西方向列车运行时间由8小时32分钟压缩至7小时22分钟。
兰州-成都动车组列车首次开行。安排开行兰州至成都D762/3和D764/1次复兴号动车组，一等座票价为366元，二等座票价为230元。兰州至成都间往返分别历时6小时50分钟和6小时52分钟，较既有线列车运行时间压缩约5小时。
助力雄安新区建设和京津冀协同发展
4月10日调图后，津保铁路新增高峰线列车4列，总数由现在的88列增加至92列。其中，地处雄安新区的白洋淀站增加10趟列车停靠，此外还新增高峰线3趟列车停靠。届时，白洋淀站停靠列车将达到52趟，为助力雄安新区建设进一步提供运力保障。
在此基础上，北京铁路局持续对管内列车和运行线路进行优化，助力京津冀协同发展。其中，新增高铁、客运专线高峰线5.5对：分别为：北京西—邯郸东G9061/G9062次列车1对；北京西—石家庄G9063/G9064次列车1对；天津西—石家庄G9071/G9074次列车1对；石家庄—唐山G9072/3 G9074/5次列车1对；天津西—德州东G9077次列车1趟； 德州东—唐山G9078/9次列车1趟；唐山—天津西G9080次列车1趟。
2019年中国北京世界园艺博览会将于4月29日至10月7日在北京延庆举行。为满足延庆2019年园博会交通出行需求，重新调整S2线列车运行图，周二至周四增加列车1.5对，由现在的8对增加至9.5对；周五至周一，由现在的12对增加至12.5对，进一步方便区域内人民群众出行需求。
买票 中新经纬摄
五一小长假期间增开动车组539对、普速列车156.5对
在4月10日运行图调整、增加102.5对旅客列车的基础上，五一小长假期间，全国铁路进一步增开动车组539对、普速列车156.5对。
铁路部门将充分发挥去年底新开通的京哈高铁承德至沈阳段、杭黄高铁、济青高铁、怀衡铁路等新线作用，增开动车组列车；在重点区间和热门方向加大动车组重联比例，增开夜间高铁列车。各地铁路部门还在部分大中城市和张家界、武夷山、井冈山、桂林、银川、敦煌等旅游城市间安排开行34对直通旅游列车，精心设计了各具特色的旅行线路，助力旅客便捷出游。
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