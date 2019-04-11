5G智能制造生产线启动（速览）

5G智能制造生产线在武汉启动，这意味着基于5G的工业互联网应用“5G智慧工厂”正式进入生产阶段

本报武汉4月10日电 （记者程远州）4月10日，5G智能制造生产线在武汉启动，这也意味着由中国移动湖北公司与中国信科集团联合打造的基于5G的工业互联网应用“5G智慧工厂”正式进入生产阶段。5G工业互联网联合创新实验室也于当天成立。

据了解，该智慧工厂改造前是华中地区规模最大、自动化程度最高的无线产品制造基地，年产能逾50万件，也是5G产业首例5G大规模天线的全自动化生产基地。改造后，引入“5G无线+5G边缘计算+移动云平台”组网模式，可以实现设备点对点通信、设备数据上云、横向多工厂协同、纵向供应链互联，基于5G的工业控制互操作在工厂智慧化管理中成为可能，生产效率较改造前提升30%以上。

作为中国首批5G规模试验网试点城市，武汉已建成5G百站规模试验网，该试验网率先完成的5G网络技术和组网方式全场景测试，为后续5G大规模建网提供了关键数据参考，也为中国移动5G试商用做出了重要技术贡献。目前，由湖北移动发起成立的湖北省5G产业联盟已有40个成员单位，建立了7个5G垂直行业联合创新实验室，不断推动5G产学研用发展，打造5G产业生态圈。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 10 版）

(责编：袁勃)