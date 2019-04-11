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6月起小汽车驾驶证全国一证通考 可异地分科目考

丁小溪

2019年04月11日08:09  来源：新华网
 
原标题：公安部推出10项“放管服”改革新举措 小型汽车驾驶证全国“一证通考”

　　新华社北京4月10日电（记者丁小溪）记者10日从公安部获悉，公安机关推出10项公安交管“放管服”改革新举措，包括驾驶考试等5类业务“异地通办”和车辆抵押登记等5项服务“便捷快办”。新举措将于6月1日起推行。

　　在“异地通办”方面，一是小车驾驶证实现“全国通考”，申请人可以凭居民身份证在全国范围内任一地申领小型汽车驾驶证，无需再提交居住登记凭证；二是分科目考试实现异地可办，申请人报考小型汽车驾驶证已通过部分科目考试后，因工作、学习、生活等原因居住地变更到外地的，可以申请变更考试地，继续参加剩余科目考试，减轻往返考试负担。

　　同时，大车驾驶证实现省内异地申领，对省（区）内异地申领大中型客货车驾驶证的，申请人可凭居民身份证直接申请，无需再提交居住登记凭证；车辆转籍实现异地可办，将车辆转籍信息网上转递试点城市由15个扩大到120个，车辆在试点城市间转籍的，可以直接到车辆迁入地申请，不再需要到迁出地车管所提取档案、查验车辆，减少群众两地间往返；摩托车检验实现“全国通检”，在已推行汽车全国通检的基础上，进一步放开摩托车跨省（区、市）异地检验。

　　在“便捷快办”方面，抵押登记推行“两个简化”，一是简材料，对商业银行、汽车金融公司作为抵押权人的，不需要再提交营业执照原件，改为提交加盖公章的复印件，抵押合同可以使用电子印章，并积极推进抵押信息联网核查；二是简环节，推行银行等金融机构代办机动车抵押登记，提供贷款、抵押、办登记一站式服务。同时，使用原车号牌新增“两个便捷”，一是号牌号码可互换，同一车主名下的同号牌种类的非营运车辆，可以申请互换一次号牌号码；二是保留原号延时限，原机动车注销、迁出或者转移后，保留原号的时限由一年调整为两年。

　　此外，全面推行汽车4S店代发临时行驶车号牌，方便群众现场购车、现领临牌；全面推行与税务部门信息联网，实现车购税信息网上传递、网上核查；推广交管语音服务热线，逐步推广全国统一交管服务电话号码“12123”，为群众提供交管业务咨询、信息查询、业务受理等服务。

　　据介绍，2018年公安部推出的各项公安交管“放管服”改革措施成效明显。截至目前，已减免身份证复印件等申请材料3.1亿份，1.9万家社会机构代办公安交管业务，400多万名群众实现异地检车、考证。

(责编：蒋琪、杨曦)
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