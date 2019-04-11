原标题：北京金融业扩大开放显露区域布局图

新华社北京4月10日电（刘红霞、王锦萱）北京市委常委、副市长殷勇10日说，围绕金融业开放，北京部分市辖区将扮演各自角色，更好服务国家金融改革开放和风险防范。

殷勇当天在国务院新闻办公室召开的新闻发布会上告诉媒体记者，北京西城区主要是着力服务好国家金融管理中心的职能，聚焦人民币国际化、金融科技、风险管理、金融监管，探索“监管沙盒”机制，发展金融科技，承接国家金融业改革开放的任务。

“海淀区是中关村自主创新示范园区的所在地，是我们金融科技的一个主区，它主要是着力发展科技金融。”他说，东城区和朝阳区着力打造国际金融开放的前沿区，聚集国际金融机构。

“我们在丰台建设丽泽金融商务区，它会承接金融街一些金融企业的外溢，着力打造新型金融功能区。”殷勇说，石景山区将建设国家级银行保险产业园，房山区打造金融安全小镇和基金小镇，顺义区着力发展产业金融和离岸金融。

当天新闻发布会聚焦《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》。殷勇说，金融业开放是北京服务业开放的重要组成部分，在新一轮开放方案里177项具体措施目标中，金融业占47项，比重超过四分之一。

方案在外汇管理、跨境人民币业务、金融市场对外开放等方面明确了时间表和路线图，着力构建多点支撑、功能完善的金融开放空间格局。

“应该说，当前是我国金融业开放的重大机遇期，也是外资金融机构进入中国的好时机。”殷勇说，通过新一轮服务业扩大开放，北京将更好发挥国家金融管理中心的作用，为全国金融业改革开放探索有益经验。

据悉，2018年，北京市服务业增加值占GDP比重达81.0%，比试点前的2014年提高了3.1个百分点；北京市实际利用外资167.4亿美元，其中服务业扩大开放重点领域实际利用外资占全市61.3%；服务贸易进出口额突破1万亿元，增长10%左右，占全国服务贸易额约20%。

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