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坚持以人民为中心推进金融标准化建设

范一飞

2019年04月11日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平总书记指出，“金融要为实体经济服务，满足经济社会发展和人民群众需要。”“我们要抓住完善金融服务、防范金融风险这个重点，推动金融业高质量发展。”党的十八大以来，金融标准化工作贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，在普惠金融、货币金银、金融科技、网络安全等领域积极探索金融标准为民利企。

　　金融标准提升普惠金融服务水平

　　银行营业网点是重要的金融服务场所和金融产品分销渠道，是金融服务人民群众的直接窗口，也是我国普惠金融的重要组成部分。

　　为满足人民群众日益增长的金融服务需求，不断提升银行网点服务水平，2015年，人民银行会同国家标准化主管部门组织消费者协会、标准研究机构、商业银行制定并发布《银行营业网点服务基本要求》《银行营业网点服务评价准则》两项国家标准，规定了银行网点在服务环境和功能、服务管理、消费者权益保护等方面的基本要求， 提出了网点员工主动告知客户相关服务项目及价格等94项具体评价指标，既为消费者衡量银行服务质量提供了标尺，又为银行网点提升服务水平设定了达标线。

　　截至2018年底，全国20多万家银行营业网点以不同形式开展了贯标工作，60%以上的营业网点实现对标达标，超过1万家营业网点通过第三方认证。网点服务环境得到优化、服务功能不断完善、服务效率显著提高，员工服务客户的积极性和主动性大幅提高，客户等候时间显著降低。抽样调查显示，消费者满意度由2015年的约75%上升到2018年的约85%，其中认证网点抽样调查消费者满意度接近100%。

　　金融标准提升货币金银服务和风险防控水平

　　人民币是我国的法定货币，人民币的反假和外观整洁度关系到人民群众的切身利益。

　　以维护人民群众切身利益为出发点，人民银行加快制定和实施货币金银标准，2017年、2018年先后发布了《不宜流通人民币 纸币》《不宜流通人民币 硬币》《人民币现金机具鉴别能力技术规范》等标准，提高了不宜流通人民币回收管理和现金机具管理的标准化程度，提升了全社会假币鉴别能力。

　　在标准的支持下，不宜流通人民币回笼力度加强，流通中人民币的整洁度随之提升，假币阻截能力提高，货币流通环境得到净化，这不仅让老百姓“用干净钱、用放心钱”，而且有效降低了相关企业成本，支持我国现金机具生产企业高质量发展。

　　金融标准提升金融科技发展和风险防控水平

　　进入21世纪，移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术突飞猛进，与金融业务深度融合，催生出移动支付等金融科技新业态，给金融业高质量发展带来前所未有的重要机遇。

　　2012年至今，人民银行联合相关部门围绕移动支付制定发布了约50项金融标准，涵盖标识编码、安全规范、接口要求等各个环节，同时采用“金融标准+检测认证”方式，规范事前准入和事中监管并做到风险可控，支持我国移动支付行业快速发展，为人民群众提供高效、便捷、安全的移动支付服务。

　　2017年以来，人民银行先后制定发布了《移动终端支付可信环境技术规范》《云计算技术金融应用规范》《移动金融基于声纹识别的安全应用技术规范》等多项金融科技标准，充分发挥标准在金融科技应用与发展方面的规范引领作用，有效推动金融与信息技术融合发展，满足互联网时代高并发、大流量、多频次的金融交易需求。目前，人民银行正积极研究制定大数据、区块链、开放银行等标准规范，进一步引导金融科技健康有序发展。

　　金融标准提升金融网络安全风险防控水平

　　金融安全是金融发展的基础，不仅事关金融稳定，更关系到人民群众切身利益。金融业务高度依赖信息技术，金融网络安全标准是确保金融信息安全、降低运行风险的有效工具。

　　2012年至今，人民银行先后发布实施《网上银行系统信息安全通用规范》《金融行业信息系统信息安全等级保护测评指南》《金融业信息系统机房动力系统规范》等标准，为保护人民群众财产安全提供标准支撑。

　　金融网络安全标准不仅有助于提升金融网络安全防护水平，促进金融服务数字化发展，而且给安全设备和安全服务行业带来了广阔的发展机遇，催生了一批具备广泛知名度的移动安全企业，这些企业的成长进步也支持了金融标准的有效落地。

　　当前，金融标准缺失、部分金融标准老旧问题依然存在，金融产品服务标准数量仍显不足，还不能满足金融高质量发展的要求。下一步我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强金融标准化工作的使命感，加大金融标准尤其是产品服务标准供给，进一步推进为民利企标准的实施，发挥标准在服务实体经济中的作用，助力提升小微企业、民营企业、脱贫攻坚等重点领域的金融服务能力。

　　（作者为中国人民银行副行长、全国金融标准化技术委员会主任委员）


　　《 人民日报 》（ 2019年04月11日 10 版）
(责编：袁勃)
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