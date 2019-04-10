原标题：企业仍青睐“应届”，择业期毕业生怎么办？

4月8日起，广东正式取消大学生暂缓就业政策，实施高校毕业生就业择业期政策。广东高校毕业生可“自动”于一定时间的择业期内，与应届毕业生享有就业、升学的同等待遇。其中，硕士研究生、本科生和专科生的择业期为毕业2年内，博士研究生为毕业5年内。

不少高校师生认为，择业期政策能让更多高校毕业生得到实惠。但也有学生提出，不少用人单位在校园招聘时会明确要求只招收应届毕业生。如何防止企业对择业期内的毕业生和应届毕业生区别对待？省教育厅副巡视员邱克楠日前在接受记者采访时表示，相关部门将通过法律、行政的力量促进择业期政策的落实，让其真正惠及所有毕业生。

师生声音 政策为毕业生就业提供更多机会

“择业期政策减轻了我们报考公务员的压力，也免除了申请暂缓就业的麻烦。”韶关学院大四学生曾同学将在今年6月毕业，一心备考公务员的他了解到，不少公务员职位要求考生是应届毕业生。如今，择业期政策实施，两年内他能以应届生身份报名公务员考试，这让他很高兴。

不少正在求职的学生认为，择业期政策为他们就业提供了更多的可能性和更大的选择权。“我可以在两年内以应届毕业生的身份尝试多种类型的工作，更加清楚自己的定位和适应情况，找到自己最适合的工作。”广东海洋大学学生黄同学说。

华南农业大学就业指导中心教师孙同彪负责该校的毕业生就业管理工作已有5年多，管理了63万多名毕业生的就业工作。他表示，就业管理工作较为繁琐，择业期政策的出台可以很大程度上减少高校的工作，但这不是最重要的，最主要的是让更多学生得到实惠。

“择业期政策对学校的工作、学生的权益都是非常有利的。”广东工业大学就业指导中心教师凌辉剑表示。相比先前执行的大学生暂缓就业政策，择业期政策免去毕业生办理暂缓就业手续的环节，规定在择业期限内符合条件的毕业生在广东省就业、升学方面享有与应届生同等的待遇，把原来暂缓就业政策惠及的毕业生受众面扩大到所有的毕业生，让广大毕业生有更多时间和机会去就业、择业和升学。

招聘现状 一些用人单位校招仍写明只招应届毕业生

在不少人为择业期政策欢呼的同时，也有一些学生心存顾虑。

韶关学院大四学生杜同学为了找到心仪的工作，已经参加了许多企业的招聘，“身经百战”的他发现，不少企业在招聘时将“应届毕业生”身份作为硬性条件之一。

“虽然现在出台了政策，但我担心企业在面试筛选时还是会更青睐实际的应届毕业生。”杜同学说，他还是希望能在今年就以应届毕业生的身份争取到工作机会。

杜同学的担心不无道理。实行择业期政策之前，广东实施了16年的大学生暂缓就业政策规定，在暂缓期限内的毕业生在就业过程中享受应届毕业生的待遇。但记者查询发现，不少用人单位在校招时明确应届毕业生优先；还有一些用人单位校招只招收应届毕业生，而将暂缓就业的学生拒之门外。

五羊—本田摩托（广州）有限公司2019校园招聘的应聘条件就写明：“招收全日制应届本科及以上学历毕业生。”记者致电该单位负责招聘的人员，咨询2018届暂缓就业的毕业生能否应聘，该人员表示：“暂缓就业的毕业生我们暂时不需要了。”

佛山市高明区教育局于今年2月发布的《2019年佛山市高明区公开招聘中小学教师公告（第三场）》也明确写明，招聘对象为全国普通高等院校全日制2019届本科及以上学历应届毕业生（不含已办理暂缓就业的2017年、2018年毕业生）。

来自广东某高校的一名2018届暂缓就业毕业生告诉记者，在近一年的求职中，她因暂缓就业生的身份多次碰壁，“很多公司都是直接写明招收应届毕业生，很无奈”。

官方解答 将通过法律行政等力量促进政策落实

如今，大学生暂缓就业政策已在广东取消，择业期政策取而代之。不少学生关心，新政策实施后，企业是否还会青睐应届毕业生，对择业期内的学生拒之门外？如何防止用人单位对择业期内的毕业生和应届毕业生区别对待，确保政策有效落地？

邱克楠表示，择业期政策的通知是一个法规性文件，各地各部门各行业都有责任、有义务要落实，相关部门也会通过法律、行政的力量促进高校毕业生就业择业期政策的落实，让其真正惠及所有毕业生。

一名负责企业校园招聘的人力资源顾问告诉记者，企业在校招中考虑是否录取一名求职者会综合考量多种因素，是否为应届毕业生只是其中之一。但她也坦言，不少企业在考虑录取非应届毕业生时会考量该毕业生为何没有在毕业当年就业，相比之下比较青睐应届毕业生。

中山大学教育现代化研究中心主任冯增俊表示，择业期政策让毕业生无需申请暂缓就业即可享有原本暂缓就业政策的利好，对学生非常有利。但要让学生真正受益，关键要督促用人单位在招录毕业生过程中真正执行好择业期政策。

冯增俊表示，学生也要树立就业意识，做好就业规划，才能真正用好择业期政策。择业期政策面向所有符合条件的大学生，这让择业期学生面临更多的就业竞争，机遇和挑战共存。从往年的就业情况看，同等条件下，应届毕业生更有竞争力。

因此，他建议，大学生要树立就业意识，从进入大学求学起就要做好就业规划，最好在毕业当年就落实就业。对于毕业时暂时还没有清晰就业目标的毕业生来说，也要对自己的职业进行科学的规划，在两年宝贵的择业期内把握机会，争取理想就业。

(责编：蒋琪、朱一梵)