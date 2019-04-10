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比特币“挖矿”或被列入淘汰产业 矿机生意迎变数

张虹蕾

2019年04月10日08:35  来源：中国经济网
 
原标题：比特币“挖矿”或被列入淘汰产业 矿机生意迎变数

　　随着相关部门的表态，曾被冠以暴利标签的比特币矿机企业的头上可能会多出一把“达摩克利斯之剑”。

　　4月8日，国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》(下简称《目录》或征求意见稿)，涉及鼓励类、限制类、淘汰类三个类别的产业活动，虚拟货币“挖矿”活动(比特币等虚拟货币的生产过程)出现在淘汰类之中。

　　该目录目前尚处于征求意见阶段，靴子尚未落地。但也要看到，随着嘉楠耘智、比特大陆IPO纷纷遇阻，市场上对于虚拟货币的争议确实也越来越多。

　　那么，这一信号代表什么，行业究竟出现了怎样的变化，一些原本布局虚拟货币和生产矿机的企业目前动向如何？

　　“矿场”或搬往东南亚

　　用户通过使用高度专业化的硬件设施运行计算程序，从而获得比特币作为奖励，这个过程被称为“挖矿”，“矿工”就是参与比特币运行计算的用户。

　　“眼下，小‘矿场’已经很艰难了，现在基本都是大‘矿厂’在挖。”一位“矿机”研究人士对《每日经济新闻》记者表示。国家相关政策再明令禁止后，会有一些“矿场”和“挖矿”企业退出，如果不早日退出，也会受到明显影响。

　　“挖矿的成本就是电费，谁的电费低，谁赚的(钱)就多。”这位“矿机”研究人士表示。目前马上就要进入“丰水期”，电费价格进入低位。根据以往情况，“挖矿”企业会和一些电厂会进行合作，寻求有利的电价。但征求意见稿如果落地，“挖矿”企业与电厂的合作势必受影响——试想，电厂愿意与淘汰企业合作吗？所以说，“矿厂”的电费“红利”将会收缩。

　　中国电子技术标准化研究院区块链研究室主任李鸣对《每日经济新闻》记者表示，征求意见稿如果正式实施，对于挖矿企业的影响较大。即便一些企业可能会选择到海外——如东南亚等地，寻找能耗成本较低的区域“挖矿”，但在这个过程中还会面临劳动力、产业转移、环境成本等方面的风险和考验。

　　长期研究“矿机”产业的沈小锋也认为：“目前国内矿机芯片研制走在全球前列，如果国内强制淘汰一部分‘矿场’，很多企业将去东南亚国家‘挖矿’。”

　　由于《目录》尚处征询阶段，征询日期为2019年4月8日至2019年5月7日。有关单位和个人可以登录国家发改委官网，填写意见反馈表，提出意见建议。

　　比如，有业界人士就建议在淘汰“挖矿”活动的过程中，可以考虑有梯度地退出。

　　试图上市“矿机”厂商迎变数

　　“挖矿”受限，另一个受到直接影响的，就是上游的“矿机”厂商。

　　太平洋证券研报显示，2018年底对应的“矿机”市场规模约1078亿元。“矿机”生产商比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际，此前均于2018年寻求赴港上市。但现实状况是，3家公司的上市之路可谓充满波折，首次上市申请均未成功。

　　从去年下半年开始，随着数字货币持续走低和监管层的发声，三大“矿机”生产商在市场上也面临较大争议，频频传出裁员、亏损等消息。

　　太平洋证券数据显示，比特大陆作为全球最大的比特币矿机生产商，旗下的“蚂蚁矿机”系列年销量在数十万台，市场占有率超过80%，嘉楠耘智市占率为15%左右，加上亿邦股份等公司，中国的“矿机”企业已经占据全球95%以上的市场。

　　虽然“矿机”生厂商们一直希望开拓出多元化应用场景，但其主要营收依然来自“矿机”。比特大陆招股说明书显示，2018年上半年矿机销售占总收入的94.3%。

　　一位长期研究“矿机”的分析人士则对记者表示，如果征求意见稿真正实行，对于“矿机”生产商最直接的影响就是销量下降，继而影响营收和利润。

　　不过，目前征求意见稿的影响似乎还未传导至销售端，4月9日，比特大陆官网显示，多个型号的蚂蚁矿机在售，其中在4月8日发布的S17系列已经售罄。

　　这已不是官方对虚拟货币第一次表态。2018年1月，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室曾向各地下发文件，要求积极引导辖内企业有序退出比特币挖矿业务，并定期报送工作进展。

　　“挖矿”费电曾引发担忧

　　李鸣对《每日经济新闻》记者表示，目前虚拟货币“挖矿”活动依然是一项能耗较高的产业，在发展过程中消耗了大量的能源和电力。

　　不要小看“矿机”的能耗。业界此前对于电力成本就做过测算，摩根士丹利曾在2018年初给出数据，挖比特币成本大约三分之一来自电费，2018年比特币乃至其他数字货币的“挖矿”用电需求将达到120~140万亿瓦时，而全球电动车的能源消耗到2025年预计才不过125万亿瓦时。根据国际能源署2015年的数据，阿根廷当时全国一年的用电量也才不过125万亿瓦时。

　　曼图资本投资经理苗春阳对《每日经济新闻》记者表示，眼下来看，“挖矿”并没有产生实际社会价值，它本身挖出的是虚拟数字币，而虚拟数字币的价值，对社会进步的真正价值微乎其微。

　　此外，业界对于“挖矿”的争议还来源于环境方面的影响。2018年10月发表在期刊“Nature Climate Change”上的一篇论文显示，仅挖比特币一项就将导致2033年全球气温上升2℃。这也是挖矿活动与一些毒害、污染环境的技术/工艺分类在一起的原因。

　　根据研究机构Garrick Hileman和Michel Rauchs在2017年发表的调研结果，挖比特币每度耗电的同时，有可能带来平均475克的二氧化碳排放。

　　李鸣表示，从相关部门的态度可以发现，有关部门对于“挖矿”产业的态度也释放出越来越明显的信号，从观察期、规范期、逐步进入有序引导期，“挖矿活动”野蛮生长的时代已经过去。

(责编：杨曦、朱一梵)
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