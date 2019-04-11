原标题：余额宝取消限购收益率走低 已降至1.13万亿元

天弘基金日前发布公告称，取消此前对天弘余额宝设立的个人交易账户持有额度、个人交易账户单日申购额度限制。这意味着用户购买余额宝将不再受单日申购2万元和个人最高持有10万元的额度限制。

2017年下半年开始，为减轻单支基金规模增长过快的压力，控制流动性风险，天弘余额宝基金进行了一系列针对余额宝申购及持有额度的主动调整，如限额、限购。

自2018年5月开始，余额宝开始陆续接入其他基金公司的货币基金供用户选择。开放之前，余额宝货币基金销售服务仅由天弘基金提供，每天9点才能申购，申购总量也有限制。开放之后，几乎每个月都有新的基金公司接入，目前已接入了博时基金、中欧基金等总计20家基金公司的货币基金，用户申购不再限额。

天弘基金方面表示，此次放开限购，是因为余额宝调控效果显著，将继续平稳运行满足用户的理财需求。

天弘余额宝的规模控制成效显著，截至2018年年底，天弘余额宝的规模已降至1.13万亿元，较2018年一季末的峰值降幅达33%。去年，天弘余额宝实现收益509亿元，平均每天赚1.39亿元，是2018年度为投资者赚钱排名靠前的基金产品。需要注意的是，天弘余额宝收益率也在不断降低。4月10日其七日年化收益率为2.3%，微信理财通中排名靠前的货币基金易方达七日年化收益率为2.716%。

(责编：杨曦、蒋琪)