中国民航进入夏秋航季 呼伦贝尔机场运营航线42条

人民网北京4月10日电 （记者乔雪峰） 近日，中国民航局发布，2019年3月31日-10月26日,中国民航将执行2019年夏秋航季航班计划。目前,航班换季工作已准备就绪,共有近200家国内外航空公司每周安排客货航班计划96997班，同比增长8.9%。各航空公司在新航季新开多条国内国际航线，进一步优化了航线网络结构。
根据2019年夏秋航季航班计划，在国内航线航班（不含港澳台地区）方面，国内航空公司共安排国内航班每周73420班，比2018年夏秋航季增长9.2%。在港澳台航线航班方面，各航空公司安排港澳台航线客货运航班每周3997班，比2018年夏秋航季增长5.9%。在国际航线航班方面，国内外航空公司公司安排国际客货运航班每周19580班，同比2018年夏秋航季增长8.8%。
2019年夏秋航季，多家航空公司在新辟航线方面持续发力。东航等30家航空公司在新增的国内299条独家航线上每周共安排4082个航班运营，主要涉及岳阳、泸州、德宏、库尔勒、海拉尔、满洲里、襄阳等机场与成都、贵阳、西安、兰州、呼和浩特、沈阳、长沙、温州等机场间的航线。
4月10日，记者从推动全域旅游·呼伦贝尔机场2019年夏航季航空旅游产品推介会上获悉，2019年夏秋新航季，呼伦贝尔机场运营航线42条，其中国际航线2条，地区航线1条，通航城市36座，运营航空公司24家，集中通航东北、华北、西北、华东、中南、西南地区重要枢纽城市或重要旅游客源地航线。
其中，国内方向新开合肥-海拉尔、海口-南昌-海拉尔、昆明-南通-海拉尔、杭州-石家庄-海拉尔等航线。国际及地区方向新开乌兰巴托-海拉尔、台北-海拉尔航线。同时，进一步加密北京、呼和浩特、哈尔滨、青岛、长沙、郑州等省会、沿海发达城市和主要旅游目的地城市航班。
据了解，本次夏航季航空旅游产品推介会是呼伦贝尔机场促进航空与旅游融合发展，发布航线产品信息的系列活动之一，后续将更多的发挥机场营销推广的平台作用，为大力发展自治区“全域旅游”，落实内蒙古机场集团公司“干支联动”发展战略，实现航旅协同发展，提升呼伦贝尔机场夏航季航线运营品质奠定坚实基础。
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