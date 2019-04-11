原标题：国企高管邀请“大师”作法驱邪 拜关公求转运保平安

宜化集团前“掌门人”以“功臣”自居，不仅视集团为自己的“独立王国”，还以违规收购、“内幕交易”等形式大肆攫取国家利益——

国有资产岂容肆意蚕食

办案人员向蒋远华宣布处分决定。

他曾经是全国人大代表、全国劳模，头顶光环、意气风发，却因丧失党性、违纪违法黯然落马。

他，就是宜化集团原党委书记、董事长蒋远华。他的严重违纪违法案，是近年来湖北省涉案金额最大、个人违纪违法所得最多、导致国有资产损失最严重的腐败案。

一年前，湖北省纪委监委依纪依法对蒋远华进行纪律审查和监察调查，结束了他在宜化集团长达17年的“掌舵”生涯。2018年9月，蒋远华被开除党籍、开除公职，移送司法机关依法处理。

“不愿当党委书记，只愿当老板”

蒋远华1966年出生于湖北宜都一个农民家庭。曾几何时，他也是一位追求进步的有志青年，也曾怀着满腔热情要振兴国企。

2001年2月，年仅35岁的蒋远华出任宜化集团党委书记、董事长、总经理。当时，宜化已连续亏损4年，职工每月只有350元生活费。学化学出身的蒋远华，发挥所学专长，大胆改革，在集团各级党组织和广大干部职工共同努力下，企业迅速扭亏为盈。

面对成绩，蒋远华的内心随着企业的发展壮大逐渐膨胀。他以挽救公司的“能人”“功臣”“英雄”自居，开始享受下属的吹捧奉迎，骄傲自大、唯我独尊的霸道作风和追逐奢华的享乐主义也日渐抬头。

自2002年开始，他在宜化集团内部大肆操办个人生日宴会，影响极坏。2015年4月，经他授意，公司办公室以下属企业房产推介会的名义在宜昌一处高档别墅为他操办生日宴。他和妻子柴某某以及公司高管、中层干部100多人欣然赴宴，宴会上播放宣扬对他个人崇拜的歌曲。整个活动花销30多万元，在集团报销。

宜化集团为其量身定制了“董事长服务工作手册”，要求秘书每天按“手册”标准为其提供衣食住行全方位服务，就连什么时间服用多少虫草燕窝等细节都规定得一清二楚。

蒋远华早已忘却了国企各级党组织和广大企业职工才是企业发展壮大真正的“功臣”，在企业内部大搞人身依附，把党的领导变为他个人领导，虚化了企业党的建设。他甚至口无遮拦地说：“我不愿当党委书记，只愿当老板。”

抛弃信仰的蒋远华在寻找封建迷信的精神慰藉上一路狂奔。从2008年开始，他每年都会到道观烧香拜神，向道观累计捐了110万元的香火钱。2017年，新疆宜化公司连续发生安全事故，蒋远华不从内部管理和设备维护上找原因，竟然归结于风水问题，在公司内大摆风水阵，邀请“大师”作法驱邪，摆放风水石、麒麟和照妖镜，组织班子成员集体跪拜关公像，以求转运保平安。

违规收购，国企成了“家天下”

失去初心的蒋远华，俨然视宜化为自己的“独立王国”。他毫不掩饰自己要将集团管理变为“家天下”并从中积攒家业的念头。

他违反干部管理制度先后安排妹妹、妻舅、侄女婿、原司机等20多名亲戚亲信出任公司高管、财务、销售等关键部门和岗位，借此强化对公司的私人控制。

蒋远华对中央规定置若罔闻，在国企重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用“三重一大”问题上，不经集体研究，大搞“一言堂”。

2002年，集团想收购正在破产清算中的某化肥厂，未获得宜昌市政府批准。蒋远华当即拍板，由集团管理层、部门骨干和个别老板共同筹资，私下收购该化肥厂成立了化工工业有限公司，并安排多名业务骨干从集团虚假离职，组建管理团队，打着集团的国企招牌拿到优质资源后，再交由该公司经营谋利。

据一名当时出资的高管透露，“到2008年市场行情一直较好，该公司每年利润超过1亿元，分红非常可观。”

正是这一次在收购化肥厂上尝到了“刀尖上的甜头”，使得蒋远华胆子越来越大，一心痴迷于收购企业非法经营，中饱私囊。蒋远华在忏悔书中说，“从2002开始，第一颗扣子就扣错了，接下来的就都扣错了。”

从2002年到2010年，蒋远华复制该公司的模式，先后收购了10余家化肥、化工企业，急剧扩张自己的私营版图，严重损害宜化集团的利益。除了非法经营同类产品，蒋远华及其亲属还在各个关联企业分干股、拿分红，大肆索取和收受巨额贿赂。

2005年至2016年，蒋远华利用担任集团董事长、总经理的职务便利，为宜昌某公司在矿山入股、借款投资、分包开采等方面谋取巨额利益，伙同其妻收受巨额贿赂和干股分红。

2006年至2010年，蒋远华为北京某公司在股份转让等方面提供帮助、谋取利益，伙同其妻和特定关系人先后收受巨额股份转让款和好处费。

上梁不正下梁歪。正是源于蒋远华的“言传身教”，集团的众多管理人员纷纷效仿，大肆攫取国家利益，集团陷入一片乌烟瘴气。

挪用国资，大搞“内幕交易”

“名下持有5只股票。”2016年1月，蒋远华在个人有关事项报告表中如此填报。事实上，当时蒋远华及其妻名下共有股票28只，市值都很高，仅一只股票市值就达1000余万元。

问题的背后，是蒋远华暗度陈仓，挪用国有资产大搞“内幕交易”。他利用宜化集团下属上市公司股权分置改革、分红送股内幕消息等，与公司多名高管密谋，挪用巨额资金进行相关股票交易谋利。2005年至2007年，在蒋远华安排下，相关人员13次挪用宜化集团下属公司或其控制的私营企业资金进入股市，通过与宜化集团高管无关联的证券账户买卖湖北宜化股票，获利丰厚。

他还瞒天过海，私设贸易公司“低买高卖”。蒋远华利用国内对磷化肥销售限价“商机”，在境外设贸易公司，私下倒卖宜化集团旗下磷化肥到国外以赚取价差。2006年至2011年，在蒋远华安排下，宜化集团相关人员、利益关联方在境外以个人名义注册了6家贸易公司，通过承接海外磷化肥订单，再从宜化集团下属公司订购磷化肥进行倒卖，获取巨额利润，全部作为宜化集团账外资金留存海外，成为其个人掌控的资产。

黑幕迟早会被揭开，正义终究不会缺席。湖北省纪委监委查明，蒋远华严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律和生活纪律，涉嫌受贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、内幕交易罪、非法经营同类营业罪、国有公司人员滥用职权罪，蚕食掏空国有资产花样百出，涉案金额庞大，其中个人违纪违法所得特别巨大。

2018年9月，蒋远华被开除党籍、开除公职，并被移送司法机关。

“我对不起国家，对不起党组织，对不起我的家人，我愿把灵魂深处丑陋的一面赤裸裸地揭示出来，希望以我的惨痛教训为其他国企领导人敲响警钟。”蒋远华在自悔书里写道。（本报记者 陈孝辉 通讯员 杨宏斌 钟玺玮）

(责编：李楠桦、杨曦)