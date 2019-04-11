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自然资源部：2018年全国海洋经济生产总值83415亿元

2019年04月11日08:25  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月11日电 （朱江）记者从自然资源部办公厅获悉，今日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2018年中国海洋经济统计公报》，据初步核算，2018年全国海洋经济生产总值83415亿元，同比增长6.7%，海洋生产总值占国内生产总值的9.3%。

其中，海洋第一产业增加值3640亿元，第二产业增加值30858亿元，第三产业增加值48916亿元，海洋第一、第二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为4.4％、37.0％和58.6％。据测算，2018年全国涉海就业人员3684万人。

2018年，我国海洋产业继续保持稳步增长。其中，海洋电力业发展势头强劲，海上风电装机规模不断扩大；海洋生物医药业快速增长，科技成果不断取得新突破；海水利用业较快发展，产业化步伐逐步加快；海洋渔业生产结构加快调整，海洋捕捞产量减少明显；滨海旅游发展规模持续扩大，海洋旅游新业态潜能进一步释放；海洋交通运输业平稳较快发展，海洋运输服务能力水平不断提高；海洋油气业平稳发展，生产结构持续优化，海洋天然气产量再创新高，海洋原油产量同比继续小幅下降；海洋矿业转型升级取得实效，增加值企稳回升；海洋船舶工业、海洋工程建筑业、海洋盐业转型升级走向深入，增加值同比有所下降。

2018年，北部海洋经济圈海洋生产总值26219亿元，比上年名义增长7.0%，占全国海洋生产总值的比重为31.4%；东部海洋经济圈海洋生产总值24261亿元，比上年名义增长8.0%，占全国海洋生产总值的比重为29.1%；南部海洋经济圈海洋生产总值32934亿元，比上年名义增长10.6%，占全国海洋生产总值的比重为39.5%。

(责编：朱江、白宇)
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