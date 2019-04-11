高薪催热“返乡潮” 外卖骑手成“香饽饽”

云南送餐员85%来自本地，其中93%表示最看重离家近
问清楚工作种类与薪资待遇后，40岁的云南昭通镇雄人张宇杰便拿起外卖骑手招聘登记表认真填写起来，此前十年，他曾在沿海多地务工。“外出打工不如在家里工作，赚得差不多，现在还离家近。”
云南每天有上万名外卖小哥拿着数十万人的口粮骑着电动车在路上驰骋。随着外卖行业的迅猛发展，大量外出务工人员回乡送外卖，形成一股外卖骑手返乡就业潮。
昆明饿了么海归骑手苏军波说，他以前是工厂的电焊工，月入4000元，也曾经到泰国、日本打工，在外面的世界转了一大圈还是决定回乡当外卖骑手，他现在对自己的工作非常满意，每月收入7000元左右很稳定，离家近还可以照顾父母家人。
和苏军波一样，清明假期里，宏涛一直没闲着。作为一名送餐员，每接一单活儿，他就有4.5元的收入，平均每天他能接60多单，一个月能有8000多元的收入。出生于1989年的宏涛今年30岁，老家在禄劝。2016年，他还和媳妇孩子跟父母一起挤在50平方米的出租屋里。2017年宏涛付了购房首付款，去年底全家搬进了安宁市区110平方米的商品房，宏涛说是返乡就业让他过上了稳定的生活。
随着网络市场主体持续增长，云南省网络交易规模持续稳步扩大，去年全省网络零售额达779.41亿元，同比增长逾四成。正是得益于外卖行业的迅速发展，外卖骑手的需求量日益增长。
据饿了么昆明有关负责人介绍，目前该平台上的云南省外卖骑手85%来自本地；针对骑手返乡就业的相关调查结果显示，93%的骑手表示最看重的因素是：离家更近。
“像外卖行业这样的新经济业态正在催生更多就业机会。”该负责人说，平台积极开展新骑手入职培训，推动“以老带新”。同时，积极为骑手提供话费和车辆补贴，业务量达到一定标准还有额外奖励。此外，为让更多人自愿入行，公司自2017年起，凡年龄在30岁~45岁之间的求职者仅需要自备一辆摩托车就能应聘外卖骑手。不仅如此，公司还免费安排了员工宿舍，免费提供一日两餐，同时为员工购买意外伤害险，员工骑乘的摩托车配有事故险，遇到事故由公司兜底。“这样一来，降低了求职者的就业成本，增加了就业率，也让员工在工作时无后顾之忧。”该负责人说。
伴随着口碑、饿了么线上线下全面赋能，昆明、大理、玉溪等地一些商家已经初尝甜头，一些当地品牌正获新生，越来越多的市民正享受着“3公里幸福生活圈”。 消费者就餐的选择更多了，外卖骑手的收入也普遍增加了三四成，这样就带动了更多以往外出打工的农民工返乡当外卖骑手。
昆明理工大学教授前咏生表示，新经济业态发展下，县城农村等地就业机会增多，而新兴市场的快速发展也给他们提供了与在外打工相当的收入水平，一些体力劳动者不再回到大中城市打工，而是选择留在家乡。
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