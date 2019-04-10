业内称5G商用将推动边缘计算应用快速发展

人民网北京4月10日电 （孙阳）随着5G商用的临近，万物互联时代加速到来，随之而来的网络基础架构也进入“从中心到边缘”的技术变革。

过去几年里，包括德森霍洛维茨基金、软银、伯克希尔哈撒韦公司和高盛等在内的几乎所有顶级风投基金都已纷纷押注边缘计算领域的初创公司。

在国内，边缘计算的崛起之势同样显著。Grand View Research预测，2016-2025年期间亚太区边缘计算市场的复合增长率将高达46.7%。以华为为代表的设备厂商、以网宿科技为代表的CDN厂商以及一众云厂商等都在加大对该领域的布局。

Technavio则预测，从2018年到2022年，边缘计算技术应用量将以每年近20%的速度增长。

为何押注边缘计算

科技领域从来不缺新主角。近20年来，随着互联网的萌芽、发展及壮大，网络基础架构经历了从中心到边缘再到中心的轮回发展，这期间也催生了诸如IDC、CDN、云计算等不同阶段的技术主角。

如今，随着物联网的不断发展，科技领域的技术主角又在悄然发生变化。为了解决百亿级海量设备联网带来的计算传输问题，网络基础架构再次从中心走向边缘。

Gartner研究副总裁迈克尔?沃里洛认为，“简单认为云优先的方法是错误的，2020年之后边缘计算和混合计算等将重构现有的应用程序。”

在全球范围内，该领域的投资已经呈现出井喷态势。过去的几年里，边缘人工智能（Edge-AI）解决方案提供商Anagog、云和边缘计算公司Packet.inc、基础架构和边缘计算解决方案提供商Vopor.io以及边缘智能软件公司Swim.ai等大批涌现的初创公司纷纷获得了来自保时捷、软银、伯克希尔哈撒韦合伙公司以及剑桥创新资本等系列明星资本的投资。

资本的流向意味着一种共识：分布式的网络架构更适应未来。Gartner首席研究分析师Santhosh Rao表示:“已经开始数字化商业旅程的组织已经意识到，需要一种更加分散的方法来满足数字化商业基础设施的需求。”

来自咨询研究机构的数据也佐证了这一点，Juniper Research最新研究显示，到2023年，物联网将有460亿活跃的工业连接。欧洲边缘计算联盟（ECCE）预计，在边缘处理的数据量将继续快速增长，到2025年，75%的企业生成的数据将在数据中心或云之外创建和处理。

“更贴近未来网络架构、成本效率更占优势的边缘计算，将成为技术革新的主战场。”网宿科技副总裁李东在4月10日举行的2019亚太CDN峰会上表示，未来五年边缘计算将爆发出巨大的技术创新力，将真正解决百亿甚至千亿设备联网的问题，加速推动物联网落地，从而进入真正的智能社会。

CDN强势入局万亿新赛程

GSMA智库2018年下半年发布的全球物联网市场报告预测，到2025年全球范围内将会有31亿蜂窝物联网连接和138亿工业物联网连接。国际知名数据分析公司Statista预计，作为边缘计算的重要市场，物联网市场的规模将有望在2020年达到9万亿美元。

电信运营商、硬件设备商、CDN服务商以及云服务商等不同类型的玩家都在加紧布局边缘计算，不同类型的市场参与者们都期待通过各自的技术路径布局边缘计算，以抢占市场先机。

“聚合边缘（CDN）将是企业的首选。”知名应用程序交付平台提供商Apcela的CEO Mark Casey在对边缘计算的部署位置的选择问题上也提出这样的观点。他认为，视频监控将成为边缘计算率先应用的最大市场。

Gartner的云服务提供商研究副总裁Ted Chamberlin也更看好CDN厂商在边缘计算领域的发展前景，“我认为，对于边缘路由和交换、甚至对于DDoS(分布式拒绝服务)设备中的传统防火墙来说，最大的威胁来自真的能够夺取这个市场的CDN。”他说。

网宿科技副总裁李东则表示，过去十几年互联网的繁荣发展，CDN主要是在靠近应用端提供了以传输为主的网络服务，随着万物互联时代的到来，新的应用一定会出现，这对CDN也提出更高的要求，我们必须要适应市场需求的升级，在接近应用端顺势提供以计算为主、网络为辅的边缘计算服务。

业内人士认为，CDN具备较好的平台调度及管理能力，CDN服务商构建的边缘计算平台，不仅更具资源和规模优势，同时也更容易根据用户需求实现快速交付。

(责编：曹昆)