原标题：出国游更便宜？国内游该好好反思了

出国游比国内游便宜？4月8日，这个话题在微博上火了，网友纷纷开始算起账。比如，去越南玩，往返一人1500元，而同一时间订往返广州最便宜的机票是1900元。去越南玩住相当于四星的民宿，3天只需950元，景点的门票基本相当于10元人民币。（见4月9日《重庆晨报》）

按照一般人的感受和认知，出国游路途远、人生地不熟，费用肯定要比国内游多。然而，算过账之后却发现，一部分出国游的费用低于国内游，尤其到一些东南亚国家旅游，价格低得更为明显。对这一令人费解的“倒挂”现象，除国内各大景区外，相关的交通、住宿、餐饮等单位以及旅游主管部门，都应该有所反思和行动。

其实，考虑到路途遥远和语言不通、风俗习惯等因素，大部分游客还是首选国内游。然而，国内游的现实状况却令人堪忧，特别是一到节假日，国人扎堆出游，景区门票价格贵不说，机票、住宿、餐饮等费用也比平时贵了许多，吃饭、如厕更要排长队。不仅体验不好，费用还比出国游高，于是更多人倾向于选择性价比更高的出国游。

国内游为何比出国游贵？究其原因，其一，一些目的地的机票价格比国内航线便宜，如国内飞往东南亚一些国家的航班价格只要数百元，普遍低于国内航班的价格；其二，相比于国内景点动辄上百元、数百元的门票价格，一些国外景点几元、十几元的门票价格甚至可以忽略不计；其三，国内一到旅游旺季，景区住宿、餐饮等旅游服务费用便大涨，进一步增加了游客的经济负担，而国外尤其是东南亚一些国家的住宿、餐饮价格比较低廉。

国内游比出国游贵，可能直接导致国内游客选择旅游目的地时“崇洋媚外”，国内游市场萎缩。这种不合常理的“倒挂”现象须引起高度重视，并采取措施加以改观。比如，降低国内旅游航班机票的价格，最大限度降低各大景区的门票价格，限制住宿、餐饮等旅游服务行业乘旺季大幅涨价，严禁强制消费等宰客行为，等等。

可喜的是，继国家发改委去年6月发布指导意见要求降低重点国有景区门票价格后，今年3月底国家发改委又发出通知，要求各地价格主管部门降低景区偏高门票价格及景区内配套游览服务价格；不得只降低淡季价格、不降低旺季价格；不得不合理设置“园中园”门票等。期待有更多这样的惠民政策，使国内游游客真正减轻负担、得到实惠，从而促进国内旅游经济健康、蓬勃发展。

(责编：蒋琪、杨曦)