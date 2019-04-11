原标题：从猫爪杯到冰淇淋 星巴克转型路上遇“小强”

走在转型路上的星巴克，推出“猫爪杯”和全新的系列冰淇淋，无疑赚足万千少女的眼球。然而，好运并未持续降临到这家咖啡巨头身上。近日，星巴克因“蟑螂门”事件再次成为焦点被关注。

据媒体报道，星巴克上海奉贤南桥百联店疑似有蟑螂爬动，相关门店被立案调查。

星巴克门店现“小强”

4月7日，据媒体报道，有微信推文称，上海星巴克奉贤南桥百联店的食品陈列柜台内，糕点上疑似有蟑螂爬动。南桥市场监督管理所获悉后，立即派出执法人员赶往现场调查核实。

据了解，执法人员对网上传播视频内容进行核实，初步确认系该店经营场所。但经查，未发现门店有虫害问题。执法人员责令该店近期暂停经营，并采取有效措施，对场所、设备设施开展清洁消毒，对虫害进行有效灭杀，同时对该店涉嫌违法行为立案调查，待查清事实后拟作出进一步处理。

与此同时，也有业内人士指出，爆料的视频真实性存疑，有剪辑、加工的可能性。而目前，该事件并未有最新的调查结果，仍然处于调查之中。

在业内人士看来，无论此次星巴克蟑螂事件是否属实，都会对其品牌声誉造成极大的影响。

事实上，除了星巴克，许多知名的餐饮企业都曾出现过食品安全问题，喜茶也曾消费者爆料称上海某门店饮料外卖中出现安全套。而在这其中，火锅、麻辣烫则是食品安全的重灾区。海底捞、小龙坎、呷哺呷哺、杨国福等不同规模的餐饮企业都出现过食品安全问题。

对此，中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《证券日报》记者采访时表示，食品安全问题频发有几个很重要的原因。从政策端来看，处罚的力度、监管的力度以及抽查的力度都不够，这是整个中国食品安全最关键的根源。从企业端来看，整体的质量内控体系相对比较完善，但是在执行的过程中，每位员工并没有把资料内控体系进行标准化、流程化的执行，在人的环节上出现了很多问题。

转型瞄准新兴女性消费市场

值得一提的是，为应对业绩变化，星巴克一直在为转型忙碌。

今年2月底，星巴克限量发售了包含“猫爪杯”在内的全新樱花萌宠星杯，而该新品一经推出便引发消费者哄抢，甚至有消费者为了该款玻璃杯大打出手，不仅如此，标价199元的玻璃杯甚至被黄牛市场炒至千元。

除了一杯难求的猫爪杯，星巴克还推出了一款高80cm的抱抱熊，售价为699元。与猫爪杯相同，这款周边的定位也是“会员专属定制服务”。3月26号，仅限金星级会员预定，27日之后，才开放普通会员预定，6月30号之前发货，且只能通过淘宝购买，一个淘宝ID只能预定一个，数量有限先订先得。

而据记者了解，星巴克并未公布抱抱熊的备货量，在其官方旗舰店内也未发现此款小熊。另外，售价699元的小熊并没有产生“猫爪杯”同样热烈的反响。

除了疯狂的推出周边衍生品之外，星巴克也在主营产品下足了功夫。近日，星巴克还推出了冰淇淋。4月9日早上，星巴克官方微信发布推送，星巴克接连推出了一系列的新品冰淇淋，包括将冰淇淋与茶结合以及冰淇淋与咖啡结合。

有业内人士认为，无论是猫爪杯还是抱抱熊抑或推出冰淇淋，都是星巴克在积极抓住新兴女性消费人群的信号，这也是星巴克在承受国内今年来崛起的新兴茶饮、咖啡竞争的主动变革。

朱丹蓬在接受《证券日报》记者采访时也表示，冰品的制作成本、从食材成本到时间成本都非常低，属于暴利型产品，星巴克从冰品入手，从门店的营收、利润以及股价这三驾马车来看，加大冰品的推广符合了消费端的刚需，也符合了星巴克自身中长期战略的需求。

(责编：蒋琪、杨曦)