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原董事长涉刑案 葵花药业称系个人行为

张蕊供图/视觉中国

2019年04月11日05:11  来源：北京青年报
 
原标题：原董事长涉刑案 葵花药业称系个人行为

昨日上午，一则“葵花药业原董事长关彦斌涉嫌故意杀人被批捕”的消息引爆网络。昨日下午，深交所向葵花药业下发关注函，要求其就公司实际控制人是否发生变更等信息在11日前回复并对外披露。而葵花药业有关人员回复北京青年报记者称，关彦斌是公司的前任董事长，去年末已辞职，案件系“股东的个人行为”。

市值昨日蒸发近6亿元

公司称“杀人”系股东个人行为

受上述消息影响，葵花药业股价下跌，截至昨日下午收盘，葵花药业下跌5.27%，报18.17元，全天成交11.80亿元，市值蒸发近6亿元。

当日下午，葵花药业有关人员回复北青报记者称，关彦斌是公司的前任董事长，2018年12月末已经辞职，现在也不在上市公司担任“董监高”，“这是股东的个人行为，公司不便对此做出评论。”

关于此事对公司的影响，上述相关人员表示，公司也在关注相关情况，但具体事宜以及后续问题以公司公告为准。

昨日晚间，葵花药业回复深交所问询函，公告中称公司已关注到相关媒体报道，根据相关家族成员告知，目前，案件尚在调查处理中，双方当事人均已无大碍。“此案因个人纠纷引起，未涉及与家族成员无关的第三方，未涉及公司业务经营”。并称“公司经营管理有序有效，控制权稳定；一季度经营业绩保持增长，持续向好”。

公告中，葵花药业还承诺，如果公司实控人发生变化，将如约履行披露义务。

关彦斌仍为公司实际控股人

因涉嫌故意杀人被批捕

葵花药业总部位于哈尔滨，是一家大型民营医药企业。国家企业信用信息公示系统显示，葵花集团成立于2005年9月，注册资本5.84亿元，主要从事投资及投资管理、企业策划、医药技术开发等业务。2014年，葵花药业在深交所上市，目前关彦斌仍是公司实际控制人。

1954年出生的关彦斌如今已经65岁了。从其履历中不难发现，在过去的65年中，关彦斌基本顺风顺水。1979年，时任五常县二轻局团委书记的关彦斌毅然辞职，担任一个濒临倒闭的二轻企业的小砖瓦厂厂长，从5000多元的集资款起步，将企业转产塑料产品，短短5年间，将企业发展壮大，在当地“一枝独秀”。

1985年，他贷款从意大利引进了超宽幅吹膜机组，成为当时松花江地区第一个敢吃“洋螃蟹”的人。这一下子将企业发展成为当时五常县的支柱企业、黑龙江省塑料行业龙头企业，并于1989年晋升为国家二级企业和国家定点农膜生产企业。1994年，关彦斌对五常塑料厂进行了股份制改造，成为黑龙江省原松花江地区第一个股份制企业老总。

1998年，关彦斌率领塑料厂的48名股东，凑足1100万元，整体收购了停产9个月、资不抵债的原国有五常制药厂，并将其更名为葵花药业。

经过20多年的发展，葵花药业已经跻身“中国医药商业百强”、“中国医药行业成长50强”，黑龙江省医药龙头企业。

北青报记者注意到，关彦斌最后一次出现在公众的视野里，大概就是“换帅”之时，彼时，葵花药业发布公告称，“关彦斌因个人年龄的原因，从公司长远发展角度出发，为给年轻人更多机会，优化经营管理团队，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、总经理职务，同时辞去第三届董事会战略委员会委员的相关职务。”

2月1日，葵花药业再次发布公告称，公司董事会选举关玉秀为公司第三届董事会董事长，选举关一为公司第三届董事会战略委员会委员、并担任董事会战略委员会召集人。而关玉秀和关一均为关彦斌的女儿。

按照媒体报道，关彦斌辞职后不到一个月，就因涉嫌故意杀人被大庆市让胡路区人民检察院批捕，目前该案仍在侦办中。根据报道，关彦斌因与前妻发生纠纷，两人发生肢体冲突。扭打中，关彦斌失手将前妻殴打成植物人被警方控制，其前妻处于昏迷状态。

公开资料显示，关彦斌的前妻叫张晓兰，历任葵花药业供应部经理、董事、副总经理等职务。

2017年7月12日，葵花药业公告披露，公司实控人关彦斌、张晓兰夫妇已经办理了离婚手续，解除了婚姻关系。公司实际控制人由关彦斌、张晓兰夫妇变更为关彦斌。

根据有关资料，在当年五常药厂改制为葵花药业时，关彦斌的持股比例为59.85％，张晓兰的持股比例为0.76％，但两人离婚之时，关彦斌的财产却没有被瓜分，反而是张晓兰持有的葵花药业64.97万股股份、葵花集团76.01万股股份、金葵股份120.8万股股份全部给了关彦斌，如果按照当时的市值计算，离婚让关彦斌得到了约6300万元。

深交所发关注函

要求履行信息披露义务

昨日下午，深交所向葵花药业下发关注函，要求其就公司实际控制人是否发生变更，公司已采取和拟采取的应对措施等问题进行核查并作出书面说明，并要求其说明公司的生产经营活动是否受到影响。

关注函中，深交所还要求葵花药业说明相关当事人行使股东权利是否受限，包括但不限于投票表决权，公司是否存在应披露未披露或披露不及时的情形，是否违反相关规定等。

北青报记者注意到，深交所不仅要求葵花药业在11日前回复并对外披露，抄报黑龙江证监局上市公司监管处，还提醒葵花药业要遵照法律、法规以及相关规定履行信息披露义务。

同日晚间，葵花药业发布公告披露2019年一季度业绩预告，报告期内，净利润15382.40 万元至 16847.39 万元，同比增长5%-15%。

对于业绩增长的原因，葵花药业称，报告期内，公司产品销售收入在去年同期基数较高情况下稳步提升，保持良好增长态势，带动整体收入及净利润的增长。

文/本报记者 张蕊 

(责编：袁勃)
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