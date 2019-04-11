新华社发

张燕（右）在向客户介绍产品

袁东方

舒广琪

赵聚鹏摄

郑冬

4月1日，增值税降率改革正式实施。此轮深化增值税改革主要包括降低增值税税率水平，将制造业等现行16%的税率降到13%，将交通运输业等现行10%的税率降到9%。同时，扩大进项税抵扣范围，试行期末留抵退税制度，对生产、生活性服务业进项税额加计抵减，确保所有行业税负只减不增，九成以上小微企业有望享受到政策带来的红利。对此，企业家们都有哪些实际感受？

产品创新 活力倍增

栗俊华 宁夏银川 绿叶信息科技有限公司总经理

我们于2015年创办了信息科技公司，主要业务是以工业物联网为基础的软件开发和系统集成，属于高新技术行业。这个行业的普遍特点就是投入期长、资金需求量大。比如我们公司，运营的前几年基本处于研发投入期，没有很大的经济效益，很有可能在产品还未成型时，就面临因资金链断裂而倒闭的风险。这样一来，前期投入的大量成本和研发成果就会白白浪费。换个角度来说，前期的投入风险很有可能会限制创业者对科技创新行业的创业热情。尤其是在西部欠发达地区，据我所知，像我们公司这样在工业物联网领域搞自主研发应用软件和系统集成的企业在宁夏全区还不到10家。

今年预计营收1200多万元，按16%比例征收的话，应缴税额165万元，按降税后13%的税率来缴纳的话应该是138万元，减负27万元，相当于公司一个月的固定运行成本。再加上我们还可以享受10%的退税，实际缴纳税款预计40万元左右。这样算下来，我们公司在税收方面总共可以节省100万元。

这100万元按照我们公司的产品造价来看，可以将一个小型的工业企业初步建设成数字工厂。如果把这部分费用全部投入搞研发，我们可以将产品研发周期缩短30%左右，还能提高公司的研发水平，聘请更多的高精尖人才。另一方面，我们给客户的报价也会相对降低，随之而来的会是更多的订单和收益。

针对今年减少这3%的税收，我们准备把它全部投入到研发当中，用于激励研发人员，助力公司拿下智慧工厂领域当中关于抗强电磁干扰传感器方面的5个发明专利，从而增强公司的核心竞争力。所以，我觉得，国家的减税措施，不仅仅是给企业减负，也激发了科技创新和市场活力，让我们有更多的资金可以投入到研发创新当中去。与此同时，减免的税费降低了企业前期的运行风险，可以让更多的创业者敢于投入到科技创新的大潮中。

本报记者 刘 峰整理

小微企业 大有可为

张 燕 上海 惠恩国际贸易有限公司总经理

2013年，我们公司成立，主营服装出口业务。作出这一选择，是因为服装行业风险较小，不怕失败，比较适合民营小微企业。

起初，我们很难争取到外贸订单，哪怕把利润压得很低，总有其他国家的供货商提供更低的供货价格。我定下一条原则——只要客户提出需求，不管最终下不下订单，马上制作样衣，并提供多种新面料供客户选择，其他供应商不愿或者无法赶出的订单，我们也咬牙接下来。我们相信，只要比别人有更多的新面料、好款式，生产更高效、服务更耐心，就有机会。

第二年起，我们给自己提出了更高的要求：把制衣当成做数学题，一分一毫控制成本；把服装当成高科技产品，不怕难点，努力攻克并创新。慢慢地，我们开始接触较难控制的功能性面料，引入了自动化或半自动机器，一点点从OEM（代工生产）转向ODM（提供设计的生产），客户对我们的“黏度”不断提高。如今，我们已与相关材料企业合作，共同研发功能性面料。

当然，让我们民营小微企业增强发展信心的，还有不断改善的国家政策环境。

去年5月，国家推出7项减税措施支持创新和小微企业发展，对我们直接有利的是增值税从17%降低到16%，小微企业赢利100万元以内所得税率减至10%；今年4月1日起，增值税进一步从16%降至13%，企业盈利100万元以内所得税率进一步降至5%。从去年下半年开始，外贸企业出口退税周期也明显加快。最近的一次，在被审批通过的第二天，我们就收到了出口退税款。由于近年来我们公司的国内服装业务占比增大，因此增值税率降低的效果，相信在今年底结算时会更让人欣喜，我们可以将更多的精力和财力投入到新产品开发中去。

我们公司的英文名字中有个单词“WINGS”，中文为“翅膀”之意。当年展翅翱翔的梦想，如今正一步步变成现实。我想，这是所有创业者共同的愿景。

微 宇整理/图

再增加一条生产线

袁东方 辽宁大连 浩宇机械有限公司董事长

10年来，我从机械行业的门外“女”变成年产值1000万元的企业董事长。如今政府降低增值税率，放水养鱼，促进实体经济发展，使我们企业获益良多！特别是今年春节前，我们企业还入围了中国某石油企业的十大供应商行列。这些对我来说，可谓双喜临门。

10年前，我从公务员岗位上辞职，决定下海“扑腾扑腾”。听人说大庆市搞石油开采，机会多。我和朋友在北上的火车上认识了一个在油田开车的司机，这位师傅给了我去大庆创业的信心。

给石油开采“磕头机”配套阀门的机械加工并不像我创业当初想得那么简单，头一批产品安装后根本用不了，废了。这可是花费我多年积蓄的100多万元才加工出来的。心疼啊，但没办法，全部报废。有人劝我，换个地方卖了照样挣钱。但我没那么做。

这高昂的“学费”让我从技术到工艺更加潜心研究。第二批、第三批，我的产品终于成功了。去年，某石油企业实行严格招标，我的公司有幸入围成为它的十大供应商之一。

目前，我的企业年产值约1000万元。由于人工和材料费用涨价，企业每年需缴税30万元。如今，降税3个百分点，我每年可少缴近10万元的税。利用这些省下的钱可以考虑增加一条生产线。这样我的生产能力除满足大庆油田外，还可向其他油田供应配套件。如此，公司的利润还会增加。

清明节假期后，我没有急着回大庆，而是前往大连理工大学拜会机械设计方面的专家，因为我已经计划研发新的产品，以巩固在石油开采机械配套领域的地位。同时，我还准备到位于辽宁省盘锦的辽河油田转转，听听他们对配套机械件的要求，这样我们的新产品设计和研发才会“对症下药”。

鲍文锋整理/图

减负焕发企业活力

彭玉辉 四川眉山 仲辉纸业经理

我们纸厂作为民营制造业，至今经历了30余年的风雨兼程和沉淀起伏。今年减税政策落地生根，这是国家和政府主动为企业减负减压。从4月1日起，增值税由原有的16%降至13%。参照这项指标，按照我厂去年的基数标准粗略计算，便多了数百万元的利润入账，令我们得到真真切切的实惠，企业切身受益。这样一笔数量可观的资金，可以缓解在研发投入、技术革新等方面的资金紧缺。

2000年前后，四川省内曾一度遍布大大小小的民营纸厂。后出于环保治污硬性指标制约，全省关闭或兼并了70%以上的中小型纸厂。我厂虽幸存下来，但在随后发展中面对竞争饱和过度、利润率偏低的实际，加上经济大环境下行压力增大，受累于资金和经营的双重压力。随着近年来经营成本和人力资源成本双涨，我们也尝试做些改进和改革，但始终处于高不成低不就的尴尬状况。作为制造业，我们在升级转型中，研发投入、新建厂房设备、兼并收购等方面，均需要大量外部融资。出于无奈，去年我厂先后两次裁员并调薪。

企业的发展，除了自身要开源节流、科学高效经营管理外，国家积极的减税政策也十分重要。积极减负、积极作为，焕发了企业的生机活力，这无疑是一剂强心针，我们民营企业可以更积极地为国家和地方经济建设添砖加瓦。

黄自宏整理

“礼包”落地 劲头十足

舒广琪 北京 青云兴业印刷有限公司总经理

这次减税降费政策对于我们企业来说是释放了重大利好，增值税税率从16%降至13%，让市场主体通过尽可能地减轻税费负担来降低成本，真正把钱花到“刀刃上”。

我们公司主要经营出版物印刷、印刷品装订等业务。以今年第一季度的税费规模来衡量，公司全年预计可以减税近2万元。我们计划将节省下来的资金用于改进公司设备，提升员工福利水平。对于我们来说，先进的设备是企业持续良好发展的基础。我们正好可以借机购进一批新的印刷机器来提高印刷效率，这也相当于间接给我们提供了资金支持。

作为一名小微企业负责人，我真切地感受到，各级税务机关对减税降费政策的重视和让政策落地实施的决心。为保证符合条件的纳税人应享尽享、用足用好各项减税降费政策红利，税务部门还对纳税人开展多种形式的培训辅导，持续优化征管服务。就在3月份，我参加了北京市朝阳区税务局举办的“减税降费”培训会，税务干部的详细讲解让我很快了解了政策要点。会上我问了讲课老师一个抵扣方面的问题，这位老师立刻用通俗易懂的语言解答了我的疑惑。

4月1日，新一轮深化增值税改革正式实施。原本我还担心当天开不出发票来，因为从政策出台到正式实施时间非常短。没想到税务局的系统非常顺畅，4月1日当天，我们公司就顺利开出了5万元的发票。到现在，由于公司业务需求，我们已经累计开出了30多万元的发票，企业的正常经营一点儿都没受影响。

减税降费的脚步还在继续，国家强有力的税收优惠政策、高效便民的税收服务举措，让企业可以在健康良好的营商环境中发展壮大。我相信，在国家的大力支持下，民营经济的明天一定会更美好！ 我们一定要抓住机遇努力做大企业，为社会多作贡献！

本报记者 贺 勇整理

减税利好 良性循环

郑 冬 河南南阳 样样红红木家具有限公司总经理

国家今年力度不小的税率下调已正式启幕，制造业的增值税税率降幅可观，可谓是真金白银，非常实惠，企业切实感受到减税降费带来的实实在在的效果。我的家具公司属于手工制作的小私企，虽然受惠不是特别明显，但也是好处不少。照此降法，我们企业每年有数十万元的减税，这可是看得见摸得着的好处。我希望行业和市场都能够感知国家的初衷，让这种减税的利好连锁反应达成倍增器效应。

就说我所在的红木家具行业，原木价格总升不降，成本居高难下，必然造成成品价格高，限制了市场销售。红木的原材料又在海外，很多时候我们管控无力，那是没办法的事。但就减税而论，降低企业负担，增加企业利润，无疑会给市场打了一针强心剂，从大面来说，应该在销售价格上有一定幅度的降低。就我们公司的产品来说，调整价格让利于客户不再是句空话，这将能够促进行业的良性发展。

减税是重大利好，企业的利润丰厚了，我们就能够更好地关心、保障职工利益。公司将会适当提高奖金，改善职工伙食，给职工建书吧、购保险，组织旅游活动，营造家的氛围，使员工享受更多关爱，从而提升企业的文化品质，增强企业的向心力和凝聚力。如此良好循环，员工的利益得到了保障，就会更加热爱企业，同心同德地努力工作，促进企业的发展壮大。

路漫漫整理/图

(责编：袁勃)