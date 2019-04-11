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十年统计分析：中国人出行时间增多 旅游需求越来越强

刘发为

2019年04月11日08:10  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：十年统计分析：中国人出行时间增多 旅游需求越来越强

十年统计分析 出行时间增多

中国人旅游需求越来越强

“时间都去哪了？还没好好感受年轻就老了。”一曲《时间都去哪了》，引发了很多人对时间的感慨和哲思。

时间虽然摸不着、看不见，却是真真切切存在于我们每一个人的每一天之中。选择以什么样的方式度过一段时间，不仅是一个人生活的重要组成部分，也能反应出不同时期社会发展的面貌。

2008年，国家统计局第一次发布全国时间利用调查，十年之后的2018年，第二次发布了此份调查的结果，透过时间的维度，展现了十年间中国的变化。这其中，有一点引人瞩目。

更多时间在旅行

在2018年全国时间利用调查中显示，居民一天的休闲娱乐时间为1小时5分钟，比2008年增加了25分钟。

十年间，我们的休闲时间在增加。而作为休闲的一个重要方式，旅游也在这十年间走进了千家万户的生活当中。

前不久，当今年“五一”假期延长到4天的通知公布后，1个小时之内，去哪儿网机票的搜索量迅速攀升，国际航线机票搜索量更是上涨达10倍之多。

在刚刚过去的清明假期，虽然只有3天的时间，但也有1.12亿人次选择通过旅游度过自己假期的时光。

每逢假期要出游，已经成了很多人的生活常态。人们盼望小长假的到来，更盼望着和家人、朋友一起走进更多美丽的他乡，体验更丰富的风土人情。

这些现象，也跟中国旅游研究院发布的数据不谋而合。2018年，中国城镇居民周末、节假日的户外休闲比重逐渐增加，休闲空间不断扩大、休闲活动日趋丰富，假日旅游休闲持续稳定增长。在过去的一年中，春节、清明、“五一”、端午期间，国内旅游总人数分别同比增长12.1%、8.3%、9.3%、7.9%。

十年间，我们在旅途中的时间越来越多，也有越来越多的人踏上旅途。据国家统计局数据显示，2018年中国国内游客出游55.4亿人次，这一数据是2008年17.1亿人次的3倍还要多；2018年中国居民出境人数达1.62亿人次，而在2008年只有4584万人次。

更多领域供休闲

曾经，能够有机会到一个地方看看风景就是很多人心中的期盼；如今，单纯的看风景已不再是旅游的代名词，旅游的领域越来越宽。

旅游正在以自己独具魅力的呈现形式，将更多的文化产品链接在一起。到一个陌生的地方旅行，不看看当地的博物馆，说不出当地有特点的一些历史文化，似乎都枉来一趟。曾经少人问津的博物馆，近年来势头正猛，以其厚重的文化底蕴，吸引着越来越多的游客，仅2018年就有10.08亿人次走进博物馆。

如果你在城市的快节奏生活中待久了，那么，找一个美丽的农村歇歇脚，给心灵放个假，也不失为一个很好的选择。如今，很多农村不再是以前“回不去的故乡”，而是山清水秀的代名词，更有很多独具特色的乡村民宿可以让旅行更为舒适。在安静的夜晚，呼吸着新鲜的空气，抬头看看星河，“乡愁”似乎就在悄无声息间回来了。

也有很多体育爱好者爱上了旅游。于博文工作之余酷爱跑马拉松，已经跑过大大小小的马拉松比赛几十场，说起接下来要选择报名的比赛城市，他说，我要选一个以前没去过的城市，这样我就能边跑马拉松边认识它，还能在比赛之余领略当地的风光。

2018年，红色旅游景区的参观学习活动也明显增多。据中国旅游研究院的相关报告显示，年轻人对红色文化认同感增强，红色旅游景区与文化、创意和科技的融合创新对年轻游客形成了较强的吸引力。“80后”“90后”“00后”逐渐成为红色旅游的中坚力量，“80后”父母携带“10后”子女到访红色旅游胜地成为一大亮点。

十年间，我们休闲旅游的领域越来越广，旅游服务业的水平也在日渐提升。从注重硬件建设，到硬件和软件一起抓，更加注重服务等人文关怀，旅游景区和酒店也正在不断努力，为游客提供更为舒心的旅游环境。

踏足更多远方

十年间，对时间利用的变化既彰显出了社会发展的进步，也反映出人们对休闲的渴望。

经过一周五天的繁忙工作，周末是不是只有宅在家里？对于很多人来说，选择不再只有这一种。去看一场电影，听一场音乐会，欣赏一场展览，都可以让周末的生活更为丰富多彩；当然，还可以择一郊区小镇，度过周末的美好时光。

根据假期长短和季节因素，中国游客的心中都有一个自己的小计划。郊区游只是我们旅游的一角，如果是小长假，更多的人会选择国内中长途旅游，也有越来越多的人走出国门，领略世界更多角落的无限风光。

过去十年间，中国出境游市场持续保持两位数，甚至20%以上的增长，成为全球最大的出境旅游客源国和旅游消费支出国，出境旅游已经从少数人的享受进入了大众的日常生活。

王月是一名“90后”的创业者，最近刚刚结婚。她的老公给两个人安排了一场旅行结婚，地点选在了巴厘岛。“在异国他乡的美景中，在旅行的愉快体验中，两个人一起度过一段难忘的时光，这将是我一生中难忘的记忆，真是太美妙了。”王月的欣喜之情溢于言表，在朋友圈晒出了一张张海景和笑脸。

的确，这十年间，从郊区走到国内的远方，飞到世界的很多角落，我们迈出的足迹越来越远。

事实上，我们“走”到的角落远不止这些，因为我们还身处互联网的时代。时间利用调查显示，2018年中国居民一天使用互联网时间为2小时42分钟，比2008年增加2小时28分钟。互联网给人们插上了一双翅膀，足不出户便能纵览整个世界。

短视频平台上有一位用户，经常拍一些和朋友旅行的视频与大家分享，留言区的讨论很热烈，大家都在畅想：说不定，下一个小长假，可以到这么美的地方去走一走，看一看。

有了时间，就有了更多的可能。

（刘发为）

(责编：蒋琪、杨曦)
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