北京全面推进新一轮服务业扩大开放综合试点

本报北京4月10日电 （记者北梦原）记者从今天国新办举行的新闻发布会上获悉，北京将全面推进新一轮服务业扩大开放综合试点。新一轮试点方案对标国际先进规则，以更加精简的负面清单制度为引领，统筹对内对外开放，实行“产业开放+园区开放”相结合的模式，更加注重开放的软实力，提出9个方面主要任务，并制定了177项改革开放的具体措施目标。
据了解，北京是我国首个也是目前唯一一个服务业扩大开放综合试点城市。2015年5月，国务院批准在北京实施为期3年的综合试点。3年间，综合试点先后推出了总体方案、深化方案等两轮试点方案，实施226项试点任务、21项开放措施。
北京市副市长殷勇在发布会上表示，在前期试点带动下，北京服务业主导型发展格局进一步巩固。2018年，北京市服务业增加值占GDP比重达81%，超过全国平均水平29个百分点，比试点前的2014年提高了3.1个百分点；实际利用外资167.4亿美元，是2014年的1.85倍；服务贸易进出口额突破1万亿元，年均增长10%以上，占全国的五分之一左右。
殷勇表示，通过3年试点，北京市已形成了有利于服务业扩大开放的产业基础和体制机制，具备了在更高层次进行探索的条件和基础。
据悉，在前两轮试点工作的基础上，商务部会同北京市研究制定了《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》（以下简称《方案》）综合试点的全面推进方案，今年1月31日，方案获得国务院批复。
据商务部部长助理李成钢介绍，《方案》持续放宽市场准入，共提出6个产业领域的14项开放措施，内容有延续、有深化、有拓展，总体开放水平较高。同时，《方案》注重加强对内对外开放的统筹，发挥市场机制作用，打造国际经贸合作网络，引进境外优质资源，激活民间投资，便利规范对外投资，促进跨境服务贸易，集聚创新创业资源。
此外，《方案》注重开放模式的创新，北京将依托中关村、临空经济区、综合保税区等功能区域，探索推进“产业开放+园区开放”结合的模式，提升服务业开放的承载能力。
记者了解到，在目前我国自主性开放实践中，出现了以上海自贸试验区为代表的园区开放和以北京开放试点为代表的产业开放两种基本开放模式。有专家表示，北京开放试点直接以产业为开放对象，在市行政辖区范围内实行无差别的产业开放政策，有利于形成相对一致的市场环境，进一步促进三产的全面发展。
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