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致富路修到了家门口（纵深·“三区三州”看脱贫⑦）

截至2018年底，地处横断山脉核心区的四川凉山州的贫困发生率降至7.1%

本报记者 宋豪新

2019年04月11日05:25  来源：人民网－人民日报
 

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　　作为全国最大的彝族聚居区，四川凉山彝族自治州是“三区三州”典型的深度贫困地区之一。截至2018年底，凉山州实现19.9万人脱贫、500个贫困村退出，贫困发生率降至7.1%。

　　摘帽在即，决战犹酣。水泥路修到家门口，老乡赶着羊群下了山；边种果树边做工，现代农业园区打出帮扶组合拳；开展技能培训，农民就业力量得到大提升。凉山，逐渐蹚出一条脱贫攻坚的新路子。

　　

　　“对面能听声，相见需数日。”地处横断山脉核心区的凉山州，地震断裂带和大小河流纵横交错，山高坡陡谷深，一个个村寨散落在高山深谷之中。复杂的地理环境和地质条件导致交通发展极其缓慢，是凉山长期封闭、深度贫困的主要原因。

　　作为全国最大的彝族聚居区，凉山州是“三区三州”典型的深度贫困地区之一。截至2018年底，凉山州实现19.9万人脱贫、500个贫困村退出，贫困发生率降至7.1%。

　　“做梦都没想过现在水泥路修到了家门口”

　　基建先行 开辟脱贫致富路

　　“过去我们祖祖辈辈走泥路、爬陡坡才能出村，做梦都没想过现在水泥路修到了家门口。”望着门口平整的新路，雷波县簸箕梁子乡觉普村村民沙马子者告诉记者，过去进村全是山路，海拔落差1100多米，全程34个回头弯，外面的客商开车根本进不来，村里的农产品也出不去。

　　2017年，雷波县下定决心硬化了通村公路，去年又加装了安全护栏。路修好了，在驻村干部的帮助下，沙马子者去年养了60只土山羊，就是沿着这条路赶着羊群下山，到县城卖了个好价钱，当年家庭收入近3万元，摘掉了贫困的帽子。

　　路一通则百通。截至2018年底，全州累计投入交通建设资金260多亿元，公路总里程突破2.7万公里，州到县三级以上公路全面畅通，水运通航里程860公里，四川最后两座“溜索改桥”已建成通车，全面告别“溜索时代”，迎来“大桥时代”。

　　不仅是交通，近年来，凉山州把基础设施建设作为脱贫攻坚的先导工程，先后实施了“交通大会战”、水利工程建设、农村电网改造升级、“宽带乡村”建设等项目，贫困地区水、电、路、信等基础设施建设取得了长足改善。

　　“去年，我的家乡建起了明亮的彝家新寨和平整的通村路。走进贫困村民家，睡觉有床铺、做饭有灶台、娱乐有彩电。”凉山昭觉县庆恒村党支部书记吉克石乌说起家乡的变化感慨万千。

　　在基础设施建设的保障下，凉山带领群众修屋建房，发展产业，增收致富。仅2018年，凉山在彝区10县302个村实施彝家新寨住房建设21353户，并同步配套村内基础设施、环境建设和社会事业建设。

　　“两个多月挣了5000多，管理樱桃树的技术也学到了”

　　产业固本 稳定增收谋长远

　　阳春三月，金沙江畔，蜿蜒前行的307省道两旁，满是金灿灿的油菜花。走进大凉山深处，大大小小的特色农业产业园区映入眼帘。

　　来到越西县南箐镇河坎村，这里的旌越甜樱桃产业示范园里花开正旺。

　　“今年春天公司安排我到园区做工，两个多月挣了5000多，管理樱桃树的技术也学到了！”村民阿加五哈一边打理樱桃树一边说，自家有几亩贫瘠薄产的河滩耕地，现在成了一片充满希望的果园。

　　阿加五哈是河坎村的建卡贫困户，一家三口曾经只能靠种几亩玉米勉强度日。而整个村受制于落后的产业水平，也一度难以找到脱贫增收的稳定途径。

　　去年，旌越甜樱桃产业示范园在河坎村建了起来，村里的低产地都种上了经济价值高的甜樱桃树。这座产业园由四川发展（控股）有限责任公司旗下的国源农投公司投资兴建，占地230余亩。园区丰产后，每亩产值将达万元以上。

　　樱桃树苗种下了，也种下了村民们脱贫奔小康的希望。但新问题又来了。

　　甜樱桃要三年才能挂果，也就是说，前三年没有任何收入，这对村集体经济和贫困户们来说都是巨大的考验。而这也是像甜樱桃这样高附加值的水果，在贫困地区难以落地生根的一个重要原因。

　　如何既能为村里持续增收，又能解决村民们的后顾之忧？四川发展（控股）有限责任公司经过多方调研，想了个办法：在全程负责前三年园区管护工作的同时，把村民们纳入园区建设队伍里来。通过“以工增收、以工代训”的方式，从根本上解决贫困户前三年的基本收入问题。

　　“三年后，示范园将移交给河坎村，甜樱桃产业将真正成为农民脱贫致富的重要支撑点，预计将带动全村贫困户34户156人脱贫增收。”四川发展（控股）有限责任公司党委书记、董事长王凤朝告诉记者。

　　据介绍，去年四川省农业农村厅整合11.16亿元资金投入凉山，支持11个深度贫困县新开工建设了一批现代农业园区，并从建基地、创品牌、搞加工等方面发力，形成帮扶组合拳。今年计划整合1亿元专项资金，聚集现代农业生产要素，支持凉山深度贫困县农业园区提档升级，力争到2020年，在每个深度贫困县建成一个高标准的现代农业产业融合示范园区。

　　“凭着专家支招，我有信心亩产至少翻一倍”

　　技能帮扶 自我造血动力足

　　天还没亮，金阳县桃坪乡矿山村的椒农熊文超便出门了，步行两个多小时山路赶到乡中心校听课。此时学校操场上已满是村民，座位增加到300多个，后排还有近百名村民翘首以盼。

　　今年2月下旬，16位来自四川省农科院、四川农业大学等科研院校的农业技术专家，把春耕生产实用课程带到了凉山州金阳县，这也是今年赴凉山开展科技扶贫的首批农技扶贫专家团，不仅有现场授课，专家们还带着虫害防治剂、保水剂等药物，下到田间地头，手把手传授修枝剪枝技术。

　　椒农花史博家有50亩花椒，是桃坪乡洛解村的种植大户之一。去年终于迎来了丰产期，但由于不懂技术，加上天气干旱，原本平均亩产150多斤的花椒只收了40多斤。

　　“我们最缺的就是技术。”桃坪乡党委书记阿力尔杰介绍，桃坪地处金阳国家级出口青花椒质量安全示范区核心区，全乡8000多人里有贫困户2399人，乡里脱贫全指望这2.1万亩青花椒。但村民大多不懂修枝等技术，也不懂得科学防护，一有病虫害往往用火烧、用刷子刷。

　　这次迎来了专家团，什么样的枝子要修、水肥比例如何搭配、病虫害如何防治……花史博每一条都听得特别仔细，回来后就立马把学到的科学种植技术运用到了自家的花椒树上。

　　站在田里，花史博一边修枝，一边告诉记者：“只要今年雨水不差，凭着专家支招，我有信心亩产至少翻一倍。”

　　扶贫先扶智。在凉山州，技能帮扶不但有专家团下乡，还有“农民夜校”。2016年，凉山州小山村创办了四川首个“农民夜校”。干部讲政策、专家讲技术、能人讲经验……“农民学员‘点菜’，夜校教师们来‘下厨’”。这种“菜单式”教学一经推出便受到农民好评，成为脱贫“加油站”。为此，凉山州专门编制了农民夜校培训大纲，根据贫困劳动力的实际需求，开展有针对性的引导性培训和短期实用技术培训，提高其就业能力。

　　据统计，截至2018年底，凉山全州累计培训贫困劳动力超2.5万人，超过1.6万名贫困劳动力通过培训考核取得合格证、职业技能资格证、特种行业操作证等证书，获得了脱贫致富的“敲门砖”。去年凉山州转移输出农村剩余劳动力129.56万人，实现劳务收入218.27亿元，其中输出贫困劳动力6.1万人，实现劳务收入9.3亿元。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月11日 10 版）
(责编：袁勃)
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