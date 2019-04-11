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5G来了，手机材料研发得跟上

刘园园

2019年04月11日08:26  来源：科技日报
 
原标题：5G来了，手机材料研发得跟上

　　5G来了，手机材料研发得跟上

　　本报记者 刘园园

　　从几十年前砖头般的“大哥大”，到如今精致小巧、堪比艺术品的智能伴侣，手机在人们指尖不断迭代升级，其背后既有通讯技术变革的推动，又离不开材料技术的加持。

　　在新的技术潮流之下，手机材料又将往何处去？作为华为、OPPO、小米、三星等多家知名手机品牌的供应商，比亚迪电子（国际）有限公司于4月8日举行媒体开放日，邀请业内专家共同探讨5G时代手机材料的发展趋势和机遇。

　　从1G到4G，手机材料不断变迁

　　从1G时代到4G时代，手机的变化发展背后一直有材料技术的影子。

　　比亚迪中央研究院院长宫清总结说，通讯技术的发展推动手机天线发生变化，同时手机屏幕也在不断升级。天线和屏幕的升级，带动手机结构件的升级，手机外形随之而变。

　　“1G、2G手机的天线和屏幕非常简单，天线是金属片，结构件是注塑加喷涂。”宫清介绍，而3G时代的手机天线具备一定数据传输能力，手机结构件更加美观，手机金属后壳和一些装饰技术应运而生。宫清介绍，比亚迪电子的手机镁铝合金压铸成型、铝合金阳极氧化、无镍电镀技术等都在这一阶段研发出来。

　　4G时代，人机交互更加流畅，手机的天线需求更加复杂。宫清介绍，这时三维天线开始出现，将手机金属部件与塑料无缝结合的纳米注塑技术开始应用——这种技术将金属后壳作为天线的一部分，简化了天线的设计，而且可以满足手机大屏幕、轻、薄、美观的需求。

　　5G时代，对供应链提出更高要求

　　“5G带来传输速率的提升，对于天线信号和数字带宽的要求更高。”宫清说，业界通常认为，4G时代的金属手机后壳可能会影响5G信号的传输，而玻璃、陶瓷以及高性能复合材料更被看好。

　　深圳大学信息工程学院特聘教授袁涛认为，5G时代对手机供应链提出了更高、更深、更广的要求。

　　“更高，就是高要求的加工精度、高要求的材质特性及品质。”袁涛说，这就要求提前布局材料研究，一旦基础研究成果适时满足终端对材料的差异化需求，将迅速占领市场。

　　袁涛说，更深是针对手机结构、形态新的要求，例如小型化、超薄化、全面屏等，都需要新的工艺和材料支撑。例如，5G时代手机天线数目至少6到9个，甚至超过10个，如果开发出高介电常数、低损耗、低成本、3D形态甚至有散热特性的材料，就可以大大降低天线尺寸，将如此多数量的天线安装在小巧的手机里。

　　此外，柔性屏已经问世，未来的手机形态可能大大改变，手机的印刷电路板、外观结构、天线形态等都会发生显著变化，从而对材料研究提出更广的、跨界的要求。

　　赢得挑战，才能享受5G红利

　　“2019年是5G元年，5G为产业赋能最直接的体现是手机终端。”深圳市寻材问料网络科技有限公司总经理聂雷说，至少未来5到10年内，手机依然是个人智能终端的代表，因此以手机为核心布局5G产业链是非常好的选择。

　　但要享受5G时代的红利，必须赢得它带来的技术挑战才行。

　　中科院深圳先进技术研究院研究员张国平以手机芯片举例说，5G时代的芯片将实现高带宽，但能耗问题马上出现，这对热管理材料提出相当高的要求。

　　“另一方面5G的传输空间距离会缩短，这就需要提供技术和材料来解决信号屏蔽的问题。”张国平说。

　　香港城市大学电子工程学系副教授黄衡则表示，5G通信包括微波和毫米波，但最新发布的5G手机都没有使用毫米波，可能是遇到材料难题。而功能性新材料在电子通信设备和产品上的研究十分前沿，某些功能材料可能非常适合应用在高频通讯设备上。

　　“我们相信，功能材料会在毫米波/太赫兹波通信上做出巨大影响，它的影响不仅是在5G市场，可能会延伸到将来的6G市场。”黄衡说。

(责编：李楠桦、杨曦)
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