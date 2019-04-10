今年一季度北京市消费者信心指数创五年来新高

人民网北京4月10日电 （朱江）据北京市统计局、国家统计局北京调查总队网站消息，2019年1季度，北京市消费者信心指数继续快速提升，为119.3，比2018年4季度提高6点，高于上年同期0.8点，再创五年来指数新高，实现开门红。

其中，反映消费者对当前经济生活评价的满意指数为118.5，比上季度提高2.6点，拉动总指数上升1点；反映消费者对未来经济生活发展变化的预期指数为119.9，比上季度提高8.3点，拉动总指数上升5点。

数据显示，1季度，构成消费者信心指数的5类指数较上季度全部上升，尤其是就业状况预期指数升幅大于总指数升幅6.3个点，对消费者信心指数拉升作用十分明显。

随着一系列“含金量”很高的稳就业新招实招陆续出台，北京市就业指数表现强劲，各项指数运行在强信心区间。1季度就业状况信心指数为119.3，比上季度提高7.4点。其中，消费者就业状况满意指数为131.0，与2018年4季度持平，就业状况预期指数为127.8，比上季度提高12.3点，为五年来最高。

伴随个税改革政策的落地实施，同时适逢年终奖金的集中发放时段，2019年1季度，北京市消费者家庭收入状况信心指数延续了2017年4季度以来的强信心运行势头，继续回升至109.5，比上季度提高3.1点。其中，家庭收入状况满意指数为110.4，比上季度提高3.1点；家庭收入状况预期指数为112.7，比上季度提高4.2点。

2019年，北京市消费者耐用消费品购买时机满意指数继续保持稳步上升态势，1季度，耐用消费品购买时机满意指数为114.1，比上季度提高4.8点。

调查显示，北京市被访消费者春节期间家庭人均消费金额约为6300元，约为家庭人均月收入的1.8倍，比2018年全年月人均消费支出高出近3000元。其中，有86.3%的被访消费者今年春节期间消费比上年提高或与上年持平。

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