原标题：增值税下调新车价格升降波动大 二手车市受新政影响不大

原标题：二手车市受新政影响不大

最近影响汽车价格的新政不断推出，有涨有降，4月1日起全国执行制造业增值税税率下调的政策，各大进口豪车品牌集体降价，新车价格下行；但新能源车补贴大幅度退坡，新能源新车涨价预期提升。

那么，相关车辆的保值率会受影响吗？记者采访了天天拍车、瓜子二手车、优信二手车方面了解到，最新数据显示，部分进口豪车保值率依旧坚挺且难分上下，但新能源汽车不但二手车市场遇冷，保值率也令人担忧。

新车调价二手豪车价格微调

今年3月中旬，奔驰宣布官方降价，全系在售车型官降7000元至64000元。在奔驰宣布官方降价前，高先生3月1日在天天拍车平台上卖了一辆奔驰E级车，车龄两年整，里程9万多公里，成交价格是36.6万元，该新车指导价大约在42万至55万之间。仅仅半个多月过去，在奔驰宣布官方降价后，姚女士3月19日也在同样平台上卖了一辆奔驰E级车，车龄为2.5年，里程7.1万多公里，成交价格是35.7万。

同样，宝马宣布官方降价时，全系车型官降6000元至60000元。官方降价前，3月11日，朱先生在天天拍车上卖了一辆宝马5系，车龄1.2年，里程4.2万公里，卖了34.6万元。官方降价后，3月20日，陈先生也卖了一辆宝马5系，卖了35.4万元。

由此可见，上月“制造业增值税税率将从16%降至13%”的消息一出，进口宝马、奔驰和奥迪在内各大豪车品牌售价虽集体“官降”，但作为衡量车辆价值的重要指标，相关保值率却没有引发大波动。大数据显示，目前各豪车保值率坚挺，二手车价格“居然”未受到较大波及，保值率排名前三的豪车车型为奥迪Q5、保时捷Macan、奔驰E级。

记者了解到，目前在优信二手车平台上，常见豪华车在售数量分布如下：奔驰5271辆，宝马3490辆，奥迪4541辆，宾利、保时捷、阿斯顿马丁和兰博基尼等豪华车品牌也有大量车源销售，就优信大数据平台观测到的信息显示，进口二手车价格较新政之前也未有大幅度波动。

瓜子二手车消费大数据还显示，以奥迪、宝马、奔驰为代表的豪华品牌平均成交价格从去年10月到今年1月是有小幅下滑的。瓜子价格指数显示，以3年车龄平均保值率为例，2019年3月保值率排名前三的豪车车款分别为奔驰C级、奥迪Q5、奥迪A4L。

新能源二手车交易热度低

然而，新能源二手车的价格和交易“命运”，却是另一番景象，总体来看混动车要比电动车保值一些。比如一辆车龄3年左右雷克萨斯ES混动车，新车指导价35万左右，二手车差不多可以卖到26万至30万。而一辆车龄3年左右特斯拉Model S纯电动，新车指导价在70万左右，二手车差不多只卖到30万至36万元。

天天拍车对当下销售相对热门的新能源车的3年保值率进行了统计。相比于燃油车，纯电动车的开销更小，但在保值率上，油电混合型的车却更胜一筹。其大数据显示，3年保值率排前5的车，分别为丰田卡罗拉、丰田雷凌、比亚迪秦、荣威550、特斯拉Model S。

瓜子二手车相关人士表示，对于新能源二手车，由于短期内电池技术、续航等硬性指标提升空间有限，因此新能源车保值率整体低于燃油车，二手车交易热度相对燃油车也相对较低。优信二手车方面则直接告诉记者，暂不销售二手电动车，“因为目前国内二手电动车电池部分没有公认的评估检测标准，无法对其残值进行准确评估。”

二手车受新政影响不显著

对于想购买豪华二手车的消费者，优信二手车专家建议留意几个细节：二手车市场存在着供需的跨区域不匹配性，购车时考虑地域差异性会得到更高的性价比；在遇到自己心仪品牌的二手车时，请多留意车型配置、维修保养记录、出险记录等关键信息，这些都将极大影响车辆的实际价格；确认手续是否正常，包括但不限于确认车辆的抵押、保险和违章状态；跨地区购买二手车辆物流运输较为复杂，车辆运输过程中的安全保障问题需格外注意。

瓜子二手车专家则分析说，二手车由于除新车价格之外还存在大量影响定价的因素，因此整体受到税率调整影响会明显滞后于新车，短期内增值税调整带来的价格变动难以传递到二手车领域，长期来看二手车价格受到影响的幅度也相对新车更小。

资深二手车营销专家王萌认为：“新政后二手车企业发展有了新机遇，新型二手车立体化市场会快速受益，对于其投资回报、资金压力、招商优势等形成短期促进作用，对于全国二手车市场升级改造也有一定积极作用。此外，对于二手车电商和资本布局线下经营有一定的成本下降可能。”

中国汽车流通协会相关专业人士也表示，汽车流通行业整体上是会受益于本次增值税减税的，在汽车消费市场持续低迷的情况下，本次减税有望刺激汽车市场消费，但是，由于汽车流通所处的上游价格垄断，下游市场竞争程度较高的行业现状，经销商对上下游的议价能力都较弱，再加上不同经销商经营的汽车品牌、业务结构、毛利率水平等情况都不同，因此政策的利好效果可能还是有限的。

本报记者 孟环

(责编：赵爽、杨曦)