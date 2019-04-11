人民网>>财经

从猫爪杯到冰淇淋 星巴克转型路上遇“小强”

2019年04月11日08:19  来源：证券日报
 
原标题：从猫爪杯到冰淇淋 星巴克转型路上遇“小强”

走在转型路上的星巴克，推出“猫爪杯”和全新的系列冰淇淋，无疑赚足万千少女的眼球。然而，好运并未持续降临到这家咖啡巨头身上。近日，星巴克因“蟑螂门”事件再次成为焦点被关注。

据媒体报道，星巴克上海奉贤南桥百联店疑似有蟑螂爬动，相关门店被立案调查。

星巴克门店现“小强”

4月7日，据媒体报道，有微信推文称，上海星巴克奉贤南桥百联店的食品陈列柜台内，糕点上疑似有蟑螂爬动。南桥市场监督管理所获悉后，立即派出执法人员赶往现场调查核实。

据了解，执法人员对网上传播视频内容进行核实，初步确认系该店经营场所。但经查，未发现门店有虫害问题。执法人员责令该店近期暂停经营，并采取有效措施，对场所、设备设施开展清洁消毒，对虫害进行有效灭杀，同时对该店涉嫌违法行为立案调查，待查清事实后拟作出进一步处理。

与此同时，也有业内人士指出，爆料的视频真实性存疑，有剪辑、加工的可能性。而目前，该事件并未有最新的调查结果，仍然处于调查之中。

在业内人士看来，无论此次星巴克蟑螂事件是否属实，都会对其品牌声誉造成极大的影响。

事实上，除了星巴克，许多知名的餐饮企业都曾出现过食品安全问题，喜茶也曾消费者爆料称上海某门店饮料外卖中出现安全套。而在这其中，火锅、麻辣烫则是食品安全的重灾区。海底捞、小龙坎、呷哺呷哺、杨国福等不同规模的餐饮企业都出现过食品安全问题。

对此，中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《证券日报》记者采访时表示，食品安全问题频发有几个很重要的原因。从政策端来看，处罚的力度、监管的力度以及抽查的力度都不够，这是整个中国食品安全最关键的根源。从企业端来看，整体的质量内控体系相对比较完善，但是在执行的过程中，每位员工并没有把资料内控体系进行标准化、流程化的执行，在人的环节上出现了很多问题。

转型瞄准新兴女性消费市场

值得一提的是，为应对业绩变化，星巴克一直在为转型忙碌。

今年2月底，星巴克限量发售了包含“猫爪杯”在内的全新樱花萌宠星杯，而该新品一经推出便引发消费者哄抢，甚至有消费者为了该款玻璃杯大打出手，不仅如此，标价199元的玻璃杯甚至被黄牛市场炒至千元。

除了一杯难求的猫爪杯，星巴克还推出了一款高80cm的抱抱熊，售价为699元。与猫爪杯相同，这款周边的定位也是“会员专属定制服务”。3月26号，仅限金星级会员预定，27日之后，才开放普通会员预定，6月30号之前发货，且只能通过淘宝购买，一个淘宝ID只能预定一个，数量有限先订先得。

而据记者了解，星巴克并未公布抱抱熊的备货量，在其官方旗舰店内也未发现此款小熊。另外，售价699元的小熊并没有产生“猫爪杯”同样热烈的反响。

除了疯狂的推出周边衍生品之外，星巴克也在主营产品下足了功夫。近日，星巴克还推出了冰淇淋。4月9日早上，星巴克官方微信发布推送，星巴克接连推出了一系列的新品冰淇淋，包括将冰淇淋与茶结合以及冰淇淋与咖啡结合。

有业内人士认为，无论是猫爪杯还是抱抱熊抑或推出冰淇淋，都是星巴克在积极抓住新兴女性消费人群的信号，这也是星巴克在承受国内今年来崛起的新兴茶饮、咖啡竞争的主动变革。

朱丹蓬在接受《证券日报》记者采访时也表示，冰品的制作成本、从食材成本到时间成本都非常低，属于暴利型产品，星巴克从冰品入手，从门店的营收、利润以及股价这三驾马车来看，加大冰品的推广符合了消费端的刚需，也符合了星巴克自身中长期战略的需求。

(责编：蒋琪、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved