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网约车司机月入近万元：现在的生活比在外打工强多了

李国

2019年04月11日08:16  来源：工人日报
 
原标题：网约车司机月入近万元：现在的生活比在外打工强多了

　　时间灵活、收入不低又能兼顾家庭

　　【新职业成就农民工返乡梦】网约车司机：“现在的生活比在外打工强多了”

　　4月7日下午1点，苏诗东开始了一天的工作。

　　近几年，网约车以其独有的灵活、公平、多元等特征，成为不少人返乡就业创业的新选择。家住重庆大渡口区电力村的苏诗东从事网约车工作已经达3年之久，对于这个月入近万元的新兴职业，他认为既能兼顾家庭，又能养家糊口，比上不足比下有余，也算一种不错的选择。

　　拿出打工积蓄返乡买车

　　现年46岁的苏诗东，在老家重庆合川创业失败后，外出沿海打工，近几年才回到家乡，终于选定跑网约车。

　　回顾创业历程，苏师傅笑称“一把辛酸泪”！在老家发展养殖业种植业失败后，2000年初，已经28岁的苏师傅和妻子前往广东中山打工，他干销售，妻子进了一家电子厂。“钱虽不少挣，但不方便照顾家里，上有老下有小，总在外面漂泊，就像水中的浮萍。”

　　2015年底，眼看父母年纪大了，经常生病无人照料，加之女儿也面临着考高中，苏诗东和妻子反复权衡后，决定还是回到重庆。

　　“在外打工，收入虽然不算低，但花销太大，我一直琢磨着回老家自己干点事。”苏师傅说，对于返乡创业，小业务不想做，大业务又做不了。到底选择干什么也是经历了一番激烈的思想斗争。

　　随着近年来互联网的兴起，带动的新兴职业以其灵活、高效的特点，受到不少人的欢迎。在这其中，苏师傅发现网约车是非常好的选择。一方面投入不大，工作相对自由，收入比开一家小公司更高，刚好也有朋友推荐。与老婆商量后，他就将在外打工挣的钱，在主城买了一套房和一台车，将一大家子人接来，自己开始开网约车。

　　时间自由可照顾家庭

　　“我刚刚开网约车的那会儿，平台出了不少优惠政策，拉乘客有奖励，安逸得很！”苏师傅抹了抹方向盘笑呵呵地说。

　　苏师傅花了14万元买了一辆车，就开始跑网约车，那时网约车刚兴起，收入很可观，高的时候月入2万元、3万元。后来行业逐步规范，他就挂靠了重庆聚源汽车驾驶员俱乐部，每个月交300元，车的保险也在那边买。

　　苏师傅向记者解释说，现在的网约车非常规范了，你开滴滴得有网络预约出租汽车驾驶员证，挂靠公司，不然算黑车，相关执法部门现在大力排查，凡是不合规网约车一旦被查到就是1万~3万元不等的罚款，情节严重者还会给予扣车处罚。“挂靠公司算是给自己一个‘保险’吧。”苏师傅说。

　　说起跑网约车拉乘客，苏师傅说，在自己熟悉的区域跑还好，就怕在不熟悉的地方，很多乘客的手机定位不准。而外地人定错位，又不知道自己在哪里，“那是最恼火的。”

　　苏师傅告诉记者，一周工作6天，留一天休息，都可以自己安排。每天下午1点出车开始工作，晚上12点回家，差不多每天都跑12个小时。苏师傅说，“现在平台奖励很少了，只有早晚高峰有点奖励，一个月流水好的时候有1.5万元，差一点就1.3万元，除去开支，大概纯赚8000元左右。”

　　享受社保补贴、工作稳定

　　目前苏师傅对这份工作还算满意，因为时间由自己安排，相对自由，家里有点什么事情，可以抽身去解决，大不了少跑几单。苏师傅告诉记者，重庆滴滴网约车司机大约有2万人左右，每两公里内的一个商圈差不多有网约车200辆~300辆。这些司机的医保能自己购买解决，就是没有社保。

　　去年底重庆市发布新社保政策，只要取得“网络预约出租汽车驾驶员证”并在网约车平台企业注册的司机就可享受社会保险，还可以享受社保补贴金的三分之二。但记者在采访中了解到，目前重庆的滴滴出行平台还没有给驾驶员购买社保，但是其他网约车平台如曹操专车、神马专车、易到用车、首汽专车等大多都为驾驶员购买了社保。

　　“有了社保就感觉开网约车是一份稳定、有保障的工作。”苏师傅说，现在的生活比在外打工强多了。

　　李国

(责编：李楠桦、杨曦)
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