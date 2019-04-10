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5G远程控制无人机定点巡航在东莞供电局获得应用

2019年04月10日14:21  来源：人民网
 

　　4月8日10时06分，随着按下“智能一键操作”按钮，南方电网广东东莞供电局变电管理二所首次应用“5G无人机+程序化操作”试点正式开始，5分钟后，立新巡维中心在调度系统确认“110千伏立将甲线由热备用状态转为冷备用状态”，标志着东莞供电局变电运行专业实现“5G无人机+程序化操作”。

　　无人机技术在各领域的应用越来越精湛，该巡维中心将这些新产品新科技融合在一起，彻底改变了以往传统的操作模式，推动电力设备运维方式进入一个全新的时代。传统的操作模式下，110千伏线路操作平均需耗时40分钟，并且需要2名值班人员到站配合操作，而今天应用5G无人机配合程序化操作模式，耗时只需5分钟，全过程无需人工干预。5G无人机根据预设的程序自动实现了工业数据的自动化采集、智能化数据处理，能够自动识别操作步骤，完成设备状态校核，并检查是否正确操作。

　　“此次东莞供电局应用5G无人机助力程序化操作极大提高了停送电操作效率，操作时间从人工模式的40分钟缩短至5分钟以内，大大缩减了人力和时间成本，开创了变电站操作无人化的新模式。我们将继续不断推进各项主营业务的创新升级，逐渐向智能巡维中心建设的方向靠拢。”东莞供电局技术专家、“智慧立新”项目负责人宁雪峰说。

　　“智慧立新”通过三维实景多系统融合智能巡维一体化管控平台，将变电站设备通过激光雷达扫描、三维建模，形成全站各类设施的三维实景系统，对站内各类设备建立基于GPS的三维坐标系，误差范围在厘米级，实现精确距离测量、检修方案预演、设备内部结构动画透视培训功能，通过与各个系统数据融合展示及信息管理，为变电站工程设施和站内设备、设施规划设计、生产运行、智能管理、安全管控及培训教学提供良好的信息支撑。从无人机定位调试自主巡航、5G通信基站建设、到远程控制实施的一一突破，使运维及调度人员不受距离限制、随时随地查看现场情况，真正落地了远程控制、自动巡视的无人化智能变电站。

　　东莞供电局变电运行专责李元佳表示，此次应用5G无人机助力程序化操作综合利用了5G技术高带宽、低延时的优点、无人机RTK定位技术以及调度操作机器人系统，在确保安全的前提下极大了提高了停送电操作效率。(文/杜云飞 钟伟)

(责编：白宇)
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