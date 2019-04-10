商务部对原产于新加坡等国进口甲硫氨酸进行反倾销立案调查

人民网北京4月10日电 （朱江）据商务部网站消息，今日上午，商务部发布公告称，2019年3月4日收到宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司（以下称“申请人”）代表国内甲硫氨酸产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于新加坡、马来西亚和日本的甲硫氨酸进行反倾销调查。根据审查结果，依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定，商务部决定自2019年4月10日起对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口甲硫氨酸进行反倾销立案调查。
根据申请人提供的证据和商务部的初步审查，申请人甲硫氨酸的产量在2016年、2017年和2018年均占同期中国同类产品总产量的50%以上，符合《中华人民共和国反倾销条例》第十一条和第十三条有关国内产业提出反倾销调查申请的规定。同时，申请书中包含了《中华人民共和国反倾销条例》第十四条、第十五条规定的反倾销调查立案所要求的内容及有关证据。
商务部贸易救济调查局介绍，自公告发布之日起，商务部对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口甲硫氨酸进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2018年1月1日至2018年12月31日，产业损害调查期为2016年1月1日至2018年12月31日。
据悉，甲硫氨酸是禽畜类动物生长所必需的氨基酸之一，是生物合成蛋白质的“骨架”氨基酸，广泛应用于动物饲料、医药和食品等领域。
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