原标题：3月份智能手机出货量下降4.1% 占同期手机出货量的94.9%

10日，中国信通院发布《2019年3月国内手机市场运行分析报告》。报告显示，2019年3月，国内手机市场总体出货量为2837.3万部，同比下降6.0%，其中智能手机出货量为2693.6万部，同比下降4.1%，占同期手机出货量的94.9%。

2019年1-3月，国内手机市场总体出货量为7693.1万部，同比下降11.9%，其中4G手机7331.7万部，同比下降10.5%，在同期手机出货量中占比95.3%，另有2G、3G手机出货量分别为357.0万部、4.5万部。

2019年3月，上市新机型52款，同比下降35.0%，上市新机型中含2G手机11款、4G手机41款。

2019年1-3月，上市新机型125款，同比下降39.3%，上市新机型中含2G手机24款、3G手机1款、4G手机100款。

(责编：杨曦、蒋琪)